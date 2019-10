Ganó dos veces la lotería, sin embargo continua una vida común y corriente

02/10/2019 - 11:38 Mundo Web

Estados Unidos. Un hombre estadounidense llamado Bobby Stuart de 65 años de edad, logró algo que parece imposible, sacar dos veces la lotería en el mismo año. A pesar de esto, el multimillonario Bobby prefirió seguir viviendo una vida normal.

Stuart es del pueblo de Kennebunkport ubicado en el estado de Maine, y allí sigue trabajando como conductor de una pala mecánica. Además hace más de 40 años que vive en su humilde casa rodante, lugar que no pretende abandonar.

Stuart en la primera ocasión obtuvo un premio de 1 millón de dólares, y cuatro meses después se llevó 100 mil de la misma moneda. Entrevistado por un medio local “The Boston Globe”, contó que les dio parte del premio a sus tres hijos y reconoció que la fortuna la heredaran ellos cuando él ya no esté.

Además expresó que continua con la rutina diaria, luego de trabajar 11 horas por día en una empresa de construcción, cena un pancho o una hamburguesa y se dirige a su “motorhome”. Y asegura que todavía no compró ningún auto de lujo, objetos exóticos ni joyas. También contó que su hermano le ofreció ayuda para construir una nueva casa, sin embargo el le dijo que no, ya que esta cómodo en el sillón de toda la vida y que además disfruta de su televisor.

Su hijo Greg, quien también ganó previamente US$ 250.000 explicó: "Todo el mundo con el que hablo dice: ¿Por qué no compra una casa nueva?” o usar parte de la plata para viajar… El Sr. Stuart no negó la posibilidad, aunque con quien ni a donde, ya que su esposa falleció en el año 2017.

Por el momento solo piensa seguir comprando tickets de lotería, ya que la última vez ganó US$500.

Parece que la familia Stuart tiene la suerte de su lado.

