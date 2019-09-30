CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL: SARMIENTO VS. VÉLEZ SARSFIELD
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS (R)
20.00 SÚPER FÚTBOL VIVO
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 ¿SÓLO AMIGOS?
08.02 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
10.37 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
13.21 ¿SÓLO AMIGOS?
15.13 CAMPO DE SUEÑOS
17.16 ¡OTRA VEZ TÚ!
19.15 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
22.00 GAME OF THRONES - EASTWATCH
23.11 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES
TCM
07.00 HOW TO EAT FRIED WORMS
08.24 HOLLYWOOD ONE ON ONE
09.01 LOST - ETERNO
12.49 MAD ABOUT YOU - DO ME A FAVOR
13.40 LOST - THE CANDIDATE
16.39 LOST - THE END
17.25 MAD ABOUT YOU - DO ME A FAVOR
18.19 HOW TO EAT FRIED WORMS
19.50 UN GRAN MENTIROSO
21.28 HIGHWAYMEN
23.00 EASY RIDER
TNT
06.22 BETIBÚ
08.08 AGENTES SECRETOS
09.44 DUELO DE TITANES
11.49 TRON. EL LEGADO
14.05 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
15.52 SPIDER-MAN
18.04 HANCOCK
19.47 EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
SPACE
06.00 MANNY
07.39 THE BRINK
09.23 ¿QUIÉN SOY?
11.12 MOMENTO CRÍTICO
13.37 EN LA LÍNEA DE FUEGO
16.02 XXX. STATE OF THE UNION
17.55 ASESINATO EN LA CASA BLANCA
20.00 TOWER HEIST
22.00 GOLDEN JOB
CINECANAL
12.00 COMO SI FUERA CIERTO
13.55 ALOCADA OBSESIÓN
15.50 GUERRA DE PAPÁS 2
17.55 BRIDGET JONES’S DIARY
19.40 MILAGROS DEL CIELO
22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
23.40 LA NOCHE DE SU VIDA
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 FOTÓGRAFO DE SEÑORAS
23.50 UNA SOMBRA YA PRONTO SERÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)
*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00
*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)
*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244)
*VIERNES 4 DE OCTUBRE, A LAS 22,TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)
HASTA EL 02/10 -16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13 )
01, 02/10 -16:45 hs (cast)
AD ASTRA (2D)
THRLLIER (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 02/10 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 02/10 -17:30 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 02/10 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 02/10 - 16:25 hs (Cast) 18:20hs (Cast) 20:10 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 02/10 - 22:00 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 02/10 -17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19.00 - 22.20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16.30
AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 21.50
NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI) / CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO /
CASTELL 2D 18.10 JUEVES Y VIERNES
UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)
CASTELLANO 2D 20.20 - 22.30
CASTELLANO 3D 17.20 - 19.30
ANTICIPADA EN VENTA
GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE
CASTELLANO 2D 20.00 - 22:40
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15/ 11/ 2019
CASTELLANO 2D 19:10
APERTURA: TODOS LOS DIAS A LAS 16.30