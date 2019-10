Fardín y la causa Darthés: “Hay pruebas más que suficientes para acusarlo”

01/10/2019 - 22:20 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Fotos: Daniel Pérez

-El Arte de No Callar es el libro que presentaste en la Unse. ¿Cómo se logra hablar de temas como el aborto, el abuso infantil, entre otros, en una sociedad en donde aún el corsé ajusta mucho?

- Yo creo que soy una privilegiada dentro de esa sociedad. De alguna manera, me hice cargo un poco de todos esos privilegios que tenía y que me permitían, a pesar de lo doloroso y de lo difícil, el nivel de contención, mi círculo de contención, las posibilidades que tengo. Entonces, en ese sentido para mí ver a mis compañeras de Actrices Argentinas organizadas, el contexto, la coyuntura en la que se dio porque, digo, no fue de un día para el otro sino que veníamos, desde el 2015, con ‘Ni una menos’, la lucha durante el 2018 por aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, dentro de todo ese contexto estaba un poco más dado el panorama para que yo pudiera hacer la denuncia acompañada por Actrices Argentinas desde lo económico, desde lo emocional. En ese sentido, pude viajar a Nicaragua (donde se presentó ante la Justicia) que eso es un gasto importante que no cualquiera lo puede hacer. Además, mi círculo de amistades me contenía muchísimo. Yo hago terapia. Sé y soy consciente de todos los privilegios con los que cuento y que es muy difícil pedirle, en otro contexto más desprotegido, a una persona que se exponga de la misma manera. A mí no me quedaba otra que hacerme cargo de todas esas posibilidades y hacer algo que beneficiara un poco más allá de mi caso personal.

-En tu libro destacas expresiones como “Nos vendieron la vergüenza y la culpa” y “No nos perdonan haber sobrevivido”.

-El año pasado estaba en un café (en Buenos Aires) leyendo a Virginie Despentes (escritora y realizadora francesa) con Teoría King Kong (es uno de los grandes libros de referencia del feminismo y de la teoría de género). Ella hace un relato en el que trata de entender qué era lo que la sociedad le criticaba, el haber podido romper el silencio hace mucho tiempo, entre los años 60 y 70. Ahí me di cuenta que lo que más molesta y lo que nos vendieron es la obligación de quedarnos nosotras con la vergüenza. Cuando leí eso me resonó muy concreto en la cabeza y dije: ‘Claro, cual es acá el conflicto de que yo cruce la vereda la vergüenza’. Eso es un poco lo que logramos con la conferencia de prensa (brindada por Actrices Argentinas en donde reveló el caso de Thelma Fardín). Más allá de que, por supuesto, quedó mi nombre en el centro y era mi caso, creo que logramos esta cosa de sacar lo personal como solamente personal y logramos hacer de lo personal algo político. Creo que ahí es donde la sociedad, más allá de que corrimos esa vara, todavía tiene esta reticencia a decir las cosas. El status quo decía que la víctima tenía que quedarse callada y sentir vergüenza. Creo que logramos que cruzara de vereda de alguna forma.

-¿En qué estado se encuentra la causa en contra de Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual?

-En este momento se tiene que dictaminar si se lo acusa o no. La verdad, es que hay pruebas más que suficientes para acusarlo, así que confío en que la Justicia lo condene. Más allá de que cuando yo me adentré en este sistema, me di cuenta que lo que nosotros tenemos en la cabeza como Justicia, es una utopía comparado con lo que la Justicia realmente como sistema propone, pero dentro de todo ese marco de alguna forma creo que mi caso tiene las posibilidades para que lo llegue a acusar. Ojalá.

-¿Tienes miedo de que la causa no avance, se “duerma”?

-Por supuesto que tengo miedo porque cuando uno lee las cifras, que estos procesos tardan aproximadamente siete años, que es muchísimo tiempo y es un proceso totalmente revictimizante y, a su vez, otras cifras que es muy desalentadora es que uno de cada cien casos consiguen una condena. Entonces, frente a ese panorama, más allá de lo que pase en mi caso particular, de por sí ya es un panorama desalentador que por supuesto genera ansiedad e incertidumbre y miedo.

Orgullosa de ser la abanderada de la lucha en contra del abuso sexual en la infancia

-¿Qué sensaciones tienes al saber que te has convertido en una abanderada de la lucha en contra del abuso sexual en la infancia, a favor del feminismo y la legislación del aborto?

-Es un honor para mí porque hay una militancia tan antigua en nuestro país. El feminismo argentino tiene este poder de visibilización y de organización en gran parte porque tenemos la historia de las mujeres saliendo a la calle, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese contexto, con mujeres que se han formado durante tanto tiempo y que tienen un trabajo feminista y político tan amplio, que me toque a mí ser referente es un honor y una responsabilidad. A mí me importa mucho formarme y saber de que estoy hablando más allá de mi caso puntual y entender en qué contexto se dio mi caso puntual.

Las cosas que Thelma quiere que cambien

-¿Cómo vives esto de recordar permanentemente lo que te sucedió en Nicaragua y cuál fue el motor que te impulsó a hacerlo visible?

-El sistema es profundamente revictimizante y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Creo que lo que yo pude hacer con mi caso es sanador más allá de lo que la Justicia dictamine por lo que hubo como respuesta social. Yo encuentro ahí, más allá de lo agotador y doloroso que puede ser recordar porque me convertí en referente y hacer de los dolores una causa que exceda lo personal y que pase algo más grande que pueda ayudar a otras personas eso en sí mismo para mí es sanador.l