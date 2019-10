Vella: “Es lindo volver a un lugar donde me abrieron las puertas”

01/10/2019 - 03:39 Deportivo

Para Leandro Vella, el partido de ayer no fue uno más. El cordobés, delantero de Godoy Cruz reveló sus sensaciones tras volver a jugar en el Terrera, donde logró el ascenso del Federal A al Nacional B.

“Siempre es lindo volver a un lugar donde me abrieron las puertas y me sentí muy bien. Pudimos conseguir un ascenso y eso no me lo voy a olvidar nunca”, expresó Vella.

El joven atacante también analizó las circunstancias del partido.

“En cuanto al juego, creo que hicimos un buen partido. Después de la expulsión se nos complicó, pero habíamos dominando el partido y si hacíamos un gol, podríamos haber hecho alguno más, pero no se dio y nos volvemos a Mendoza con las manos vacías. Estamos con bronca”, finalizó.