CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de septiembre de 2019

29/09/2019 - 22:13 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.45 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. CENTRAL NORTE

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CENTRAL CBA.

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS - VIVO





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

07.24 LOS CAMPEONES

09.22 BLACK OR WHITE

11.47 HABÍA UNA VEZ UN PRÍNCIPE

13.30 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

15.54 BLACK OR WHITE

18.18 EL CÓDIGO ENIGMA

20.35 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

23.00 STRIKE BACK

23.56 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

TCM

07.19 LOST - LIGHTHOUSE

10.23 MAD ABOUT YOU - HOT AND COLD

11.10 LOST - ETERNO

15.03 MAD ABOUT YOU - HOT AND COLD

15.29 MAD ABOUT YOU - FERTILITY

15.53 LA GRAN PELÍCULA DE PIGLET

17.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE

17.42 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS

18.55 EL CHACAL

21.05 HORIZONTES PERDIDOS

23.00 EL ÚLTIMO DEBER

TNT

07.57 TNT BUZZ

08.01 EL REGRESO A LA ISLA DE NIM

09.36 FINDING NEMO

11.22 DUELO DE TITANES

13.26 TRON. EL LEGADO

15.41 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

16.14 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

18.45 CENTRAL CÓRDOBA VS. GODOY CRUZ . FÚTBOL ARGENTINO PRIMERA DIVISIÓN

20.59 SULLY

22.45 GIGANTES DE ACERO

SPACE

06.45 ARRASANDO EL CAMPO DE BATALLA

08.27 SOY EL NÚMERO CUATRO

10.17 DESAFÍO MOTOR

10.42 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

13.56 LETHAL WEAPON

15.59 ARMA MORTAL 2

18.00 ARMA MORTAL 3

20.06 ASESINATO EN LA CASA BLANCA

22.00 TAKE POINT

CINECANAL

11.30 PUENTE DE ESPÍAS

14.10 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

15.53 TOMB RAIDER

17.57 ABDUCTION

19.50 DESEO DE MATAR

22.00 UN LUGAR EN SILENCIO

23.35 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 ASESINATO EN EL SENADO DE LA NACIÓN





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MI AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

30/09 AL 02/10 -16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

30/09 AL 01,02/10 -16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRLLIER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

30/09 AL 02/10 -17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

30/09AL02/10 - 16:25 hs (Cast) 18:20hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 - 22:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

30/09AL 02/10 -17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HIPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 21:50

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO

CASTELLANO 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS