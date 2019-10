Quimsa ya tiene rivales confirmados

02/10/2019 - 02:20 Deportivo

Sin dudas, para Quimsa, su participación en una de las citas más importantes a nivel continental, es uno de los grandes desafíos de la temporada 2019/20.

Ayer, Fiba Américas anunció el calendario de la Basketball Champions League Américas, en la que participan los 12 mejores equipos del continente y en el que Quimsa integrará el Grupo B junto a Club Atlético Aguada (Uruguay) y Franca Basquetebol Clube (Brasil). El torneo Comenzará a jugarse a fines del presente mes.

El fixture es el siguiente: 29/10 Quimsa vs. Aguada. 26/11 Franca vs. Quimsa. 29/11 Aguada vs. Quimsa. 17/12 Quimsa vs. Franca.

En la primera etapa de la BCLA, jugarán todos contra todos en cada grupo, de local y visitante, con ventanas de competencia en las siguientes fechas: 28 de octubre al 1 de noviembre (8 juegos), 24 al 29 de noviembre (8 juegos) y 16 al 20 de diciembre (8 juegos). Por cada zona clasificarán dos equipos a la instancia de cuartos de final.

La BCLA continuará con sus ventanas para los cuartos de final entre el 14 y el 21 de enero de 2020. Allí se medirá el 1º del Grupo A contra el 2º del Grupo B; el 1º del Grupo B contra el 2º del Grupo A; el 1º del Grupo C contra el 2º del Grupo D; y el 1º del Grupo D contra el 2º del Grupo C.

La definición

Luego vendrán las semifinales, del 14 al 29 de febrero; y la final, entre el 9 y el 14 de marzo de 2020. Todas las series de Playoffs serán al mejor de tres partidos, siempre en casa y afuera, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa inicial.

De esta manera, la Fusión ya tiene a sus primeros rivales de la competencia internacional, uno de sus grandes desafíos para esta temporada que acaba de comenzar. l