FÚNEBRES | 1 de octubre de 2019

ALEGRE DE CÁCERES, LLULIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/9/19|. Justo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRADA JORGE EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su esposa Ana Beatriz Arce, sus hijos Jorge, Javier, Milagros, sus nietos Alejandra, Joaquín, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad el cortejo partira del barrio Industria servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Querido primo te fuiste dejando un vacío en nuestros corazones, hombre de bien con gestos de humildad y grandes virtudes. Su prima Alba Julián, Hugo, Hugui y flia, participan con tristeza su partida.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tío Tito: dejaste firmes huellas en el camino, brindando afectos a todos quienes tuvimos la suerte de conocerte y compartir contigo. Hoy estás en el paraíso descansando junto a la tía Gringa, quien fue una bella persona como vos. Su sobrina Chiqui Julián, Guillermo Quiroga, sus hijos Valeria, Jorge y Juan participan su partida.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus sobrinos Ricardo Abdala Auad y María Cristina Auad participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Tito y ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su sobrina Dina Esther Juan, su esposo Francisco Canllo, sus hijos Pancho y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y se ruega elevar oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela, Fabián y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Querido Tito, gracias por ser tan amable. María E. de Wede y flia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Carlos Auat y Norma A. C. de Auat, sus hijos con sus respectiva flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Dale Señor el descanso eterno, y que brille para el la luz que no tiene fin". La firma Credicaf SRL, sus directivos y el personal operativo participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Qué pena nos dio tu partida y el no poder despedirte. Tito, hombre de principios, trabajador incansable te queremos y te admiramos, siempre presente en nuestros corazones que el Señor te cubra con su manto. Pilin y Nori y flia., Tita Auat, Manuel y Mara Fiad y flia., Descansa en paz.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marisa Olivera y José Luis Guzmán y su familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mavel Navarro de Nader y sus hijos, Mónica, Miguel y Marcela participan con profundo dolor el fallecimiento de Tito acompañando en la oración a sus hijas Silvia Inés y Norita y demás familiares en estos doloroso momentos.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tupac Baldemar Cejas y familia, participa su fallecimiento y acompaña a su vecina y amiga María Inés y toda su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. La familia de Enrique Nasif Saber: Adela Figueroa, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a la querida familia recordando a Tito con mucho cariño.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marta Figueroa de Abdala y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor rogando oraciones a su memoria.

AUAD, ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Héctor Alejandro Banco y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Liz, Ricardo y familia.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Kuki, Gringa y familia.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Con mucha tristeza despido a un vecino y amigo de siempre te recordaremos Tito. Que Jesus y su divina misericordia te den el descanso eterno.Margarita Hallak de Saad,sus hijos: Mariel y flia.,Dr. Juan Daniel y flia., Marcela y flia. Participan su fallecimiento y hacen llegar su pesame a sus queridos hijos , nietos y demas fliares. Pidiendo a Dios los reconforte por irreparable pérdida. Rogamos oraciones.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr.Juan C.Elean y flia., Antonio E. Elean y flia.,Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., participan con dolor su partida.rogamos oracion en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor y flia., Rodi y flia., Soledad Banco. Participan con dolor su partida y ruegan oracion a su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ruso Gómez y flia., participa con profundo dolor la partida de nuestro querido amigo Tito.Dios le de el descanso eterno.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Juan Antonio Jorge y flia., Miguel Eduardo Jorge y su esposa Dra. Glady Dorado, participan con dolor su fallecimiento,ruegan oracion a su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus vecinos y amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan en esta dificil circunstancia a su apreciada flia.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Elias Saadi y sra., Felipe Palazzo y flia., participan su fallecimiento. Hacen llegar su mas sentido pesame a sus hijos y demás fliares. Rogamos por su eterno descanso.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Rosendo Allub y familia, acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Silvia Canllo y Manuel López, Mary y Ricardo Jozami, Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Tito y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Roberto Tomás Bejarano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus hijos. Ruega una oración en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos: Marcelo, Ricardo, Marta y Roxana, hijos pol.,nietos, bisnietos y tataranietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hijo Toti, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Aldo Mazzoleni, su esposa Alicia y su hija Micaela participan con dolor su fallecimiento.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Partticipan con dolor la partida de la madre de su amigo y compañero de trabajo del Colegio el Centenario Prof. Ricardo Rojas. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La comunidad educativa del Colegio del Centenario, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Ricardo Rojas. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Compañeros de su hijo Ricardo Rojas del Departamente de Matematica del Colegio del Centensario, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

