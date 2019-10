Damián Tintorelli: “Me parece que podemos sacar ventajas en el poste bajo”

01/10/2019 - 11:59 Deportivo

“La verdad que estamos bien, siempre después de un triunfo y más después de un clásico hay sensaciones positivas. Estamos por buen camino laburando un montón todo este tiempo. El lunes comenzamos a ver cosas de Atenas”, comenzó diciendo Damián Tintorell, en el diálogo con el Departamento de Prensa de Olímpico.

Al ser consultado por el rival de turno, la figura del clásico frente a Quimsa con 23 puntos y 12 rebotes, expresó: “A priori me parece que nosotros podemos conseguir ventajas en el poste bajo, sabemos que Lallana no viene y puede ser una baja sensible para ellos en ese sector de la cancha. Creo que es una merma que se repite en otros equipos que generalmente ocupan esa ficha con extranjeros y dada la situación que vivimos en el país está complicado que puedan llegar por ahora. Trataremos de sacar provecho de esa situación viendo este punto que por ahora se presentaría como una debilidad del rival. Habrá que ver como se da el partido”.

En relación con este punto, Tintorelli se refirió a la posibilidad de jugar con doble 5, como ya lo hiciera con Gipson en algunos pasajes del partido inaugural ante Quimsa.

“Creo que Gipson se mueve muy bien, tiene un tiro de corta distancia muy bueno. Estamos entrenando esta alternativa de juego porque podemos sacar ventaja siempre y cuando nos movamos bien para no cerrar espacio a los perimetrales al recargarse tanto el juego en la pintura, pero estoy convencido que con entrenamiento se puede sacar provecho de esta situación”.

Finalmente, el centro nacido en Junín dejó en claro cuáles son los puntos a mejorar para continuar potenciando al equipo. “Tenemos que ajustar la defensa, nos hicieron más de 90 puntos y es mucho. De la manera que se juega ahora se busca no pasar los 80 tantos. Ofensivamente jugamos bien, todos han metido puntos y en diferentes partes del juego, o se han destacado distintos jugadores en otros rubros. La verdad que en ataque venimos bien, nos pasamos la pelota, dimos más de 20 asistencias, pero igual se puede crecer en este aspecto".