FÚNEBRES | 2 de octubre de 2019

- Américo Rivero (Loreto)

- Enrique Argentino Cáceres

- Jorge Horacio Arce

- Alfredo José Stancampiano

- Dora Paulina Caro (Catamarca)

- Marcelino Roberto Trejo

- Luis Antonio Saldaño

- Alba Nelly Sánchez (Sumampa)

- Víctor Orlando Selmi

- Luis Roque Alberto Barrionuevo

- Adela del Carmen Medina (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARCE, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Hermano querido que Dios te tenga en la gloria. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Ya estás en brazos del Señor. Su hermano Gringo Arce que no te olvidará nunca, sus sobrinos que te aman Alejandra, Silvia, Verónica, Martín, Valeria, Carla y Matías, sus sobrinos en el afecto Florencia, Ornella, Williams y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados.

ARCE, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Chino, hermano, que brille para ti la luz que no tiene fin. Ya estás en el reino del Señor. Que Dios te bendiga". Sus hermanos que nunca te olvidarán Nelo Hugo, Raúl Augusto, Isabel del Rosario, Alcides Orlando, José Domingo y Carlos Eugenio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus familiares: Margarita Silveria, sus hijos: Jorge y Romina, su nieto: Gabriel, part. su fallec. y sus restos fueron cremados. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos " Su sobrino Diego Rafael Ruiz y familia, participaa con dolor y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica y familias, acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Enrique Jorge y flia., lamentan profundamente el fallecimiento del estimado Tito Auad y comparten el dolor de su amigo Alberto (h) y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Victoria Salomon de Canllo, sus hijos Maria Elizabeth y Jorge, hijo politico Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial y ruegan al Señor darles cristiana ressignación a su querida familia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Domingo Juan (Toti) y familia, despiden con tristeza al inolvidable primo, protagonista de tantos y tantos recuerdos personales y familiares. Descansa en paz Toti querido.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Celia, Haydee y Abraham Auat y familia despiden al querido Tito y ruegan consuelo y resignación para Norita, María Inés, Mercedes y sus respectivas familias. Que su memoria sea eterna.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral , participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

BARRIONUEVO, LUIS ROQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijas Analía y Ana Narella partic. el fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo s.v. nº 1 P.L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytía envía un abrazo fraternal al profesor Ricardo Rojas por el fallecimiento de su mamá, distinguida profesora santiagueña. Hace entensiva sus condolencias a sus otros hijos, hijos políticos y nietos por esta pérdida tan dolorosa.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Los amigos de su hijo Marcelo: Ibáñez, Caballotti, Suárez, González, Pellizari, Robato, Herrera, Cortez, Moreno, Biassoni, Dorado, Basualdo, Castillo, Renner, Carrizo, Arriazu, Gómez, Fernández, Tomsic, Ledesma, Saban, Pitari, Machao, Ruiz, Richar, Allones participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Gustavo Mariano Paz (h) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su comadre Eva Cejas de Quinteros Silva, sus hijos Mirta, Silvia, Fidel, Luisa, Fabián, Lorena, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con profunda pena su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ENRIQUE ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposa Ana Maria Gonzale sus hijos Fabian, Jerman, h. politicos Claudia y Karina nietos Sebastian, Lucas, Nacho, Luciano, Facundo, Vicente y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio jardin del sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁCERES, ENRIQUE ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Tus hermanos Blanca, Alejandro, Alberto, tu cuñada Mercedes, sobrinos Carolina y Veronica Leguizamon, Aldo, Flor, Pilar, Mario y Vanesa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARDOZO, CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus primos Betty, Paco, Rusa, Cony y Ramona Soriano con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruega pronta resignación a sus familiares.

