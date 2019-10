El Instituto de Biomedicina de la Ucse, en sus 21 años al servicio de la investigación

01/10/2019 - 00:19 Santiago

El Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero (IB) cumplió ayer 21 años de servicio ininterrumpido en la provincia, con la satisfacción de parte de quienes lo integran, de ser uno de los organismos más importantes y mejor calificados de esta parte del país, por la tecnología de vanguardia que utiliza para realizar pruebas de ADN, y por ser el único Instituto de la provincia especializado exclusivamente en Biología Molecular aplicada.

“El moderno Laboratorio de Genética Molecular del IB, pionero en la provincia en el empleo de marcadores de ADN y con 21 años de experiencia en la investigación, dedica sus mayores esfuerzos a brindar un servicio en el campo de la genética forense utilizando métodos que se basan en las técnicas moleculares”, destacó el director fundador del instituto, doctor Pedro Yachelini, en diálogo con EL LIBERAL.

Al explicar la labor fundamental que realiza la institución, el investigador Magíster Scientiarum en Biología, dijo que para realizar los test de ADN “el Instituto utiliza los últimos avances técnicos aplicados a la genética forense, como el análisis por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de múltiples STRs (microsatélites) y detección fluorescente en secuenciadores automáticos”.

Tecnología

“Es un laboratorio especializado en genética forense, equipado con instrumental de última generación único en la región. Se analiza un total de 30 marcadores variables, idénticos a los empleados por el FBI y los laboratorios forenses de primer nivel europeos y americanos, por lo que los resultados pueden ser corroborados en cualquier lugar del mundo”, puntualizó.

Explicó que la utilización de la técnica de PCR, (“que es como una fotocopiadora de material genético”), permite amplificar millones de veces una cantidad minúscula de ADN, y encontrar en la colilla de un cigarrillo o un cabello, algo que antes no se podía.

“También nos permite trabajar con los anticuerpos monoclonales que hoy se usan mucho para atacar al cáncer, porque son sustancias que se pegan en los tumores y ahí se coloca la droga, para no tener que hacer una quimioterapia generalizada”, comentó.

Servicios

El Instituto de Biomedicina de la Ucse trabaja con el Poder Judicial de la provincia, el Ministerio de Salud y entidades médicas y científicas de la provincia y el país, y también presta un servicio particular, especialmente en lo que tiene que ver con la determinación de ADN.

“Aparte del área de investigación, en cuanto a prestación de servicios tenemos el área de estudios de ADN para resolver casos de paternidad, filiación y relaciones de parentesco en casos criminales, donde hay gente experta formados por el FBI, pero también se reciben pedidos particulares de gente que quiere una prueba con fines informativos, que después algunos los utilizan legalmente para reclamar alimentos o filiaciones”, puntualizó el doctor Yachelin, respecto de la apertura del Instituto hacia la comunidad.

Salud

En lo que tiene que ver específicamente con el área de investigación en salud, el director consideró como muy importante la realización del análisis “del papiloma virus, de HPV, que permite detectar la presencia del material genético del virus y a su vez, hacer una genotipificación del mismo, porque es una familia de virus muy amplia, y al médico lo que le interesa saber es si la paciente está infectada por un virus de alto riesgo oncogénico, o no, porque está demostrada la causa efecto que hay entre la presencia del virus del papiloma y el cáncer de cuello uterino”.

“Donde encuentran un cáncer de cuello uterino, el 90% está infectado por el virus, pero no por cualquiera, porque se clasifican de alto, bajo o moderado riesgo oncogénico. Somos los únicos que hacemos este análisis en la provincia, que es la genotipificación y detección por biología molecular del virus del papiloma humano”, amplió.

El valor del componente humano en el trabajo

“Como balance, creo que hemos logrado hacer algo de calidad, único en Santiago, y lo más importante, es que toda infraestructura o equipamiento, no sirve de nada si no se tiene un equipo de trabajo que sea serio, responsable, con formación real, para que se pueda garantizar que los resultados de los análisis que hacemos, sean realmente confiables. Porque tanto los estudios de ADN como los otros son muy importantes, porque pueden significar mucho para una paciente o para alguien que está en una situación legal, y no hay mucho margen para el error”, enfatizó el doctor Yachelini. En el Instituto trabajan los bioquímicos Marcelo A. Ovejero, María Claudia Lucena y María Soledad Targa, la técnica Silvia Hernández y la auxiliar Ernestina Hernández.

Expertos del FBI dieron una capacitación

El doctor Yachelini también destacó la actualización constante que tuvo a lo largo de estos años el personal del Instituto.

“Lo más importante que logramos fue traer el FBI, gracias a la relación que teníamos con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, contactamos al agregado del FBI en Buenos Aires, logramos traer expertos del FBI para que capaciten al personal del instituto, trajimos también a muchos profesores y científicos de Alemania, los principales expertos de genética forense de España, de Brasil de México, y organizamos varios posgrados internacionales de genética forense”, enumeró.