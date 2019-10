Perro fiel: espera a su dueño que falleció hace dos años

02/10/2019 - 12:03 Mundo Web

Colombia. Los habitantes de Chinchiná, en Caldas, Colombia, contaron la historia de un perro de 15 años llamado Marcos, quién el julio pasado, cumplió dos años desde que permanece en el centro asistencial en busca de su dueño, un hombre que se encontraba hospitalizado y quien falleció en 2017.

Los vecinos del nosocomio, no recuerdan cuando fue el día en el que el animal recurrió allí por primera vez, pero sostienen que hace ya dos años el can se encuentra en el lugar. Las hijas del difunto se lo querían llevar, pero el canino no las siguió”, aseguró Johana Espinoza, dueña de un puesto de golosinas.

El perro es alimentado diariamente por miembros del centro de salud, y por familiares de los pacientes. Además los doctores y las enfermeras son quienes se ocupan de la salud.

Margarita, dueña de un bar, contó conocer la rutina de Marcos: “El desayuna a las 7:30 de la mañana, come a las 5 de la tarde y los fines de semana va a misa y se echa en el atrio. Donde también es mimado por los feligreses”, sostuvo.

La tierna historia de Marcos se asemeja a la de Hachiko, el perro “akita” que esperó por 10 años a su dueño en una estación de tren en Japón.