CARO, DORA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19 en Santa María, Catamarca|. Sus hermanos Álvaro Ricardo y Eduardo Caro, su hermana política Nora Guardia, sus sobrinos Walter, Mario, César y Verónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sólo Dios sabe porqué te llevó tan pronto de este mundo. Fuiste amiga, hermana, hija, madre y esposa y es por eso que el dolor de tu partida es tan grande. Sé que nos estás escuchando y te pido que intercedas ante el Señor para darnos consuelo especialmente a mi hermano y sobrinas. Descansa en paz. Su hermana política Ana María Rodríguez y Guillermo Federico Ammann, sus sobrinos María Jimena y Carlos Daniel Tragant, sobrina nieta Justina López Tragant. .

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Te has ido demasiado pronto quizá, dejando tantos momentos y recuerdos que quedarán por siempre en nuestros corazones, pero estamos felices de saber que un coro de ángeles con dulces canciones te ha recibido junto a nuestro Padre. Descansa ya en paz nuestra querida Marta. Su madre política Ana María Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Analía y Ricardo, Ana María y Federico y Angelina, sus nietos Jimena, Carlitos, María Laura, Magdalena, Guillermina, Federica, Angelina y Gustavo participan su fallecimiento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Y el cielo se iluminó cuando llegaste en un vuelo sereno y en paz al paraíso. Esta separación solo será por un tiempo y en nuestro encuentro prometo darte ese abrazo que quedó pendiente. Jamás te olvidaremos. Descansa en paz. Su hermana política Analía Rodríguez, su esposo Ricardo Pernigotti, sus hijos María Laura y Federico y nietos Catalina, Federico y Santiago participan con dolor su fallecimiento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus tíos Rolando Rojas y Dora Herrera de Rojas, sus primos Rolando, Ricardo, Rodolfo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su primo Ricardo Rojas, Marcela Santa María y sobrino Ricardo Rojas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Su prima Silvia Elena López de Cornet, su esposo Martín G. Cornet, sus hijos Martín G. Cornet (h), Pedro Francisco y Micaela, Pablo Javier y Agustina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Virginia Scocozza de Cosci y familia participan con inmenso dolor su partida. Tu risa siempre en mi corazón amiga querida. Descansa en paz.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Adriana Alegre Rojas y su hijo Ignacio Agustín Castiglione y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Susana y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Dice el Señor: El que vive y cree en Mí aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí no morirá jamás". La promoción 1973, del colegio San José participa con profundo dolor el fallecimiento de Martita, esposa de su querido amigo y compañero Alberto Rodríguez; nos unimos en oraciones a toda la familia para rogar por su eterno descanso. Por la misericordia de Dios descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Dice el Señor: El que vive y cree en Mí aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí no morirá jamás". Marilyn Carranza y Pichi Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de, compañera de promoción de la Escuela Normal e inolvidable amiga Martita; nos unimos en oraciones a toda la familia para rogar por su eterno descanso. Por la misericordia de Dios descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Los Artistas Plásticos integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" participan con profundo dolor su fallecimiento. Todo nuestro cariño y apoyo para su hermana Susana y demás familiares en tan doloroso momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Remo E. Terzano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en el dolor a sus familiares.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., y su Sra. madre Sofía del C. Montesinos de Abalovich, acompañan con dolor a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Bibiana T. Menegrini y sus hijos Alejandro (a), Julieta y Bruno y sus respectivas familias, acompañan con dolor su fallecimiento y ruergan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Chany Llapur y Marcela Parra, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, Javier, Ezequiel, Sebastian, Florencia y Santiago, Marta Spector de Slapak, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su flia. en este momento. ¡Te queremos Carol!

