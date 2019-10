Gustavo Coleoni: “Hicimos los mejores 70 minutos del torneo”

01/10/2019 - 08:46 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se fue muy conforme con el rendimiento de su Central Córdoba, tras la victoria 1 a 0 ante Godoy Cruz. El DT destacó a los jugadores y confesó que fueron los mejores minutos que le vio al equipo en esta Superliga.

“En el primer tiempo nos costó acomodarnos. Después le tomamos el ritmo al partido y nos acomodamos. Creo que hicimos los mejores 70 minutos del campeonato. El ‘Ruso’ atajó tres pelotas. Para eso está y por eso tiene la jerarquía que tiene. Debemos consolidar lo que hicimos en estos 70 minutos de juego. Después que hicimos el gol, nos ganó esa ansiedad para que termine el partido, por todo lo que vivimos y por todo lo que implica venir perdiendo varios partidos. Algunos merecidos, otros no. Fueron tres minutos en los que entramos en pánico. Pero estoy orgulloso por estos jugadores, que se tiraron de cabeza por la causa”, aseguró el “Sapito”.

#TNTSports | El Sapito Coleoni, eufórico tras la victoria del Ferroviario: “Estoy feliz por mis jugadores, la gente y este club.”#CentralCórdobaSdE #GodoyCruz pic.twitter.com/xK71WUXqby — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 1, 2019

Respecto de los goles que falla el Ferro, el DT dijo que no le preocupa porque están creando muchas situaciones: ”Los goles van a llegar. No me preocupa la falta de definición. Me preocuparía si no generaríamos situaciones. Después, los goles van a llegar. Eso va a suceder y me deja tranquilo”.

Luego, Coleoni aseguró: “Teníamos la obligación de ganar. Pusimos a jugar a los dos laterales a jugar prácticamente de wines. Defendimos con poca gente y es difícil que no te lleguen. Esta es la primera división. Les dejamos espacios. En estos partidos es difícil atacar, es difícil defender. Pero me encantó la forma de jugar del equipo. Fuimos para adelante”.

Por último, Coleoni agradeció el apoyo de la gente y el trabajo de su cuerpo técnico. “La gente acompañó. Tuvo paciencia. Nos alentó y nos dio mucho. Había que jugarlo así. Debíamos tener paciencia y ser ordenados. Hay muchas cosas que se deben hacer en un partido para mantener el cero en tu arco. Los jugadores dejaron todo. El día a día es difícil y gracias a nuestro cuerpo técnico, les da todo a cada uno de los jugadores para que sepan todo lo que deben hacer en el campo de juego. Les damos todas las herramientas, por eso, ellos también se lo merecen”, cerró el “Sapito”, tras la victoria.