FÚNEBRES | 30 de septiembre de 2019

29/09/2019 - 22:31 Funebres

Fallecimientos

- María Jacinta Torres

- Ercilia Melián Olaya (Los Núñez)

- Olga Beatriz Sánchez

- Néstor Osvaldo Romano

- Juan Gabriel Umbides Santillán (Forres)

- Mario Rosendo Torres (La Banda)

- María del Luján Yulán de Sánchez (Choya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE DE CÁCERES, LLULIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/9/19|. Su primo hermano Víctor Alegre y su esposa Marta Aída Viaña y sus sobrinos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Llulia, acompañando en este doloroso momento a todos sus hijos, elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

ALEGRE DE CÁCERES, LLULIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/9/19|. Su sobrino José Manuel Cáceres y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, rogando por el eterno descanso de su alma.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envío, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida". Su hija Reina Auad y su esposo Jorge Salomón, sus nietos Jorge y Mariné, bisnietos y tataranietos participan con mucho dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Su hija Nora Cristina Auad, su yerno Jorge Llado, sus nietos Ana, Jorge, Alberto, Lidia, Sabrina, nietos políticos Poyi y Juani, bisnietos Joaquín, Ibrahin, Nahim y Renata, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hijo Alberto Isac Auad, su nuera Liliana Azuz, sus nietos Soledad, Laura, Fernanda, Constanza e Isac, nietos políticos Gregorio Del Pino, Juany Argañaraz, Sebastian Gelid y Karen Lapetina, bisnietos Ainna, Amparo, Juan, Lisandro, y Nicanor, te despedimos con todo cariño y amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Silvia Mercedes, su esposo Francisco Gómez, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Maria Inés, su esposo Walter Amado, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Su sobrina María Susana Nazar Auat, sobrinos nietos Maria Susana, Ricardo y Juan Andrés Auat con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus sobrinos Lito, Mariza y Silvia Gay, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Tito. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Pocha Gattás de Cheble, Adriana, Analí, Alfredo y Fabián Cheble con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Analí Cheble de Nazar, Gaby, Salomé y Pablo Nazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Miguel Ángel Murad, sus hijas Laura y Tamara Murad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Martha Figueroa de Nazar, María Marta Nazar y flia, participan con profundo dolor la partida del tío Tito. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su amigo Edgardo A. Eleán participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil trance.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Jose Gómez y familia participa del fallecimiento y acompañan a su familia en estos momento de pérdida irreparable.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa con sus respectivas familias, acompañan a Nora, Alberto, Inés y Silvia ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal A.P.I.F., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ariel Ruiz, Maria Santucho y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Comisión directiva y amigos del Centro de Viajantes, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en su dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Leo Barchini y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Maria Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 54 Payasin, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Norita Auad. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus familiares Dra. Rudy Amado, David Amado y su hija Agustina Amado, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mario José y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Pichón Julián y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y nietos en este triste momento. Ruega oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Susana Comelli y Bernardo Bailón y su familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marta Elena Taín, sus hijos Viviana y Héctor, Oscar y José Eduardo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Viviana Neme, Héctor Sosa y sus hijas Fernanda y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Fuiste un hombre ejemplar. Siempre te recordaremos. Tus hijos en el afecto Habib y Graciela Sleibi, sus nietos Yaber, Nabila y Said, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación a su querida familia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su amiga de siempre Solcita Amado, Yaqueline Julián, Horacio Moreno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Padrino que el Señor te reciba en su brazos y te de el descanso eterno. Su ahijado y sobrino Rody Saad y su esposa Patricia Becaria y su hija Nabila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Betty Azar, sus hijas Graciela y Gabriela Azar con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos pronta resignación a toda su flia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Que el Señor te reciba en tu morada y dé a tu familia el consuelo y la templanza para recorte como eras; un hombre de bien. Hijos de Emilio Salomón, Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hijas de Pocho Amado, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rosa Nellem y sus hijas Silvina y Valeria Puig, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Tito. Ruegan por su eterno descanso.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Elena Hallak de Jorge, Juan Elías, Carlos Néstor Jorge y sus respectivas flias., Adriana y Katty Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Juan Manzur y Sra. Juan E. Manzur y Sra. Myriam, Daniela, Sofía, y Lucas, acompañan a Ibrahim y Nahim Llado Manzur por la pérdida de su abuelo Tito. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Familia Carreras; Mari, Susy, Agustín, Aroldo y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Tito. Rogamos por su descanso en paz.