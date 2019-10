Alumnos de la ET Nº3 crean andadores ortopédicos para personas con discapacidad

02/10/2019 - 02:33 Santiago

Un grupo de alumnos de la Escuela Técnica Nº3 “Santiago Maradona” creó tres andadores especiales para personas con distintas discapacidades, los presentaron en la XVI Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, que se concretó en el Nodo Tecnológico, y tras superar todas las instancias, el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre expondrán sus trabajos en el certamen nacional, que se realizará en Buenos Aires.

Francisco González, Williams Soria, Rita Contreras y Joaquín Martínez son estudiantes del 5º Año de la orientación Electromecánica, y son los creadores de estos innovadores aparatos que servirán para el desplazamientos de las personas que presentan diversas discapacidades.

Uno de los andadores fue armado para el uso exclusivo de no videntes o hipoacúsicos, ya que cuenta con sensores y un sistema de vibración que permite saber que están ante la presencia de algo o alguien; el segundo fue pensado para aquellos que por distintos motivos presenten dificultades motrices, por lo que crearon un andador con un trípode de ruedas que permite el ascenso por escaleras; y el tercero cuenta con un banco para que la persona que lo utilice pueda sentarse y descansar en su recorrido.

“Todos nosotros somos técnicos electromecánicos y creamos andadores ortopédicos, siempre pensando en innovar. Quisimos hacer algo que no se puede encontrar en el mercado y así surgieron las ideas. Todo lo que utilizamos para su armado fueron materiales reciclables. La escuela nos donó pupitres que estaban en desuso y nosotros rescatamos el material, por eso los tres andadores mantienen la fisonomía de la mesa. Estos andadores que creamos servirán para personas con discapacidad motriz, para no videntes e hipoacúsicos, y para ancianos con dificultades para caminar”, explicaron los alumnos que trabajaron en este proyecto.

La intención siempre es ayudar, y por eso es que los andadores ortopédicos serán donados a personas que lo requieran.

“Tenemos tres, pero como nuestro objetivo final es ayudar y brindar un servicio a la comunidad, si alguien nos solicita un andador, lo armaremos con mucho gusto. Es un orgullo para nosotros poder hacer cosas de utilidad para la gente”, remarcaron los estudiantes.

Cuáles son las características de los andadores creados

Los alumnos explicaron la función que tendrá cada uno de los andadores ortopédicos creados.

“Hicimos un tren de ruedas que sirve para subir escaleras. Quien lo use, al impactar con el primer escalón, inmediatamente se impulsa y sube al segundo escalón, y así lo hará sucesivamente. Además cuenta con mangos regulables que sirven para colocarlos de acuerdo con la altura de la persona que lo utilizará. Esto lo podrá hacer sin ayuda de terceros. El segundo andador, que es para uso exclusivo de no videntes o personas con problemas auditivos, tiene un sensor de proximidad que detecta objetivos cercanos a través de ondas que se expanden. A su vez tiene vibradores en los mangos para las personas que no escuchen el sensor auditivo. Y el tercer andador tiene una silla ergonómica, que sirve para personas con dificultad de desplazamiento. Entonces, si quien la utiliza se cansa mientras camina, puede utilizar la silla para sentarse y descansar. Es plegable”, explicaron.

Donarán los andadores a quienes lo necesiten

Los jóvenes estudiantes presentaron este proyecto en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología y pasaron la instancia zonal, provincial, y ahora irán por la conquista de la nacional.

“Estamos viviendo una experiencia muy linda. Tuvimos la suerte de aprender mucho y pusimos en práctica todo lo que nos enseña en la escuela. Estamos felices por lo que logramos”, dijeron los alumnos.

Y el Prof. Ricardo Ledesma remarcó: “Para la institución representa un prestigio y es un orgullo tener este tipo de manifestaciones que se concretan a través de los alumnos. Cuando empezamos con el proyecto era más que nada un sueño, pero al ir trabajando día a día, y concluirlo, nos hizo sentir una gran satisfacción por haber cumplido un gran objetivo. Y tenemos la satisfacción de haberlo hecho en forma normalizada por el Inti, que nos felicitó”.

Los andadores serán donados a quienes no tengan los recursos para comprarlos.l