Thelma Fardín, una espía en tiempos de Adolf Eichmann

01/10/2019 - 22:24 Pura Vida

El cine y el teatro son dos expresiones del arte en los que Thelma Fardín incursiona. Y ella está agradecida por tener trabajo, por trabajar en lo que verdaderamente ama.

“Se me cerraron unas y se me abrieron otras que son las que, en verdad, quiero abiertas. Entonces, también, de alguna manera, termina siendo un filtro que sucede de manera natural. Cuando una persona se anima a romper el silencio se expone, se cree que gana cosas cuando en realidad pierde muchísimo y gana la posibilidad de sanar algo muy doloroso. Iban en esa línea mis declaraciones, pero se redujeron a “yo me quedé sin trabajo” cuando en realidad no me puedo quejar porque este año filmé dos películas y estoy por estrenar una obra de teatro. Hay gente que de verdad no tiene trabajo. Estoy feliz de poder trabajar en lo que me apasiona ”, resaltó en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

- Hablame de “Nahuelito”, la obra de teatro que estrenarás este mes.

- La estrenaré a fines de octubre. Es un texto de Matías Puricelli. También nos dirige junto con Victoria Raposo, una gran actriz. Este proyecto, como las películas, están alineado en el pensamiento y eso hace que sea más amoroso.

- ¿Qué papel te asignaron en la película “La estrella roja”?

- Es la historia de Laila Salama, que la interpreto yo. Es una mujer espía silenciada por la historia. En teoría, ella ayudó a capturar a Eichmann en la Argentina. Trabajaba en conjunto con el Mossad y fue entrenada por los Aliados. Es un personaje precioso que también me permitió investigar un poco sobre esta historia.

-¿Esta película hace una relectura de la historia?

-Sí y también esa relectura nos permite repensar en qué contexto estaban esas mujeres en esos momentos, esas madres, esas abuelas y en qué contexto ellas tuvieron que sobrevivir.

-¿Qué rol cumples en “Giro de Ases”, la película que empezaste a filmar este lunes?

- Es la historia de cuatro magos con nuestra referente que es Romina Gaetani. Me adentré aquí en el universo de los magos y aprendí magia ya que a todos los trucos lo hacemos nosotros. Estoy con Juan Grandinetti y Lautaro Delgado. En esta película todos los magos eran varones y el director decidió que todos los magos sean mujeres. Puso a Romina Gaetani y a mí, mi personaje es Mariana y antiguamente era Mariano, como dueñas del bazar de magia.

-¿De dónde sacaste fuerza, en un momento tan duro de tu vida, para expresar tu dolor?

-Tengo mucha suerte con las personas que me rodean. Me rodean unas mentes y unos corazones maravillosos. Frente a algo que es doloroso hay dos opciones: quedarte tirada en la cama llorando y la otra es si tenés la posibilidad de estar cerca de un grupo de personas que se organiza y lucha, en esa organización y en esa lucha hay algo reparador.

“No es una cuestión de sexo biológico”

Thelma Fardín adhiere a los postulados de Rita Laura Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina. Y sobre ciertos aspectos de la lucha de Segato, la actriz remarcó uno en particular.

-Rita Segato dice que no hay que pasar del patriarcado al matriarcado...

-Otra frase de ella que va en la misma dirección es que tenemos que tener cuidado que la mujer del futuro no sea el hombre que queremos dejar atrás. Me parece muy acertado porque si no finalmente estamos reproduciendo los mismos formatos de violencia sino que vamos a algo que el feminismo mismo critica que es definir a las personas por la genitalidad. Evidentemente, es un cambio de paradigma el que debe lograr el feminismo y no es una cuestión de sexo biológico, va mucho más allá.

-A partir de la visibilización de muchos temas en la sociedad, que aún son tabúes, ¿qué proyección ves de concienciación de esas cuestiones?

-Creo que avanzamos, que se corrió de alguna manera aquello que está “uy, lo que no”. Creo también que yo vivo en un contexto bastante burbuja en la Capital (por Buenos Aires, en donde reside). Vivimos un poco en que creemos que la Argentina es eso. Yo estoy, además, en un contexto artístico y político en que hay temas que en otros espacios u otros trabajos entiendo que son tabúes y que en mi profesión a lo mejor no. A todas las luchas hay que darlas. Desde ahí es que tengo el doble de obligación por la cantidad de privilegios con los que puedo ocuparme de esta problemática.

El arte, la resiliencia y el efecto sanador

Thelma Fardín recibió el cariño del público santiagueño cuando la reconoció. Accedió a tomarse fotos con todos y hasta recorrió la plaza Libertad.

Aprovechó su diálogo con EL LIBERAL para agradecer a los organizadores del festival por la invitación realizada para presentar su libro El Arte de No Callar.

-Dicen que el arte es transformador, sanador, reparador...

-El arte es sanador en todos sus aspectos y frente a un sistema que no da muchas salidas, que lo que propone es profundamente revictimizante y difícil también de acceder por lo recursos económicos, tener la posibilidad desde lo artístico de poder hacer algo que incluso puede terminar siendo más reparador que lo que el sistema propone, para mí es sanador.

-¿Desde qué punto de vista te transformó el haber elegido el arte?

-Desde todo punto de vista. El arte me permite estar constantemente repensando lo humano, cuál es la manera de representar eso, ver en qué momento está la sociedad. Además, es una posibilidad de resiliencia y sublimación, de algo doloroso, de las penumbras para sacarlo a la luz desde un lugar que no solamente le haga bien a uno sino a otros. En ese hacerle bien a otro es que uno sana.l