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Despedimos a Tito con inmenso cariño. Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos y respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus vecinos y amigos; Abid Saad, su esposa Chiqui, hijos e hijos políticos, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sus vecinos y amigos; Nazih Nader, su esposa Norma y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Sus vecinos y amigos Sara Llugdar vda. de Azar e hijos Emily, Felipe y Yani, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y permítele gozar de la gloria eterna". Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus hijos: Claudia y Hernán, Alfredo y Analía, Alejandra y Ale, Omar y flia. Vladimir, participan profundo pesar du partida y acompañan a sus sobrinos Nora y Jorge y demás fliares.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Flia. de Santiago (Tito)Nassif, su esposa Ilda Jorge,sus hijos: Silvia, Daniel y Eduardo con sus respectivas flias. acompañan en el dolor a toda su flia.Ruega oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Rolando O.Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemí Vittar de Batika y flia.,Dr. Osvaldo F. Vittar y flia.,participan con profundo dolor su partida al reino de Dios.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dulfo Ibarra y Tita Fortunato y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Koki, Olga, Pichón, Yudith, Lita, Carlos. Julito y flia., Franco y flia.,participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Víctor Hugo Núñez e hijos, participa con profundo dolor su partida. Rogamos oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. La Sra. intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Mirta Mabel Eleán, Glady B. Eleán de Salomón y flia. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian Azar y flia., Sebastian Azar y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración a su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rubén Silva, su mamá Mercedes Guzmán de Silva y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marta Gutiérrez despide a Tito Auad con mucha tristeza y acompaña a sus hijos y toda la familia en este momento de dolor.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Gerardo Villalba y familia participa su fallecimiento, acompañan a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo pesar el fallecimiento de su querito tío Tito y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (LIYA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Sus hermanas Aurelia, Emma y Sara Ayunta y sus sobrinos adorados Gringa, Miryam y Gustavo Aranda, Gladiz, Rubén, Mimí Pedraza y Carlitos Lopriato, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Los amigos de su esposo Luis: Ibáñez, Cavallotti, Suárez, González, Rojas, Belisario, Robato, Herrera, Cortéz, Moreno, Biassoni, Dorado, Basualdo, Castillo, Renner, Carrizo, Arriatzu, Gómez, Fernández, Tomsic, Ledesma, Saban, Pitari, Machao, Ruiz, Richar, Allones participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Yolanza Belizán Vda. de Yocca y sus hijos María del Carmen, Mario y María Elsa y sus nietos Valentina, Luisina, Milagros y Santiago paricipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. En su infinita misericordia Dios le conceda descanso en paz. Juan Atie Saad y Ángela Fieguero de Sad y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su esposa Mercedes Santillán, sus sobrinos, hermanos Chicha, Rula y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su hermana Chicha Romano, su sobrino José Risso Patrón, su esposa Paola, sus hijos José y Milagros participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su sobrino Marcel Romano, su Sra. Verónica y su hijoJoaquín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "A veces olvidamos que vamos a vivir una sola vez... y yo te juro que no me olvidé de eso amado tío, querido como padre y consejero. Simplemente decirte que voy a extrañarte y recordarte con el amor de mi alma.... Solo un silencio entre los dos. Vuela alto, mi Teto amado. Su sobrina Luciana Romano, Marcel Romano y Mariela Romano.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Darío Gerez y Cristina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) 28/9/19|. Sus hijos Ramón, Ángel, Félix, René, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Compañeros de sus hijos José, Wiiliams y Patricia de Contaduría Gral. de la Pcia.: Mariza, Graciela, José, Mirni, Cecilia, Enrique, Daniel, Carlitos, Daniela, Gabi, Mirta y Analí participan y acompañan en el dolor por la irreparable pérdida de su querida mamá.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Mariza, Eduardo y Luciano Consiglio acompañan con mucho cariño y afecto a sus amigos Willy y Patricia por la dolorosa partida de su querida mamá Blanquita. Elevamos oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Amigas del Bº Autonomía de su hermana Chicha: Pogo, Rosita, Gladis, Celia, Adriana, Tica, Anabel, Mercedes, Kuki, Elvira, Elda, Tana, Graciela y Eve participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, MARÍA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Sus hijos: David, Celeste y Juan Cervetto, hijos pol. y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES, MARÍA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Pablo Díaz, Gustavo Paz, Fernando Cáceres e integrantes de la Peña Boca de mi Vida participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo David Cervetto. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTILLO, MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Padre, abuelo ejemplar, humilde, luchador y trabajador, incansable, eso fuiste tu abuelito. Hoy hace un año de tu partida y te recordamos con mucho dolor y tristeza. Sus hijos Nené, Maguy, Marta, Lito y Mario y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia La Merced, al cumplirse un año de su partida.

