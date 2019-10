Thelma Fardín y el aborto: “El movimiento feminista no va a dejar las calles”

01/10/2019 - 22:10 Pura Vida

¿Tienes esperanza de que se legalice el aborto en la Argentina?

Sí. Me duele en el alma saber que ya llegamos tarde para muchísimas mujeres. Cuando más se demore más tarde estamos llegando para mujeres que no necesariamente mueren sino que sufren las consecuencias de la clandestinidad cuando esto es una cuestión política. Va más allá de las creencias personales. Es una cuestión de la que se tiene que hacer cargo el Estado. Me parece que inexorablemente, más tarde o más temprano, va a suceder, va a ser ley porque además el movimiento feminista no va a dejar las calles, no va a dejar de luchar, pero no deja de dolerme saber que cuanto más nos demoramos más mujeres sufren la clandestinidad.

¿Esta lucha excede cualquier gobierno, sea Alberto Fernández si gana o Mauricio Macri si es reelecto?

Si, sí. El movimiento de mujeres nunca permitió que se les marque agenda desde la política más allá de que es un poder enorme y que recién en estos últimos años, por una cuestión no solo de Argentina y de América Latino sino del mundo que el feminismo se volvió a poner en el centro. El feminismo tiene millones de militantes y muchísimos años de historia. Entonces, no va a renunciar por quien tome el poder y marque la agenda. A cualquiera le seguiremos golpeando las puertas. Lo planteamos de vuelta este año (en 2019) a pesar de que la Cámara de Diputados estaba compuesta de la misma manera que el año pasado. Lo que pasa es que este año no se les antojó sesionar porque en la coyuntura en que están no tienen ganas de ir y de dar quórum. l