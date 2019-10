Gallardo saludó a los hinchas “millonarios”

01/10/2019 - 02:43 Mundo River

¿Qué fue lo que dijo el entrenador Marcelo Gallardo cuando por televisión les invió un mensaje a todos los hinchas de River en la previa de las semifinales de la Copa Libertadores ante Boca? El “Muñeco” destacó el ambiente y la conexión que existe con el plantel tanto dentro como fuera de la cancha.

“El hincha de River está viviendo uno de los momentos más lindos de su historia. Uno de los momentos porque ha vivido muchos grandes momentos. Se lo nota feliz y se lo nota con un amor incondicional entre el hincha y el equipo. Y eso es muy fuerte, es algo que no se puede dejar pasar. Tenemos esa energía que se comunica de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando pasa eso es porque hay una conexión muy fuerte. Desde acá un saludo y un abrazo enorme para todos los hinchas de River que el martes (por hoy) nos van a estar alentando ahí”, expresó el entrenador de los “millonarios” cuando fue entrevistado por un programa de televisión.

Las redes sociales del club recogieron esas palabras y las replicaron en distintas publicaciones. Se destaca lo mencionado más arriba y en Instagram hay un agregado.

Finalizada la nota en TyC, al técnico de River le preguntaron si había que creer. Su respuesta fue más que contundente: “Siempre”. Esa frase fue la utilizada en la última red social mencionada.

De esta forma, se agrega a otros mensajes ya históricos del “Muñeco” en la previa a partidos clave o definitorios, como por ejemplo, el recordado antes de viajar a Porto Alegre para enfrentar a Gremio por la Libertadores pasada: “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”. Una más y van, con el anhelo de seguir haciendo historia en un ciclo memorable.

Amigo del tenis

Gallardo sabe que no son días fáciles de afrontar es por eso que después del entrenamiento de ayer en Pilar, el técnico de River se prendió a un partido de tenis con sus colaboradores en una de las canchas del predio del Hotel Hilton.

A Gallardo le gusta mucho jugar al tenis en sus tiempos libres (también practica golf más o menos a menudo) y más de una vez lo han visto lucirse con la raqueta en las canchas de polvo de ladrillo de River. Incluso lo han filmado y le han elogiado el estilo.

“Yo cada tanto tengo la chance de dejar un poco de lado lo que hago para ir a jugar al tenis al club. Voy a tener que empezar a mirar porque no quiero que me filmen, para mis posibles rivales puede ser una ventaja y me pueden analizar”, bromeó en febrero de este año.

La otra buena sensación que sintió Gallardo en la jornada de ayer es que tanto Leonardo Ponzio como el colombiano Juan Fernando Quintero ya están listos para que puedan ser dados de alta de sus respectivas lesiones.