CARDOZO, CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Antonio y Lidia Cardozo, sus nietos Mari, Gabi, Flor, Alfredo, cami, Yanita y demás famil. part. su fallec. Sus restos serán inhumados 17.30 cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan con mucho cariño y tristeza a Alberto, sus hijas, madre y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria, pidiéndole a Jesús los acompañe.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luis Rezola, Patricia Passarell y sus hijos, María Elisa y Augusto Montes de Oca; Ana y Álvaro Montes de Oca; Juan Rezola; sus nietos Manuel y Santiago; Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, lamentan con mucha pena su partida.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Patricia Beltrán y sus hijos Agustina, María Dolores, María Julia y Patricio Ordóñez Beltrán, hijos pol. Rodrigo Posse y Javier Alexandro y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su toda su familia en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Coronel (R) Rodolfo Eduardo Scillia y Patricia Beltrán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y sus hijos Mariana y Pablo, Carolina y Lucas, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Diego Lindow, su esposa C.P.N Celeste Colomer, sus hijas Valentina y Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Juan Ramón Colomer, su esposa Graciela Yanuzzi y sus hijos Belén, Celeste e Ignacio Colomer participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus amigos Enrique Llugdar, Analía Marconi y Cristian Llugdar participan su fallecimiento y acompañan a la familia orando por su eterno descanso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Daniel Olmedo, su esposa e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso trance. Elevan plegarias en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Luisa Neme de Areal, sus hijos Verónica, Ana Gabriela, Andrea y Orlando participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan difícil. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Gustavo Rivas Jordán, esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Carlos Ernesto García y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Santiago Lami Hernández, Virginia Asencio y su hijo Gregorio acompañan a su esposo, hijas, su hermana Susi, su adorada Antu y familia en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Carlos Asencio y familia acompañan a toda su familia en estos momento de tantos dolor y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Patricia Carot y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tano Campitelli participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia en este momento de dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tuky Tarchini Liendo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia en este momento de dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto, sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri, Roberto y Eduardo Pinto Villegas participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a Alberto, Carolina, Natalia y Eugenia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen participan su fallecimiento y acompañan a Alberto, Carolina y demás familiares en estos momentos de dolor. elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas de Locascio, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a Alberto, Carolina, Natalia y Eugenia en estos difíciles momentos y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rodrigo Gongalo Palmieri, María Virginia Pinto, sus hijos Emma, Bautista, Francisco y Facundo participan con dolor el fallecimiento de Marta y acompañan a toda su familia en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica C. Martínez, sus hijos María Fernanda Alegre, Tato Drube, Alejandra Alegre, Santiago Aza y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mónica C. Martínez de Alegre, participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Susana en su profundo dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ricardo Gustavo Martínez, su esposa Silvia Herrera y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. C.P.N. Eduardo Diví, su esposa Rosana Josefina Montenegro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Todo nuestro cariño y apoyo a su esposo Alberto y a toda su familia en tan doloroso momento. Que descanse en paz.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza de Taboada, sus hijos María José, Leandro Antonino y María Soledad Taboada acompañamos a la familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Piojo Villegas y familia participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Martita descansa en la Casa de Dios Padre. Celsa Soriano de Diaz despide con mucho dolor a su querida ex alumna del Profesorado San José y acompaña a la familia en estos tristes momentos.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mónica Gomez Paz y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a querida familia en momento doloroso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. María Cecilia Meossi, sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con gran pesar su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia LLugdar, sus hijos Maria Josefina y Eduardo, participan su fallecimiento. Acompañan a la familia y a su hermana Susy en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Juan Carlos Leguizamón, Ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo y Maria, Juan Manuel y Dolores y nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su flia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Querido Alberto te acompañamos en este dificil momento. Dr. Rosendo Allub, su esposa Liliana y sus hijos Juan Martin y Agustin, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposo Daniel Sarmiento, sus hijos Jorge y Belén Sarmiento, sus nietas Joel, Galea, Franchesca y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11horas en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 S/V TEL 4219787.