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marcelo Oller lamenta su partida y acompaña al gran amigo Alberto en este difícil momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran e hijos participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo e hijas, como así a su hermana Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos María Victoria y Benjamín Zavalía; y Vicente Massot participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria de la querida Marta.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alberto y flia., en el camino de la resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Mage y Eduardo de la Rúa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alberto y flia., en el camino de la resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo despiden a Marta con tristeza y ab razan a su familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marta Carol de Rodríguez Carlsson, María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de inmenso dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann, sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico Hamann Beltrán y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Modesto Alejandro Ordoñez, María Eugenia Beltrán de Ordoñez, sus hijos Agustín, Milagros, Sofía, Modestito y Martín Ordoñez Beltrán y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Patricia Herrera Parisi, sus hijas Patricia, Mariana y Guillermina y sus yernos José y Ricardo y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Nora Graciela Herrera de Ortega, sus hijos Juan, Emilia y Nicolás, sus hijos políticos Alejandra, Laura y José participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Patricia Herrera Parisi participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Martita.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Gustavo Giovanniello, participa con profundo pesar su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Bernardo Villegas y Claudia Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Raúl Espeche, su esposa Ma. Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hugo Mulki, Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Alberto y acompañan a su madre, hijas, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su miembro de comisión directiva Dr. Alberto Rodríguez Carlsson en tan difícil momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hugo Haroldo Rodríguez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su esposo y demás familiares en tan triste momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Irene Oberlander participa con pesar su pronta partida, acompaña a su esposo, madre, hijas y hermanos en este triste momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Silvia e Imelda Rojas Ahumada participan con profundo dolor la partida de la querida Martita y acompañan con cariño a su esposo Alberto y a sus hijos en estos tristes momentos.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Elsa Helena Rafael, su esposo Ricardo Alberto Zavaleta, sus hijas: Gabriela, Ana Lucía y María Gracia, y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Cuánto te vamos a extrañar después de tantos años Peli en nuestras juntadas para burakear. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus amigas Elsa Rafael, María Inés Auad, Lilian Azuz y Meli Ibarra.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Los amigos del grupo de los sábados de su hermano Marcelo participan su fallecimiento y lo acompañan en estos momentos de dolor. Chuchu Ache, Luis Parra, Pichu Kuran, Marcelo García, Orlo López, Gustavo Martínez, Carlos Escobar, Carlos Falcioni, Erik Llarul. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ricardo Abate y María Isabel Rímini e hijos participan con dolor el fallecimiento de Marta.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Pedro Rímini Olmedo y María Isabel Carol Posse, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Silvia, Kike y Ana María Curro acompañan al querido Alberto y a sus hijas rogando al Señor les dé fortaleza en este momento de dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Lito Prieto y Merce Rivero de Prieto, sus hijos Pusi, Alfonso, Gustavo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. José Nicanor Meossi, Luisa Ines Zaccardi de Meossi y flia., participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a toda su familia ante tan irreparable pérdida.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus amigos Fernando Palavecino y Roxana Elías e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus amigos Carlos Escobar y Marta Oberlander, sus hijos Andrés, Martín, Nicolás, sus hijas políticas Natalia, Rita y Daniela, sus nietos Manuel, Briana, Justina y Juliana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ethy Pacheco Galván acompaña en su dolor al querido colega Alberto y eleva oraciones en memoria de su esposa.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y su hija Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento. Todo nuestro cariño y apoyo a toda su familia en tan doloroso momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Familia Contato Carol, Antonio, Eduardo, Lucrecia, Rosa María y Alejandro Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en el dolor y la oración.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y sus hijas María Soledad, Celeste, Belén y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rafael Luna Arredondo, Susana Aiquel y sus hijos Rafael, Juan Pablo, Federico, Marcos, Mercedes y Javier la despiden con mucho cariño y acompañan a su querida familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Martha Herrera de Coria, su esposo Horacio Coria, sus hijas Gabriela, Luis y Álvaro Javier Yagüe Herrera, Daniel Taboada, sus nietas y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. José Rafael Jiménez y familia acompañan a su esposo Alberto, su hija Carolina y demás familiares en éste difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Alberto, sus hijas y demás familiares en este momento de pesar. Que descanse en paz.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alberto, María Carolina, María Natalia y María Eugenia con mucho cariño.