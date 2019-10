Juan Galeano: “Le pedí a Dios una oportunidad más”

02/10/2019 - 02:05 Deportivo

Se moría el partido cuando Nicolás Miracco pivoteó para que Juan Galeano, abriendo su pie derecho, la ponga lejos del alcance del arquero de Godoy Cruz y le dé la necesitada victoria a Central Córdoba. “Venía buscando abrir el pie en dos tiros anteriores y las dos se me fueron arriba. Dentro de la cancha le pedí a Dios una oportunidad más y gracias a él me la regaló. Entró en un lugar que, a mi entender, era más difícil que las anteriores en las que tenía el arco más abierto. Son cosas que sólo Dios tiene preparadas para mí y para mi vida. Por suerte fue para alegría de todos y lo disfruté mucho”, dijo el volante ayer en conferencia de prensa al recordar su gol y dejando en claro que es muy creyente.

“Estamos contentos por el resultado. Si bien como grupo veníamos teniendo la calma de que el trabajo realizado nos iba a dar sus frutos, la efectividad era un tema a corregir de todos. La falta de gol no era solamente un déficit de los delanteros si no de todo el equipo. Que ayer se haya dado intentando y no renunciando al juego y el carácter de cada uno, me enorgullece. La personalidad que sacó cada compañero en cada momento particular del juego es de un valor enorme. El carácter que se demostró ayer fue impresionante, ojalá lo puedan valorar todos. Eso para lo que viene es fundamental”, agregó.

Galeano se refirió al gran desgaste realizado el lunes. “Fue una batalla durísima, tanto física como mental y dejó secuelas. Va a llevar un tiempo de recuperación, pero la alegría es inmensa. Hay cansancio por la temperatura alta y porque siempre llevamos adelante el partido. Creo que fue mayor el desgaste físico que el mental, el físico va a responder porque para eso nos preparamos, y vamos a llegar bien al partido con San Lorenzo”, contó.

Galeano fue el que más corrió dentro de la cancha. “La condición física la vengo trabajando porque Superliga exige el máximo esfuerzo y rendimiento. Y gracias a Dios responde”, reveló, pero de inmediato le dio el crédito a sus compañeros: “Creo mucho en mis compañeros porque los veo en el día a día y sé las condiciones que tienen. Eso me hace estar tranquilo y confiado. Yo preciso de ellos para que me la den y confíen en mí de poder arriesgar. Con mis compañeros estoy muy agradecido, si he tenido un buen nivel es todo mérito de ellos, porque me marcan pases, me dan opciones y me dan confianza”.

De cara al duelo con San Lorenzo del próximo sábado, por la novena fecha, dijo que “el envión va a ser importante. A partir de mañana (por hoy) vamos a preparar el partido. Vamos a enfrentar a un gran rival y en su cancha. Pero nosotros ya demostramos que somos peligrosos también de visitantes. Lo demostramos con Argentinos, con Lanús. Y esto de haber ganado va a sumar”.

El mensaje conciliador de Juan Galeano

El arquero Diego Rodríguez dijo que vivió una semana especial por una publicación que hizo en las redes sociales (vinculada al reclamo que viene haciendo el entrenador Gustavo Coleoni, sobre las falencias en la logística de la semana) que no fue bien recibida por los hinchas.

Al ser consultado por EL LIBERAL sobre este tema, su compañero Juan Galeano dejó un mensaje conciliador.

“Estamos creciendo todos juntos en la institución, todos de la mano, conociéndonos, somos casi todos jugadores nuevos y con una dirigencia joven. Nos aprendimos a conocer y a trabajar juntos, con ustedes también nos estamos conociendo. Es un aprendizaje constante, la vida es así. Seguro vamos a cometer errores, yo erro pases, en la semana también me equivoco. Lo mismo la dirigencia, tiene errores. Es un aprendizaje de vida, conocernos y seguir creciendo”, manifestó.

“Yo no soy de hablar mucho en grupo y me mantengo aislado de algunas opiniones, pero sí sé que la predisposición de la institución es crecer y lo están demostrando. Y nosotros como grupo colaboramos, estoy seguro que el club va a estar mejor cada día”, concluyó el volante.l