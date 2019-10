El gremio de pilotos ratificó el paro pese al pedido de Alberto Fernández de que no se hiciera

02/10/2019 - 12:10 País

Este lunes, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y su par de UALA, Cristian Erhardt, confirmaron que el paro de pilotos anunciado para próximo el fin de semana, se hará. De esta forma, desestimaron el pedido del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien había solicitado que se levante la medida , porque no era "el momento indicado" para llevarla a cabo.

En el transcurso de la mañana, Biró confirmó que "el paro se hará, y probablemente se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida", más allá de que los trabajadores que nuclea el gremio tienen "esperanza" por la postulación de Fernández.

"No sólo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", declaró Biró a un medio nacional.

Si bien Alberto Fernández, que tendrá como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que apoya los reclamos de los trabajadores, les expresó ayer que "no es un buen momento" para tomar medidas de fuerza.

"Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", contesó hoy Biró. Y continuó: "Además, me parece lógico que Alberto pida que no haya huelga, es más, coincido, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero. Sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño", criticó el sindicalista.

Luego, Biró se refirió al papel del candidato del Frente de Todos tras sus declaraciones."Nosotros no hablamos por los medios. Si él -por Fernández- nos llama, hablaremos porque él nos conoce bien pero no lo ha hecho y no tiene por qué hacerlo, ahora está en campaña y mientras tanto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: defender a los trabajadores", puntualizó.

Finalmente, el secretario general de APLA apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Se cansaron de acusarnos de responder partidariamente a un sector o a otro, así que, que quede claro que los intereses que defendemos son los de la familia aeronáutica y la de los trabajadores".

En el mismo sentido Erhardt, de UALA, afirmó que "la medida está firme porque por ahora tenemos una paritaria vencida" y expresó que le parecieron que las declaraciones de Fernández fueron "una expresión de buena voluntad". Sin embargo, agregó: "Nosotros estamos luchando porque se recompongan los salarios y eso es inamovible".