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luisa E. Astún, Olga Chemes de Llinás, Silvia Budán y Rosita Orieta participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Carlos Pithod y Fernando Bellido despiden con tristeza a la amiga y acompañan a su esposo, hijas y hermanos en tan doloroso momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Olegario Hernández y Claudia Zavalía participan su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este momento de tanto dolor.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Tony y Mary Zovich y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Copi Acuña y familia despide con amor a Marta y acompaña a Alberto, hijas y adorados nietos en esta terrible pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Pitín Acuña e hijos participan y acompañan a Alberto e hijas por la pérdida de la querida Marta. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Polo Mackeprang y Magalí Sily y flia., Mario A. Sily y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño al Dr. Alberto e hijos y nietos en irreparable pérdida.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Duran participan con dolor su partida y acompañan a su esposo y flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Ing. Luis Alberto Paredes, Celia Gómez de Paredes, Luis Ignacio Paredes y Octavio Paredes Dargoltz participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Elevan oraciones en su memoria, acompañando a su familia en este momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Gladis Urrere, Rodolfo Scarazzini e hijos acompañan a toda su familia en estos momentos de tanto dolor y elevan una oración en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Las ausencias duelen, pero la tuya es inaceptable, no compartimos la sangre pero sí el corazón, tus hijos hoy son nuestros. Tus desconsolados hermanos Nory, Tere, Laly, Pepe, Poly y tus sobrinos, te recordaremos siempre querida Grace.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro querido amigo Daniel y flia. Aldo Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Fuiste un ejemplo de padre. Su hermana Elena, cuñado Chichí y sobrino Gustavo e hijos , participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Lamentamos profundamente la pérdida del buen amigo, excelente persona, intachable vecino y destacado dirigente mercantil. Que tenga el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Piden una oración en su memoria, Paola Pons, Oscar Ledesma, Daniel Díaz y Alfredo González.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Querido tio viviras eternamente en nuestros corazones. Tu sobrina Roxana Herrera, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su vecino y amigo Juan Celiz (h), Miriam Mansilla, sus hijos Ana Maria, Juan y Fernando Celiz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Vecinos y Amigos; Ricardo Suarez y Elena Celiz, sus hijos Lucia, Ana Fernanda y Franciso Suarez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus vecinos y amigos Prof. Amilcar Leiva y Margarita Correa, sus hijos Daniel, Marcelo y Patricia Leiva, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus vecinos y amigos Juan Celiz e Isabel Cansinos, sus hijos Juan, Liliana, Elena y Patricia Celiz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Atilio A. Reinoso participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares, rogando a Dios lo tenga en la gloria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La comunidad educativa del colegio "Juan Núñez del Prado" Agrupamiento Nº 86125, participa el fallecimiento del padre de la Prof. Silvia Chamut, docente del establecimiento, haciendo llegar sus condolencias a toda la familia, pidiendo a Dios le de fortaleza y resignación.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Para los que amé y para los que me amaron, que su tristeza se convierta en confianza y fe; es solo por un momento que vamos a estar separados". Sus compañeras del colegio del Centenario, Sara, Agustina, Beatriz, Marianela y Gloria, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Prof. Sandra Viviana y Prof. Silvia Chamut. Ruegan una oración en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Señor, recíbelo en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". La comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su scretaria, Prof. Viviana Chamut y Prof. Silvia Chamut. Ruega una oración en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " Compañeros de su hija Viviana; Gaby, Guille, Luz, Sonia, Claudia, Daniel, Jose, Nanin, Maria, y Cecy, acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Silvia Graciela Vital, Constanza, Luciano y Federico Astudillo, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Silvia y acompañan con oraciones a toda su flia.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. María José Ábalos Alcorta y flia., Myriam Ocaranza, Pablo Rinos, Franco Díaz, Pedro Peralta, Marina Peneda, Silvana Yanadel, Francisco Coronel, María Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de nuestra amiga Viviana.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin " La comunidad educativa del Instituto de Formacion N5 de la Ciudad de Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor Padre de la Prof. Viviana Chamut, ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Adriana Galván, Silvia Vital y María Marta Di Piazza y sus familias, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ricardo Miguel Llapur, Enrique Llapur, Ricardo M. Llapur (h), Oscar H. Coronel y el personal de Casa Miguelito, participan su fallecimiento. Armando descansa en paz. Así sea amén. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Negro y Leisa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a doña Argelia y toda la familia con el afecto y cariño que siempre nos dispensó. Don Armando que Dios lo tenga en la gloria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Bertolo y Pinucha junto a su familia Vero, Sr. Negro, Sergio, Franco, Débora, Héctor, Darla, Kiara y Anto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a doña Argelia y toda su familia en el recuerdo de todos los momentos compartidos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su gran amigo y ex compañero de trabajo Oscar H. Coronel, su compañera América Cedrón, sus hijos Oscar y David Coronel, Enrique Barrionuevo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CUELLO, OSCAR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Fernando; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia con oraciones.