CASTILLO, OMAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su mama Maria Margarita Salvatierra, su hija Yamila Castillo, sus hnos Angela, Daniela, Ernesto, Ely, Rita y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Argelia Páez, sus hijas Adriana, Viviana y Silvia, sus nietos Víctor, Noelia, Adrián, Franco, Antonella, Leandro, Álvaro y Valentina, sus bisnietos Lisandro y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 16 en el cementerio Parque de la Paz.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposa Argelia Páez, sus hijas Adriana, Viviana y Silvia, hijos pol. Gustavo, David, nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum 16 hs cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo esq. Santa Fe. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hija Silvia, sus nietos Álvaro y Valentina, su hijo político Gustavo Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá". Su hermano Jorge y Fani, sus sobrinos Jorge, Rodolfo e Inés, René y Carlos Chamut participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hermanos Maria, Elena, Llamili, Jorge y Fernando, sus sobrinos Jose Luis, Roberto, Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Abuelo querido: te despedimos con profundo dolor y agradecemos los gestos de amor que nos brindaste durante toda tu vida. Sus nietos Pía Antonella y Leandro Martín Pappalardo.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su sobrina Laura Chamut, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por la paz de su alma.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Las almas de los justos, están en manos de Dios". Su sobrina María Eugenia Perea, su esposo Carlos Gómez y su hijo Justino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Su hija Viviana y sus nietos Antonella y Leandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica y familias, acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Hugo y Aldo Hid y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno. Carlos Palazzi y Perla Hid, sus hijos Pilín y Carolina Tejera, Daniel y Roxana Ayunta, María josé y Rubén Seiler participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegaria en su querida memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino. María José Palazzi, Seiler Rubén y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Carmelo Pappalardo, sus hijos María, Carmen y José y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria, agradeciendo el cariño que siempre brindó.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Lic. Mirta Murad y su flia. acompañan con dolor a la profesora y amiga Vivi, ante la irreparable pérdida de su padre. Hace extensivo las condolencias a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Adiós querido Armando. Tu resistente corazón le dijo basta a tu quebrantada salud, tu delicada salud, la que no pudiste revertir a pesar de tu lucha sostenida y apoyada por tu ejército familiar. El Señor espera con sus brazos abiertos para recibir a una gran persona. Quienes te conocimos reconocemos que fuiste un hombre de bien. En tu familia el esposo ideal, el compañero inseparable y leal, el padre ejemplar, orgulloso de la familia que formaste, buen vecino y en tus relaciones tuviste una trayectoria increíble, tanto en lo laboral como en lo gremial y más adelante en el jubileo de la vida pusiste gran entusiasmo y empeño para dedicarte íntegramente a la relación con tus nuevos amigos, los jubilados mercantiles, quienes expresamos nuestro cariño, nuestro reconocimiento a tus dotes de bondad, humildad y otras condiciones de un caballero de ley. Descansa en paz Armando, hasta siempre amigo.