CASTILLO, MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Padre, abuelo ejemplar, humilde, luchador y trabajador, incansable, eso fuiste tu abuelito. Hoy hace un año de tu partida y te recordamos con mucho dolor y tristeza, su hija Maguy Castillo, sus nietos Lucas y Daiana Lescano, sus bisnietos Bastian y Abigail Lescano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia La Merced, al cumplirse un año de su partida.

GÓMEZ ALDERETE, PEDRO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/83|. Descansa en los brazos del Señor y goza del banquete celestial, nosotros siempre te llevaremos en nuestros corazones. Tu esposa Elsa Liliana Correa, tus hijos Luis Ariel, José Eduardo y Pedro Fernando, tus nietos y bisnieto Felipe, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse treinta y seis años de tu partida al reino celestial.

GONZÁLEZ DE SANTANA, JUANA JAVIERA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/97|. Madre querida vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Valle, Nélida, Haydée e Inés, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "No hay día en que no pensemos en vos, no estás físicamente con nosotros, pero vives en nuestra mente y en nuestro corazón. Te amaremos por siempre". Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse 11 meses de su fallecimiento.

SOSA, LUIS BERNABÉ (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. Hermano: no tengo palabras para expresar lo que dejó tu partida, dolor, angustia, desesperación. Se fue el mejor en todos los sentidos, mejor hijo, mejor hermano, mejor tío, mejor amigo. Respetuoso, carismático, honesto y cuántas cualidades más... Estamos desconsolados, pero sabemos que estás en un lugar bello. Hermano, dale fuerza a tu padre que llora tu ausencia, fuiste su mano derecha, su orgullo, su todo... Descansa en paz Kike. Su padre y hermanos agradecen a todas las personas que los acompañaron en este difícil momento e invitan a las misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia Catedral, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SOSA, LUIS BERNABÉ (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. Señor, tu hijo ya está ante Ti, permítele el ingreso a tu reino celestial. Primo querido te marchaste muy pronto de nuestro lado. Su espíritu indómito quedó prendido en los lugares que lo vieron pasar y en el recuerdo de quienes lo conocieron. Siempre será como un faro encendido que guiará los pasos de su flia. Sus primos hermanos que nunca lo olvidarán: Cristina y Franklin, sus sobrinos Roly, Marcelo y Vanesa, sobrinas políticas Andrea y María, sobrinos nietos Florencia, Jazmín, Fabricio, Emilio, Valentina, Selene e Isaías Luna. Se invita a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. "Brille para él la luz que no tiene fin".

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARRIZO, LUIS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/02|. Deléitate en el Señor, y El te concederá los deseos de tu corazón. Su esposa Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Ángeles Carrizo, hijos políticos y nietos celebran misa al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, MARCELO (Morocho) Falleció el 30/9/97|. El recuerdo de tu hombría, fortaleza y todo lo que nos brindaste permanecen en nuestros corazones. Tu esposa, hijos, nietos te recuerdan con cariño al cumplirse un nuevo aniversario de tu fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

TORRES, MARIO ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus hermanos Maruca, Carlos, Estela, Silvia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

COSTILLA, NÉSTOR HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. Gracias Néstor por haber estado en nuestras vidas, gracias por dejarnos esos bellos recuerdos. Sole le pedimos a Dios que permita tu descanso en paz. Su esposa Alba, sus hijos Karina, Luis, Mariana, hijos pol. Guillermo, Luis, sus nietitas Belana y Emilia, fliares. y amigos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol (L.B.) al cumplirse un mes de su partida. Se ruega oraciones en su querida memoria.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. No sabes el dolor que nos dejaste desde que te fuiste para siempre físicamente; pero en nuestros corazones te llevamos y te recordamos como eras vos, alegre y además eras la alegría de las reuniones de la familia. Tu hija Carmen y tu nieto Mauro, tus hermanos, tus sobrinos que nunca te olvidan, siempre te recuerdan con mucha tristeza, a pesar que ya hace un año que no estás con nosotros. Invitan a la misa a reealizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MELIÁN OLAYA, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Sus hijos Blanca, Nely, Mabel, Lorena, Luciano, Chichila, Darío, Riki, Ricardo, Yuliana, nietos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Núñez. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

UMBIDES SANTILLÁN, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus padres Lucas y Tamara, sus abuelos, tíos, primos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. "Siempre vamos a tener presente tu gran espíritu de docente dedicada a tu labor, a tus alumnos y la institución. Estarás presente en nuestros corazones y el de toda la gran familia de nuestra escuela". La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya junto a sus ex alumnos participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex docente. Choya.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. José, Roberto, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Que descanse en paz. Nora Serrano de Villalba y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares en este duro momento que les toca vivir. Choya.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. César y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña en este dificíl trance a toda la familia Sánchez- Yulán. Choya.