ESTEBAN, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Empresa Tateti participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Analía. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, VÍCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Compañeros de la Esc. Tecnica Nº 3 Ing. Sgo. Maradona, acompañan a la prof. Claudia Gomez y flia., ante la desaparicion fisica de su Sr. Padre. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, VÍCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Tu esposa Charito, tus hijos Claudia y Daky, Bichi y Ramona, Gloria y Sebastian, Pequi y Negro, Yeyo, Jose Luis y Gachy y nietos, participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, VÍCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Rogamos al Señor te reciba en su lado en paz y te colme de bendiciones " Juan Carlos Barrientos, su esposa Betty, sus hijos Pablo y Sandra y nietos Maria Emilia, David y Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ, VÍCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus amigos y compañeros que integran el Alero Quichua Santiagueño participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Miguel Salvador Cejas y Marta Susana Miranda Martín acompañan a su familia pidiendo al Señor por su consuelo.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Hugo Mulki y Rulo Mulki, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

MULKI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel acompañan en el dolor a sus hijos por la pérdida de la mamá.

ROMANO, NÉSTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Los compañeros de trabajo de su cuñada Margarita Suárez de Romano: Lic. Susana Domínguez, Gustavo Juárez y Diego Coronel participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALDAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Querido papá espero con ansias la gloriosa venida de Cristo para reencontrarnos con mamá. Te quiero y te extrañaré. Su hija Alejandra, Edgardo, Abigail y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALDAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos e hijos pol. nietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

SALDAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañamos a nuestra amiga y compañera de la escuela Normal Alejandra en este difícil momento por la pérdida de su papá Luis Saldaño. Ruegan oraciones en su memoria.

SALDAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Bienaventurados los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios los recibirá. Tus compañeros te acompañamos en la perdida de tu papá, Alejandra querida. Rogamos oraciones por él.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su esposo Carmen, sus hijos Roxana y Nico, sus nietos Franco Selmi y Santiago Ríos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos: Yanina, Leonel y Franco, sus hijos pol.: Marcelo Enrico, Silvana Salvatore y Verónica Beck, y nietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz.HAMBURGO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/0/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " Pianezzola y Cía. S.R.L. participa su fallecimiento y acompañan a Leonel y flia. en estos momentos de dolor Ruegan oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/0/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Nené Sosa, Victorio Pianezzola y sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia.. en este difícil momento.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/0/19|. Sus consuegros Paul Beck, Noemí Armas, hijos Verónica, Fernanda y Federico con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso del Gringo.

