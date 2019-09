Gonzalo Molina: “Creo que fue el mejor fin de semana”

30/09/2019 - 02:17 Deportivo

Gonzalo “Chalo” Molina volvió a mostrar su talento en la pista santiagueña. El representante del seleccionado argentino terminó tercero en la final de la décima fecha, lo que le permitió cerrar su gran trabajo en casa en la octava posición en el ranking internacional.

“La verdad que estoy feliz por haber tenido un fin de semana increíble con dos podios, el primer lugar logrado el sábado y hoy (por ayer) cerrar con otro podio la Copa del Mundo es algo increíble. Creo que fue el mejor fin de semana de toda mi vida y hacerlo justo en Santiago del Estero, ante mi gente, fue algo especial”, dijo.

Seguidamente, Molina consideró que venía apostando fuerte para las fechas de cierre en Santiago, y que por suerte todo salió bien. “Veníamos haciendo un gran esfuerzo en las fechas anteriores, y conseguir esto es reconfortante. Poder terminar con estos resultados positivos es un aliciente, sobre todo por las caídas y las lesiones que me siguieron por un tiempo largo en las fechas mundialistas, las cuales no me permitieron poder demostrar todo mi potencial”, indicó. Sobre el inmediato futuro, Gonzalo dijo que ahora iba a relajarse y disfrutar. “Quedan muy pocas competencias en el calendario del año y ahora la idea es poder descansar un poco y luego arrancar con la pretemporada fuerte para el 2020. Los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser el horizonte a seguir con el equipo argentino”, indicó

También dijo que va a estrañar no poder volver al año a Santiago, pero que espera pronto regresar a correr en la pista La Catedral. “Por una cuestión de calendario no habrá actividad, pero espero que en el 2021 regrese la emoción”, anheló.

Víctor Molina celebró el podio logrado por su hijo

El papá del ganador de la la 9ª fecha de la Copa del Mundo de Supercross (y también del tercer lugar cosechado ayer en la 10ª cita), Víctor Molina, no cultó su emoción por lo realizado por su hijo Gonzalo “Chalo” Molina en la fecha cierre del BMX en Santiago. “La verdad que estamos feliz con mi esposa de estos logros de nuestro hijo. Es algo muy lindo verlo triunfar, sobre todo cuando uno sabe del esfuerzo que viene haciendo desde que se inició a los 6 años. Hoy tiene 24. Siempre recordamos las grandes carreras en sus inicios con el santiagueño Hernán Santillán en La Catedral entre otras tantas pruebas”, dijo.

Enseguida, Víctor Molina comentó que siente mucho orgullo de su hijo, porque sabe que lo que alcanzó lo hizo con mucho trabajo. “En la familia son cuatro varones. El mayor Matías que corría, ahora tiene una escuelita de bicicross; el segundo Rodrigo sigue compitiendo y el tercero el “Chanchi” Molina, quien se está ganando su lugar en la selección juvenil argentina; y Gonzalo, que es quien ha llegado más alto. Todos encararon por este deporte y gracias a Dios lo disfrutan a pleno”, contó. Víctor Molina dijo que lo que logró el “Chalo“ es un sueño. “Creo que él lo debe estar asimilando” concluyó.