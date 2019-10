Al colegio nacional “Absalón Rojas”

02/10/2019 - 07:11 Opinión

Por Lucy Kobylañski de Peralta. Docente.





3 de octubre. El Colegio Nacional cumple años de vida institucional. Entidad formadora de grandes personalidades, tuve la alegría de pertenecer a su plantel docente, por poco más de diecisiete años. Me recibió, con gran cariño quien fuera maestro de Educación Física en la Normal, el Prof. Salvatierra, a quien con curioso respeto llamábamos “el Mudo”. Era el Rector. Poco a poco me fui integrando en el Departamento de Castellano y Literatura. Brillantes educadores, excelentes compañeros: Bechita Chiozza, Pololo Martínez, Stella Gutiérrez Paz (quien luego fue Rectora), Eduardo Abdulajad, Ady Ledesma, Letizia Presti, Alicia Vignau de Presti. Más tarde, Marta Morales de García, quien también fuera Rectora, al igual que Susy de Morán, quien desde el Rectorado marcó una impronta excepcional. No olvido a Tere de Trouve, Vicky Basset de Figueroa (a quien, con sincero afecto llamaba “hermana Miky”, dado que me recuerda mucho a ella), Maruca Medina, Salva Assán de Godoy, Nenuca de Trungelliti.

Ya en mi etapa final, Hugo Campos (también fue Rector), Inés Balzaretti de Rosenzvaig (también rectora) Ruth Gardella de Rojo...

¡Aprendí tanto de todos y cada uno de ellos!... Éramos familia. Todos los sábados nos reuníamos en casa de Letizia para preparar la Carpeta didáctica para toda la semana, con el desarrollo pormenorizado de cada clase. Ady era la que tenia la última palabra. Había sido mi profesora en el INES y seguía siendo el hilo conductor del proceso educativo.

Una vez, en los pequeños pizarrones que Susy había hecho colocar a lo largo de las galerías para remarcar la enseñanza con algún texto, lema o consigna, o simplemente para brindar información, la secretaria del Dpto. escribió: Sábado 16, a las 17: Reunión del Dpto. de Castellano y Literatura en casa de Lucy (Roca (s)637).

Pasaron apenas unos minutos y encontramos, a continuación del mensaje: bailables.

(Aclaro que, en la Radio, cuando se hacia la propaganda de algún conjunto o cantor folclórico, siempre se cerraba la nota con la expresión “después, bailables”).

Los actos escolares eran magníficos (más vale, si no, Susy nos mataba).

Recuerdo uno en el que la Rectora “se quebró” y derramó lágrimas de emoción. Era para el “Día de la Bandera”. Le pedimos a Boddy Torresi, el profesor de música, que interpretara toda la ruta Belgraniana con canciones célebres – casi todas de Ariel Ramírez – que le fui pidiendo, como “Alto Paraná” para el momento de la presentación de la Bandera en las baterías Libertad e Independencia, “Tacita de Plata” para el Éxodo Jujeño, etc….

Todas las escenas se presentaban con la técnica “Teatro de sombras”. Cuando Daniel Aranda, el de más aproximado físico al del Creador de la Bandera, desenvainó la espada para la jura, Susy no lo pudo resistir: ¡lloró!

La verdad, el aporte del “maestro”, como lo llamábamos y de Carmen de Ávila o Pichona de Parnás, en lo decorativo, lograba que siempre, la responsabilidad confiada al Dpto., fuera un éxito.

Había gran integración entro los Dptos. de Lengua, Música y Plástica y se creó una amistad que aún perdura.

En una oportunidad, era el Dpto. de Música el que tenía la tarea de presentar, en el Teatro 25 de Mayo, los dos conjuntos formados: el que dirigía Boddy Torresi en el que Pablo, uno de mis hijos participaba y el de Tere Salazar de Cisneros, apodada “Corfinsa” – no diré por qué – en el que estaba mi hijo mayor, Pedro.

Nos pidieron ayuda: yo presenté el conjunto de Boddy y Nenuca el de Teresa Salazar de Cisneros. No había rivalidad, sino cierta “competencia”. Y los dos grupos eran muy buenos, cada uno en su estilo. Yo debía tener mucho cuidado, para evitar celos entre mis dos hijos, máxime teniendo en cuenta que era la encargada de la locución de uno de ellos.

Ya conté tres anécdotas. Paro… podría estar años escribiendo algo del “National College”, como lo llamaba con enorme cariño… (Ahora soy yo la que va a llorar).