SUÁREZ, PEDRO ROSALÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Señor ya esta ante ti, reciblo en tu Reino. Familia Pittari, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Carlos y acompañan con oraciones a su familia.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su familia. elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su esposa Nora Senano sus hijos Ignacio, Adriana, Ramon h. politico sus nietos Dilan, Ulises, Morena, Xiomara y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermana Myriam, sus sobrinos Adrián, Tamara, Maxi y Lucas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Hermano, hace unos días celebrábamos juntos tus 60 años de vida, sin pensar que sería la última alegría compartida. Marce querido, estoy segura que Dios se lleva lo mejor, por eso te eligió a vos. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Ana, su hermano político César y su sobrina Sonia participan con profundo dolor su repentina partida. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermana Adriana, su hermano político Daniel, sus sobrinos Matías y Valentina Silvetti participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marce, vivirás siempre en nuestros corazones.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermana Nancy, sus sobrinas Romina, Marisol y Facundo participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hermana Graciela, sus sobrinos Rita, Ivanna, Gonzalo, Rodrigo y Franco participan con profundo dolor su partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermano Ramón Ricardo, su hermana política Reina, sus sobrinos Álvaro, Luisana y Mauricio participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermana Claudia, su hermano político Sergio, sus sobrinos Micaela, Javier, Gastón y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hermano Andrés, sus sobrinos Agustina, Nicolás y Esteban participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Marce, en forma injusta e inesperada te fuiste de tu segunda casa, Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo, dedicando parte de tu vida al mantenimiento del mismo, Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Dicen que cuando tienes alguien que amas tanto, tienes un pedacito del Cielo en tu casa por siempre". Sus desconsolados padres Andrés Roberto y María Teresa participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el Cementerio La Piedad. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Tus alas estaban listas para volar, pero nuestros corazones no estaban listos para verte partir. Hermano, tú no nos dejaste más allá de tu partida tu espíritu siempre estará con nosotros. Sus desconsolados hermanos Myriam, Ana, Adriana, Nancy, Graciela, Ramón, Claudia y Andrés participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Dirigentes, jugadores, socios y simpatizantes del Club Atlético Estudiantes participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Marce. Te extrañaremos mucho. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

BILLONI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/06.| Sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse doce años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus hijos Antonio, Eduardo, Lucrecia, Rosa María y Alejandro José Contato Carol invitan a la misa que se celebrará en el segundo mes de su fallecimiento en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Hermana querida, tan pronto que nos dejaste, quedando nuestros corazones vacíos, difícil de sobrellevar. Ya hace seis meses de tu partida, te extrañamos mucho. Tu hermana Josefina Juárez de Jaimez, sus hijos Luchi y Ramón y sus respectivas familias invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

GÓMEZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19. Su esposo Alberto, hijo Ariel, nieta Milagros Alejandra y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Madre querida, hoy a un año de tu partida, solo puedo darte gracias por protegerme en el camino de la vida. Lo hiciste siempre. Hoy que me veo sin tu compañía, pues el Señor te llevó al cielo, me siento a veces perdido, pero sé que tu amor me acompaña. Gracias viejita por cuidarme más allá de la vida. Mi amor por ti jamás se apagará. Sus hijos Oscar y Cintia y sus nietos Lucio, Leonardo, Lorenzo y Jazmín, invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

OVEJERO, OMAR HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Hacia el horizonte miramos, tus recuerdos van llegando, tu esencia, tu voz, tu sonrisa. Hermano tu no nos dejaste, más allá de tu partida tu espíritu siempre estará con nosotros. Tu hija Manuela, tus hermanos Ramón, Luisa, Catalina, María Ynés y Verónica, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares agradecen a la personas que de una u otra manera nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral al cumplirse 9 días de su partida a la casa de Dios.