CUELLO, OSCAR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Luis, Mary, Nancy, Hugo, Fernando, Claudio y sus respectivas familias participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 12.30 hs en el cementerio Los Flores. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Dr. Facundo Filippi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Pilu, gracias por tu amistad y por los recuerdos hermosos que guardo en mi corazón. Marta Elena Rojas, su esposo Héctor y sus hijas Marita, Martita, Ceci y María Renée participan con dolor su fallecimiento y ruegan resignación cristiana para sus familiares.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Maria E. de Wede y flia. Querida Amelia luchadora hasta el cansancio, que Dios te tenga en la gloria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Que la Virgen te cubra con su manto y Dios te reciba en su regazo. Lamento con pesar tu partida. Comparto el dolor con Rosita, querida amiga. Oraciones por Amelia y por la resignación de su flia. Tita Auat, Manuel y Mara Fiad y flias.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Sus familiares Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a su querida familia en este dolor recordando a Amelia con mucho cariño.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. La prima hermana de su madre, Marta Figueroa de Abdala lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposa Blanca Ledesma, hijos Mario, Esteban, Emilio, Maxi, Soledad, Estela, Alfredo, Nilda, Analía, Rosa y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Coop. Co. Me. Co. Ltda. participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruega por su descanso eterno.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Occhionero Daniel y flia., participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Flores Eduardo y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Cabello Alejandro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Piñon José Maria y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan por su eterno descanso.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Gabriel Occhionero, Mónica Salomón, sus hijos Fede y Nati y su nieta Vera, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, VÍCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposa: Charito Luna, sus hijos:Claudia, Bichi, Gloria, Pequi, Yeyo y José Luis, hijos pol. y nietos part. su fallec, sus restos serán inhumados hoy a las 17 cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) ÓRG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hermano Marcelo, amigos y demás familiares partic. el fallec. Sus restos serán inhum. en la Pcia. de Tucumán. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia en su dolor.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Gerardo, María Eugenia, María Lorena, h. pol. Pablo, Gustavo, nietos Emma y Elizer participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Osvaldo Palau, Maria Ines Fiad y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Susana Fiad de Palau, Roberto Palau, Paola Palu, Alejandro Palau, y Natalia Ramos Dalale, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy agregar un lugar para vosotros. Chini Habra Fernández y flia., despide con pesar la partida de una cristiana ejemplar y amiga incondicional. Acompañamos a su flia. en el dolor.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Gustavo Flores Turk y Daniel Matouk, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. El que habita en su nombre, morará en su eterna morada. Dios consuele a sus hijos. Deseo de Pablo, Raquel, Ana Prix, Alexia y Martin.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Oscar Mulki, Myriam Alaniz, Cristian y Andrea, Sergio y Vani, Robert y Melissa, acompañan en el dolor, pidiendo a Dios por su consuelo.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sofía Basbús y Carlos Mulki, sus hijos Sergio Gabriel y María Fernanda; Diego Ariel y Cynthia Natalia; Fabiana Catalina y Juan Lutfi, participan con dolor la partida de Raquel Mulki de Fadel, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Me has tomado de la mano derecha ... me has guiado según tu consejo, y me recibirás en gloria". La Iglesia Evangélica Cristo Salva en calle Salta 433 se conmueve ante la partida de uno de sus miembros, quién dejó sus huellas de amor y servicio a la obra del Señor en su congregación, y ruega el consuelo de sus seres queridos que sienten su partida.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "También ustedes ahora están tristes; pero yo los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les arrebatará su alegría" (Jn. 16,22). Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Raquel y acompañan a sus hijos y familias en tan difícil momento.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado" (Salmo 16:6. La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en la tristeza de la despedida.

SUÁREZ, PEDRO ROSALÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos: Roxana y Carlos, sus nietas: Daiana y Gimena, su bisnieta: Maitena, invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Acompañan en el dolor a José y Patricia, la promoción 79 de la Escuela Normal y ruegan consuelo a Dios.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas y vecinas: Nélida T. de Seade, Blanca Giménez y Alicia Suárez de su hermana Chicha participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Nely Martinez, Chela y Fredy, acompañan a Coco, Claudia y flia en este dificil momento por la partida de su madre. Elevan oraciones en su memoria y ruegan resignación para sus seres queridos.

TORRES, MARÍA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/19|. Teresita Vergottini, sus hijas María Noel y Fernanda y nietos Marko y Nicolás participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos en este doloroso momento.

ARANCIBIA, FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Nilda, Hugo, Ramón, Luis, hijos pol. Delma, Amira, Olga, nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. cementerio La Misericordia a las 10 hs. Casa de duelo Belgrano 532 LB.) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hijo César Walter Suárez, hija política Adriana González, nietos Mariana, César Adriaán, Joaquín, nieto político Lucas, bisnietos Sofía y Valentin. Que brille para ella la luz que no tiene fin. C.D Belgrano y Pedro L. Gallo s.v. y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hija Silvia del Valle Suárez, hijo político Manuel Nieva, nietas Luciana y Silvina, ruegan oraciones en su memoria. C.D Belgrano y Pedro L. Gallo s.v. y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos César y Silvia, h. pol. Adriana, Manuel, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 (s.v.) La Banda. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La comunidad educativa de la Esc. de Com. Gral. San Martín participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Silvia Suárez.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. El Dpto de Educación Física del Colegio Secundario Ciudad de La Banda acompaña con profundo dolor a su hija Prof. Silvia Suárez por el fallecimiento de su madre. Eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. El Señor es mi Pastor nada me faltará, que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz! Sus vecinos: Betiana Chappino y flia, Omar Carrasco y flia, Luis Teodori y flia, Margarita Bravo, Loly de Soto y flia, Miguel Juan y flia, Chony de Laud y flia, Nely de Gerez y flia, Hugo Rocha y flia, Mirta Rocha y flia, Zulma Rocha y flia, Lemos Anriquez y flia, Roberto Carrizo y flia, Lucía de Carrizo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CROIGVERG, GUSTAVO RAÚL (Guly) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Las amigas de su hija María Emilia: Vanesa, Macarena, Giuliana y Belén Ávila Gómez participan con profundo dolor su gallecimiemto. Elevan oraciones en su memorial. Las Termas.

