Pedagogía ignaciana, herramienta fundamental de las nuevas generaciones

30/09/2019 - 08:36 Opinión

Por Adriana Beatriz Pereyra. Lic. En Gestión Educativa y Profesora en Economía. Rectora del Instituto San Ignacio de Loyola de la ciudad de Loreto. Prof. en el Instituto María de Paz y Figueroa de Nueva Francia – Silipica.





Hace muchos años comencé este camino de placer y entrega cómo es la docencia, no me imaginaba el poder que tenía hasta que me encontré con mis primeros alumnos en residencia. Gran parte de mi vida la dediqué a perfeccionarme en otras ramas relacionadas con la medicina, pues también soy laboratorista y técnica radióloga. Actualmente mi vida gira en torno a la educación y me doy cuenta que la sensibilidad y la empatía tienen que estar presentes del primer momento de encuentro con el otro. Hoy cumplo un rol privilegiado para muchos, pero yo sostengo que es un lugar circunstancial: rectora del nivel secundario del Instituto San Ignacio de Loyola. Desde aquí puedo potenciar todo lo que hacía desde mi rol como docente. Ahora acompaño a mis compañeros, a iluminar vidas y mostrarles el camino de la sabiduría, acompañados de amor, valores, pasión y entrega, que deben de tener para esos seres humanos, que son confiados por padres casi ausentes, debido a sus compromisos laborales. Nosotros tenemos una gran responsabilidad: la pedagogía ignaciana se dirige en primer lugar a los profesores, porque son quienes con su trato para los alumnos en el proceso de aprendizaje, donde deben movilizar a la búsqueda de la verdad y guiarlos. La integridad y los ideales del profesor son elementos formativos tremendos en el desarrollo del estudiante.

San Ignacio de Loyola coloca claramente el ejemplo personal del profesor por delante de su ciencia u oratoria, como un medio apostólico para ayudar al alumno a crecer en valores positivos. Tenemos la obligación de transformar el desarrollo intelectual de cada estudiante, para completar los talentos naturales recibidos de Dios e insertarlos en la sociedad, seguros de sí mismos y al servicio de los demás. El lugar o espacio físico donde se desempeñen los profesores ignacianos, deben ser de inspiración, con la filosofía de: "estoy para acompañarte, para guiar en el crecimiento de esos maravillosos seres humanos".

Los padres que confían sus hijos bajo esta pedagogía, deben saber que la misma va a transformar sus vidas, desde la esencia, desde lo humano, desde los valores.

Todo lo que la currícula obliga a desarrollar se logrará, pero siempre acompañado por el amor al prójimo y el cuidado de la casa común. Como nos dice el papa Francisco este es "uno de los más grandes desafíos que tenemos como formadores".

La evangelización nos acompaña a transformar esas vidas, logrando que la lucha actual del individualismo se transforme en un trabajo en conjunto. Queremos como colegio ignaciano, lograr seres humanos plenos, que sean la luz que necesita el mundo para transformarlo.

Queremos personas competentes, conscientes, compasivos con los necesitados y dispuestos a servir al otro, comprometidos con el medio ambiente y líderes por naturaleza.

El mundo necesita que lo "des todo". Somos una escuela dinámica donde confiamos en que lo pedagógico debe ir acompañado por la práctica. Somos responsables de las nuevas generaciones que van a cambiar el mundo en el nombre de Dios, San Ignacio y Mama Antula.