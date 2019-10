Discutió con su hermana, la apaleó y le provocó pérdida de conocimiento

02/10/2019 - 01:09 Policiales

La Fiscalía ordenó la aprehensión de un joven que tras una discusión con su hermana, le habría propinado un golpe con una pala, provocándole la pérdida del conocimiento.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, la damnificada de 21 años se presentó en la Comisaría 1ª del Menor y la Mujer, para denunciar a su hermano Rodrigo Gerez; la misma relató a los uniformados que desde que falleció su madre, ambos comparten la vivienda en el barrio La Católica, junto con sus dos hijos.

El domingo al mediodía, la joven se encontraba en la vereda de su casa, mientras que su hermano se hallaba en su dormitorio junto a su novia de 28 años.

En ese momento, se hicieron presentes dos adolescentes que comenzaron a gritar llamándola a la novia de su hermano. El joven salió de la vivienda y les dijo “Qué quieren, después va a ir ella”.

Ante esa situación, la denunciante les habría manifestado a las menores que su cuñada estaba dentro de la casa; su hermano escuchó sus palabras y reaccionó de forma violenta.

“Vos no te metas, no tienes por qué meterte”, la increpó y ella le habría manifestado que ya no esté con su novia en la casa, porque sólo trae problemas, respondiéndole el joven: “Ya vas a ver, te voy a hacer re cag...”.

Segundos después, el agresor tomó una pala que había en el lugar y la golpeó en la parte trasera de la cabeza, para luego darse a la fuga de la escena con su novia en una motocicleta.

La damnificada caminó hasta su habitación y allí se desvaneció perdiendo el conocimiento. Al despertarse, se encontraba en la casa de una tía, desde donde la trasladaron al Hospital Regional, donde le realizaron los estudios correspondientes.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Norma Matach, quien solicitó una orden de detención en contra de Rodrigo Gerez, medida a la cual la jueza de Género hizo lugar y la Policía trataba de ubicar ayer el paradero del agresor.l