CROIGVERG, GUSTAVO RAÚL (Guly) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su ex compañero de trabajo y amigo Elvidio Sosa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GRAMAJO, LUIS LEONIDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su mama Orfilia Ibarra sus hnos Elsa, Edith, Mercedes, h. politicos sobrinos amigos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio del Simbol el cortejo partira de Arraga dto Silipica COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Siempre te vamos a recordar. La familia Rojas Villalba (Frías) participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva plegarias por su descanso eterno. Choya.

YULÁN DE SÁNCHEZ, MARÍA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento de la prima de la profesora María Cristina Quinteros. Choya.

ZALAZAR, NESTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Rene, Jesica, Flavia, nietos Amalia y Lorenzo sus hnos Beatriz, Nilda, Telma, Cirilo, Juana, Mercedez, Carlos y Daniel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de FORRES COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAMPOS, ORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Su esposa Lidia del Rosario Moreno, sus hijos Horacio, Silvia, Nidia, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Oratorio Don Bosco, al cumplirse los nueve dias de su fallecimiento.

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo: el sueño de toda mamá es ver a sus hijos reír, disfrutar, crecer, conocer sus proyectos, acompañar en todos los momentos de felicidad o dolor y cuántas cosas más. Pero un día como hoy, sólo tenías 16 años, me quitaron esa ilusión... y no fue Dios ... Hoy solo puedo recordar este día con mucha tristeza y dolor, encontrando alivio de saber que estás en un lugar mejor. Por siempre en mi corazón. Mamá y hermanas invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia La Merced a las 20.30 hs, al cumplirse 14 años de su partida al cielo.

ROLDÁN, FRANCISCA (Panchita- Acho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/11|. A pesar del tiempo transcurrido, hoy te recuerdo con todo cariño y humildad. Tu inesperada partida al reino de Dios, en un día con un sol tenue y una brisa suave, donde existe amor y alegría, donde no hay maldad, donde puedes descansar en paz. Dejaste huellas, tan importante, que vivirán en nuestras memorias, sentimos un vacío y un profundo dolor en nuestros corazones, pero nos reconforta porque estás junto a Dios, en la gloria eterna, que es la luz que nos guía y nos da fuerza para seguir adelante, gracias por los años compartidos. Te extrañamos porque fuiste hermana, madre del corazón, tía, amiga y consejera, nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Sus hermanas Norma y Ángela invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus hijos Luis, Carlos, Miguel y Silvia, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del bº Belgrano.

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/84|. "Nuestros recuerdos quedarán para siempre, se que nos sonríes desde el cielo." Al cumplirse 16 años de su partida sus padres y hermanos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

LAZARTE, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. "Querida Clarita...tu partida nos llena de dolor y tristeza. Fuiste un ejemplo de lucha y voluntad... sembraste y cosechaste dejando huellas imborrables en el amor que nos diste, en tu honestidad, nobleza y sencillez. Nos reconforta saber que estás en un lugar mejor, que Dios te quiso a su lado. Te amaremos por siempre y allá en el reencuentro nos abrazaremos hasta la eternidad". Su hijo Cristian, su madre Ignacia, sus hermanos Isabel, Lili, Lidia, Lalo y Ramón , sus sobrinos invitan a la misa en su memoria se oficiarse al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos, hoy a las 19,00 hs en la Iglesias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y agradecen a familiares, amigos y vecinos que acompañaron en este difícil momento. Las Termas.

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Princesa hermosa, hoy se cumplen 10 meses que nos dejaste, Te amamos, te extrañamos, nos haces mucha falta ángel bello. Tus besos, tus caricias, tu cariño, tu alegria. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu mamá Yani, tu Abu Claudia, tio Matias y tu prima Valentina te recordarán por siempre.