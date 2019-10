CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de octubre de 2019

01/10/2019 - 23:02 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

(CONTINÚA)

23.45 ATRAPA A UN LADRÓN

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN l





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

22.00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO

VS. ATENAS - VIVO

00.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

00.30 DALE FERRO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

01.01 ANATOMÍA

02.57 LA REVELACIÓN

04.51 EXPEDICIÓN CHINA

06.29 LOCOS POR LAS NUECES

08.10 NÚMERO 9

09.34 JUGANDO POR AMOR

11.34 LOS CAMPEONES 2

13.37 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

16.00 COMO PERROS Y GATOS

17.43 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

19.36 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

22.00 SE BUSCA

TNT

06.00 SNOWDEN

08.04 HOMBRES DE NEGRO

09.48 CONTAGIO

11.39 EL HOMBRE ARAÑA

13.54 FURIA DE TITANES 2

15.37 HANCOCK

17.21 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

19.31 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

00.20 EL FRANCOTIRADOR

02.39 OPERACIÓN ANTHROPOID

TCM

11.26 MAD ABOUT YOU

12.36 LOST

13.20 LOST

14.04 LOST

14.49 LOST

15.33 MAD ABOUT YOU

15.59 MAD ABOUT YOU

16.26 MAD MAX

18.02 EL GUARDIÁN

20.01 CINTA ROJA

22.00 PUNTO LÍMITE

00.27 EL ÚLTIMO DEBER

02.26 EL MEJOR

04.46 LOST

SPACE

06.00 ¿QUIÉN SOY?

07.45 MOMENTO CRÍTICO

10.01 42

12.12 EN LA LÍNEA DE FUEGO

14.35 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

16.27 ROBO EN LAS ALTURAS

18.24 LA SALVACIÓN

20.07 DIFÍCIL DE MATAR

22.00 JOHN WICK

00.01 GUERRERA DE SANGRE

01.55 PESADILLA EN LA CALLE ELM

03.30 DESAFÍO MOTOR

04.00 ICEMAN

05.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

CINECANAL

11.46 NOCHEBUENA

13.31 STUART LITTLE

15.05 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO

16.38 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

18.21 EDDIE, EL ÁGUILA

20.21 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

22.00 LOS SIMPSON

23.32 UN LUGAR EN SILENCIO

01.07 LA NOCHE DE SU VIDA

02.43 COMO SI FUERA CIERTO

04.15 LA VIDA DE PAUL NEWMAN COMO CORREDOR

DE AUTOS

05.35 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN

DE DÓLARES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MI AMIGO ABOMINABLE, 14:30

(2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D),

19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15,

TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA

$50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO

INCAA $50).

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

* MAÑANA, A LAS 21, ENCUENTRO

PRIMAVERAL DE COROS Y

ORQUESTAS. PARTICIPA EL CORO

DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. ENTRADA

LIBRE Y GRATUITA.

*VIERNES 4 DE OCTUBRE, A LAS

22,TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*MAÑANA, STAND UP CON “SANATA

2, UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y

EL OSO, EN VIVO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA

VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS

DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS

Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.

CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE

(3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 02/10 -16:00 hs (Cast)

18:00 hs (Cast) 20:00 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

PRESIDENTE BAJO FUEGO

(2D)

ACCIÓN (+13 )

02/10 -16:45 hs (cast)

AD ASTRA (2D)

THRLLIER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:15 hs (Cast)

22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

(2D)

AVENTURA (ATP)

02/10 -17:30 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -19:40 hs (Cast)

20:40 hs (subt)22:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 02/10 - 16:25 hs (Cast)

18:20hs (Cast) 20:10 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 02/10 - 22:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 02/10 -17:45 hs (Cast)

21:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS

APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 21:50

NADA QUE PERDER 2 APTA

13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D

16:00 SÁBADO y DOMINGO

CASTELL. 2D 18:10 JUEVES Y VIERNES

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:10 (A PARTIR

DEL SÁBADO)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:20 - 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

GUASÓN ESTRENO 03 OCTUBRE

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO ESTRENO 13 Y

15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA: TODOS

LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS