Le dio un abrazo y perdonó al hombre que atropelló y mató a su madre

02/10/2019 - 20:27 Policiales

Sergio Díaz es el hijo de Elvira Kruzich. La mujer de 82 años falleció el 4 de enero de 2015 luego de ser atropellada por Gonzalo Márquez, quien viajaba a bordo de su motocicleta. En el juicio, Díaz se acercó al acusado, le dio un abrazo y le dijo que lo perdonaba por lo sucedido. Las imágenes causaron conmoción en todo el país.

Como todos los días, Kruzich había salido a hacer las compras y cruzaba la avenida 59 cuando fue embestida por el motovehículo conducido por Márquez.

“Yo no había tenido contacto con él antes del juicio. El día que murió mi mamá yo viaje de Rosario a Necochea para visitarla. Nosotros somos de allá. Nos fuimos a estudiar a Rosario y nos quedamos a vivir ahí, pero mi mamá siguió viviendo sola en Necochea”, narró Díaz.





Estoy a cargo del Juzgado Correccional. El secretario me avisa que tengo un debate por un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo pic.twitter.com/Jv5ZdGbi2l — Mario Juliano (@MarioJuliano) September 30, 2019





Y agregó: “Esa mañana fui a su casa, le toqué el timbre varias veces y no me respondía. Una vecina me dijo que no la había visto regresar desde que había salido y me asusté. Ella sabía que yo iba a ir. Entonces llamé al 911, ellos averiguaron y me dijeron que había una persona sin identificar en el hospital. Esa persona era mi mamá”.

El hijo de la víctima aseguró que supo desde el primer día del juicio que había sido el acusado quien llamó a la ambulancia, acompañó a la mujer al hospital y se quedó 20 horas en la guardia.

“Estuvo ahí con una cadena de oro que era de mi mamá. Quería entregársela personalmente a algún familiar, contar lo que pasó y pedirle disculpas. A las 20 horas se fue y le dejó la cadena a uno de los médicos que estaban de guardia. Sus papás se turnaban para acompañarlo en la guardia”, expresó Díaz.

El juez Mario Juliano dio inicio al juicio oral, pero al entrar al recinto vio al acusado visiblemente conmocionado. “Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento, que están muy enojados, que no quieren ningún acuerdo”, publicó en su cuenta de Twitter.





Por estas horas muchos celebramos el abrazo de los hermanos Díaz con el muchacho que atropelló y mató a su madre. Pero debo recordar que estos hechos no son inéditos en los tribunales de Necochea pic.twitter.com/upQ9NJ4SbB — Mario Juliano (@MarioJuliano) October 2, 2019





Y agregó: “Le pido sus datos y se larga a llorar. Llamo a los abogados a mi despacho. Les pregunto si no ven la posibilidad de que el imputado y los familiares tomen contacto personal. Me dicen que sí. Hacemos pasar a todos a la sala”.

Díaz, quien no había tenido contacto con el acusado, se levantó de su silla y abrazó a Márquez, quien no dejaba de llorar. El hijo de la víctima confesó que si bien han buscado justicia durante todos estos años “eso no significa que queramos venganza”.

El fiscal Eduardo Núñez, el abogado defensor Juan Pablo Roselló y el letrado Hernán Aued, representante de la familia, acordaron llevar el juicio por el delito de “homicidio culposo agravado por conducción vehicular”.

Márquez recibió una pena de tres años de ejecución condicional, inhabilitación para conducir y una serie de tareas comunitarias a cumplir durante su pena.