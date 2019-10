Frías, Unse y Old Lions mandan en el Clausura

01/10/2019 - 03:51 Deportivo

La tercera fecha del Torneo Clausura de rugby dejó como saldo los triunfos de Unse, que alcanzó a Old Lions en la punta de la Zona B, de Olímpico, que quedó como único escolta de Frías en la Zona A y de Fernández RC que logró su primera victoria.

Por la Zona A, el Negro de La Banda logró un gran éxito como visitante ante Santiago Rugby por 38 a 24, para llegar así a los 9 puntos y quedar a uno de Frías, tuvo fecha libre y está arriba con puntaje ideal. Mientras tanto en Fernández, el local superó 43 a 26 a Dorados de esta ciudad y celebró por primera vez en el certamen.

En Clodomira y por la Zona B, Unse derrotó al local por 32 a 7 y alcanzar de esta manera a Old Lions, tuvo fecha libre, en la punta. El partido era clave para ambos, ya que Clodomira llegaba como escolta, un punto por delante de los universitarios, que con este triunfo quedaron muy bien posicionados. El partido entre Amigos Rugby y Añatuya, no se jugó por imposibilidad de los de Fernández (será dado por ganado al equipo visitante.

Las posiciones son las siguientes: Zona A: 1) Frías, 10 pts; 2) Olímpico, 9; 3) 3) Amigos Rugby y Fernández RC 5; Dorados, 0. Zona B: 1) Old Lions y Unse, 9; 3) Clodomira, 6; 4) Añatuya, 5; 5) Amigos Rugby 0. Próxima fecha: Zona A: Santiago Rugby vs. Frías y Olímpico vs. Fernández RC. Libre: Dorados.

Zona B: Old Lions vs. Añatuya y Unse vs. Amigos Rugby. Libre: Clodomira.