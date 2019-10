Independiente recibirá a Barrio Parque en el debut

01/10/2019 - 03:56 Deportivo

El partido inaugural de la temporada 2019/2020 de la Liga Argentina de Básquet será el 18 de octubre con el enfrentamiento entre Salta Basket y Barrio Parque. Mientras que Independiente BBC de Santiao del Estero comienza su actuación en la segunda competencia en importancia del país el domingo 20 de octubre ante Barrio Parque, de acuerdo con lo que informó el Departamento de Competencia y la Secretaría Técnica de la AdC.

Los primeros tres partidos el “Gigante” de calle Salta lo jugará en condición de local, ya que luego de Barrio Parque el próximo encuentro será ante Ameghino el miércoles 23 de octubre y tres días más tarde (26) recibirá en el estadio Israel Parnás al elenco de Rivadavia de Mendoza.

“Es importante comenzar como local”, dijo el entrenador Fabián Daverio, y agregó que Barrio Parque “será uno de los animadores del torneo, porque no sólo mantuvo la base de la temporada pasada sino que, además, sumó jugadores de jerarquía”.

Víctor Cajal

Víctor Hugo Cajal expresó que espera arrancar “con el pie derecho. Sabemos que todos los partidos van a ser complicados, ya que se armaron bien los equipos que están en nuestra zona, pero nuestra preparación viene bien, trabajando en lo físico y táctico de la mejor manera. Queremos que se sientan identificados con nosotros los amantes del básquet santiagueño”.

Asimismo, Cosolito, aseguró sentirse “con muchas ansias. Venimos entrenando bien ajustando detalles para que al momento de arrancar sea de buena manera y demostrando las cosas buenas que hicimos en los partidos amistosos y que no dejaron muy conforme a todos”.

El fixture: Zona Noroeste: 18/10: Salta Basket vs. Barrio Parque; 20/10: Rivadavia vs. Tiro Federal e Independiente vs. Barrio Parque; 23/10: Independiente vs. Ameghino; 24/10: Tiro Federal vs. San Isidro; 25/10: Salta Basket vs. Rivadavia; 26/10: Independiente vs. Rivadavia de Mendoza.

Zona Noreste: 20/10: Dep. Norte vs. CAO Ceres; 23/10: OTC vs. Unión (SF); 24/10: CAO Ceres vs. Echagüe y Rosario Basket vs. Dep. Norte; 25/10: Villa San Martín vs. Unión (SF). Zona Centro: 19/10: Racing vs. GELP y Parque Sur - Rocamora; 20/10: Ciclista vs. Central Entrerriano; 22/10: Estudiantes vs. Central Entrerriano. Zona Sur: 19/10: Dep. Viedma vs. Petrolero; 21/10: Atenas vs. Petrolero y Villa Mitre vs. Del Progreso; 23/10: Quilmes vs. Del Progreso; 25/10: Dep. Viedma vs. Atenas; 26/10: Petrolero vs. Centro Español.