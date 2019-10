Carlos Melconian: “Estoy convencido de que la Argentina va a una quita de la deuda”

01/10/2019 - 23:29 Economía

En su presentación en el XII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el economista Carlos Melconian sostuvo que está convencido de que la Argentina “va a una quita” de la deuda. “Será en paralelo a un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional); va a querer ver que los bonistas pongan algo. Tiene que haber alivio en lo que voy a pagar”.

Durante su alocución, el extitular del Banco Nación se refirió a varios temas de actualidad. En ese sentido, dijo que el desembolso del FMI “no viene si (Mauricio) Macri no arrima en octubre; sino queda para después, para la nueva administración”, mientras que estimó que este Gobierno o el que venga hará una emisión monetaria equivalente al 20% del circulante más los depósitos a corto plazo (M2) porque hay que pagar sueldos y jubilaciones.

Melconian también consideró “obvio” que el sistema bancario está solvente porque la “mitad de los depósitos están encajados y no hay crédito” y adelantó que los controles cambiarios se quedarán, inclusive si se diera la reelección de la actual administración.

En otro párrafo de su presentación, el economista dijo: “Sigo creyendo en un plan económico consistente; en un pacto político, no social; en la relación con la Justicia para que salgan las reformas”, sintetizó.

Sobre el tipo de cambio libre, afirmó que “no vuelve más”, no importa quién gane. “La tentación del atraso cambiario va a venir porque es típico para ponerle un mango en el bolsillo de la gente; vamos a ir a un doble mercado o a control”, agregó.

En ese marco, consideró que el nivel actual de $60 por dólar están bien: “Más alto es más pobreza y debajo de $50, hay quilombo”.

Finalmente, sostuvo que el próximo plan económico debe incluir no endeudarse más: “Nosotros no sabemos tomar dos copas de vino para la dieta mediterránea; vamos directo a la botella”. Tampoco, agregó, hay que aumentar el gasto, “te están financiando. No da para que aumentes el gasto”.

Melconian, si bien fue funcionario de la administración Macri, también fue muy crítico con algunas medidas adoptadas.l