Agradecimientos

Recordatorios

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Al cumplirse el primer aniversario de tu partida nos unimos al sentimiento expresado por tu bisnieta. Por siempre en nuestro corazón. Cristina y Patrick, Silvia y Roberto, Paul y Mark, Ale, Amanda y Sophia. Nunca te olvidaremos.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARANCIBIA, FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Con gran tristeza te despiden tus sobrinos rogando por su descanso en paz". Tito, María, Pocha, Estela. Lidia y Diego Arancibia y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos: Carlos, Ada, Roberto y Eduardo y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados (Belgrano Nº 532 s.v. La Banda) y serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 15 hs.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hijo Roberto Medina, su hija política Norma Acuña, nietos Cecilia y Julio, Cristián y Rita, Cristina y Daniel, Jonás y Mayra, Hernán y Florencia, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos Carlos, Ada, Roberto, eduardo, h. pol. nietos y bisnietos partic. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Jardín del Sol a las 15 hs. Casa de duelio s.v. Banda, Av. Belg. 532. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus bisnietos Santiago, Lisandro, Lourdes, Lena y Elías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Lola López, sus hijos Fernando y Carola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La comisión directiva de UDA seccional Santiago del Estero participa y acompaña a su hijo César Suárez por el fallecimiento de su mamá. Eleva oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Pasaste por nuestras vidas dejando amor, nobleza, lealtad y alegría, este legado siente toda tu familia, tus amigos, todos los que tuvimos la suerte de estar a tu lado. Tu esposa Galila, tus hijos: Gliny, Gatela, Rolo, Mónica, Fernando, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará el sábado 05/10/19 a la 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SANTUCHO, MIRTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Hoy se cumplen dos años de tu partida al reino de los cielos, fuiste recibida por el Señor y pronto acompañada por tu madre. Nunca estarás ausente, perdurarás para siempre en el amor que dejaron en los corazones de nuestra familia y amigos. Elevamos oraciones en su memoria. Sus sobrinos Claudio, Adriana, Miguel, Vero, Claudia, sus hermanos Yori, Coco, Lucho, Miguel, Omar, Negro y Antonio invitan a la misa a celebrarse en la Pquia. Cristo Rey hoy a las 20.

Agradecimientos

Recordatorios

SÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Pino: A 2 años de tu partida física, el dolor por tu ausencia continúa. Hoy solo nos reconforta el saber que ya no sufres y estamos seguros que sigues a nuestro lado, velando por todos nosotros. Hay días donde hasta respirar duele, nos falta tu abrazo y cariño sincero. Nos enseñaste a seguir adelante y tratamos de hacerlo solo por tu recuerdo. Nunca te olvidaremos, seguiremos cumpliendo sueños y sé que desde donde te encuentres nos sonríes. Su esposa Isolina, tus hijos Edgardo y Ángela, hijos políticos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Papi: Fue triste y dolió dejarte ir, hace 2 años ya, y a pesar del tiempo que pasó aún no encontramos consuelo, es difícil no verte y no abrazarte. La nostalgia nos invade diariamente, lo único que nos consuela es que no sufres ningún dolor. Te extrañamos siempre, seguí velando por nosotros desde tu cielo. Tu hija Ángela, tu hijo político Martín, tus nietos Thomás y Victoria ruegan una oración en su memoria, al cumplirse el segundo año de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos Juan Carlos y María Mercedes, su nieta Pía y su hijo político Cristian Romero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan para ella oraciones en su querida memoria. Frías.

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Said Nazar, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La Comunidad Educativa del Instituto Teresa B. de Barbieri, participa con dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Juan Carlos Beltramino docente de esta Casa de Estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Señor ya está ante tu presencia, permítele el ingreso al Reino de los Cielos" La Comunidad Educativa de la ESPEA N° 2 "Manuel G. Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro colega, Prof. Juan Carlos Beltramino y tía de la Prof. Sandra Schamún de Bosco. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. María Elena Rojas y flia, participa con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de Juan Carlos y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RIVERO, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su hermana Ambrocia sus sobrinos Carina, Bravo y Atilio primos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Piruitas, Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SÁNCHEZ, ALBA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Eduardo (Nene), su hija política Graciela y sus nietos Cristian, Ana Paula y Juan Pablo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumampa Viejo. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ALBA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. "Que la Virgen te cubra con su manto y Dios te reciba en su regazo". Sus hermanos: Muñeca, Ernesto, Eduardo, Areca, María Luz, Diny, Omar, Fanny y Negrita (su hermana del corazón) y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumampa Viejo.

SÁNCHEZ, ALBA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hermana Areca, hermano político Ing. Roberto Vilchez y sus sobrinos Gonzalo y María Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, ALBA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. El grupo Literario Reencuentro participa el fallecimiento de la hermana de sus socios Ernesto y Alba Luz. Elevan oraciones en su memorias.