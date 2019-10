Netflix anunció que Stranger Things tendrá una cuarta temporada

01/10/2019 - 10:01 Pura Vida

Netflix sorprendió ayer a los fanáticos de todo el mundo, al compartir en sus redes sociales un breve anuncio en el que da a conocer que Stranger Things tendrá una cuarta temporada.

Si bien el pequeño video no da a conocer fecha de estreno, aclara un detalle que no es menor: "Ya no estamos en Hawkins".

Cabe recordar que la tercera temporada de la ficción batió el récord de audiencia en un estreno, al ser vista por 40.7 millones de cuentas en días posteriores al estreno, superando asó a "cualquier otro film o serie". Además, 18.2 millones terminaron de ver la temporada completa, a días de ser estrenada.

Ya no estamos en Hawkins. pic.twitter.com/ijUtpy0JqH — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 30, 2019

La plataforma emitió también un comunicado en el cual dio a conocer que firmó un acuerdo de varios años con los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie ambientada en los 80, para crear otras series y películas.

Por su parte, Matt y Ross Duffer, también se expresaron al respecto: "Desde nuestra primera reunión al estreno de Stranger Things 3, el equipo de Netflix ha sido sensacional, dándonos el tipo de apoyo, guía y libertad creativa que siempre soñamos".