CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de octubre de 2019

30/09/2019 - 22:04 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL: SARMIENTO VS. VÉLEZ SARSFIELD

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS (R)

20.00 SÚPER FÚTBOL VIVO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 ¿SÓLO AMIGOS?

08.02 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

10.37 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

13.21 ¿SÓLO AMIGOS?

15.13 CAMPO DE SUEÑOS

17.16 ¡OTRA VEZ TÚ!

19.15 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

22.00 GAME OF THRONES - EASTWATCH

23.11 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES

TCM

07.00 HOW TO EAT FRIED WORMS

08.24 HOLLYWOOD ONE ON ONE

09.01 LOST - ETERNO

12.49 MAD ABOUT YOU - DO ME A FAVOR

13.40 LOST - THE CANDIDATE

16.39 LOST - THE END

17.25 MAD ABOUT YOU - DO ME A FAVOR

18.19 HOW TO EAT FRIED WORMS

19.50 UN GRAN MENTIROSO

21.28 HIGHWAYMEN

23.00 EASY RIDER

TNT

06.22 BETIBÚ

08.08 AGENTES SECRETOS

09.44 DUELO DE TITANES

11.49 TRON. EL LEGADO

14.05 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

15.52 SPIDER-MAN

18.04 HANCOCK

19.47 EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

SPACE

06.00 MANNY

07.39 THE BRINK

09.23 ¿QUIÉN SOY?

11.12 MOMENTO CRÍTICO

13.37 EN LA LÍNEA DE FUEGO

16.02 XXX. STATE OF THE UNION

17.55 ASESINATO EN LA CASA BLANCA

20.00 TOWER HEIST

22.00 GOLDEN JOB

CINECANAL

12.00 COMO SI FUERA CIERTO

13.55 ALOCADA OBSESIÓN

15.50 GUERRA DE PAPÁS 2

17.55 BRIDGET JONES’S DIARY

19.40 MILAGROS DEL CIELO

22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

23.40 LA NOCHE DE SU VIDA

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 FOTÓGRAFO DE SEÑORAS

23.50 UNA SOMBRA YA PRONTO SERÁS

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14:30 (2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D), 19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15, TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA $50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 3 DE OCTUBRE, STAND UP CON “SANATA 2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 26 DE OCTUBRE, A LAS 20, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, GALA FINAL SANTIAGO DEL ESTERO MISS ARGENTINA 2019.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

*VIERNES 4 DE OCTUBRE, A LAS 22,TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO DEL ESTERO.

CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

HASTA EL 02/10 -16:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13 )

01, 02/10 -16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRLLIER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:15 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 02/10 -17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:40 hs (Cast) 20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 02/10 - 16:25 hs (Cast) 18:20hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 - 22:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -17:45 hs (Cast) 21:00hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19.00 - 22.20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16.30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS APTA 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 21.50

NADA QUE PERDER 2 APTA 13 AÑOS (CON DNI) / CASTELLANO 2D 16:00 SÁBADO y DOMINGO /

CASTELL 2D 18.10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20.20 - 22.30

CASTELLANO 3D 17.20 - 19.30

ANTICIPADA EN VENTA

GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20.00 - 22:40

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15/ 11/ 2019

CASTELLANO 2D 19:10

APERTURA: TODOS LOS DIAS A LAS 16.30