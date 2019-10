FÚNEBRES | 3 de octubre de 2019

02/10/2019 - 22:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Oreste Edmundo Pereyra (La Banda)

- Miguel Livello

- Luciano Emanuel Sotelo Flores (Frías)

- Eva Francisca Núñez de Paz (Dpto. Río Hondo)

- Violeta Azucena Sánchez de Teves

- Carlos Alberto Hintermeister (Frías)

- Eliana Lourdes Aquize Palacios

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE DE CÁCERES, LLULIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 28/9/19|. Carlos Alberto Cáceres Rojas, sus hijos Carlos, María Josefina, Eugenio Enrique, Francisco José y María Elvira participan con dolor su fallecimiento.

AQUIZE PALACIOS, ELIANA LOURDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su esposo Martín Corvalán, hijos Pablo Martín, hermana María Rocío Aquize Palacios participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AQUIZE PALACIOS, ELIANA LOURDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan oraciones en su memoria.

AQUIZE PALACIOS, ELIANA LOURDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega oraciones en su memoria.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos y ruegan al Señor lo reciba en su reino, le dé el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael y sus hijos despiden en oración a Tito y acompañan con cariño a sus hijos. Ruegan por su descanso eterno y consuelo para su familia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Meli Ibarra y Freddy Baldiviezo, sus hijos Federico y Verena; Luciana y Gonzalo; Agustina y Facundo lamentan el fallecimiento del papá de sus amigos Alberto y Lilian. Acompañan con afecto a sus hijos y demás familia en estos momentos de dolor.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hombre de bien, luchador, que amó su familia por sobre todo, tu partida me duele por el gran cariño que te tenía. Hoy descansas en el Edén junto a ella. Hasta siempre primo querido: Nini Auat, sus hijos Ilene, Valeria y Rubén Farías acompañamos a tu familia.

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hijos de Germán Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Don Tito. Pidiendo a Dios resignacion cristiana para sus hijos, nietos y demas fliares.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La Acción Católica de Mujeres de La Catedral Basílica participa con dolor su fallecimiento. Elina, gracias por el amor que nos comunicaste junto al conocimiento de nuestra fe, enseñándonos a tomar con seriedad la Palabra de Jesús y cumplirla. Te recordaremos siempre.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Eduardo Contato Carol y su esposa María Felicitas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ing. Carlos Morales, CPN Liliana Romero y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Dr. Rodríguez Carlsson. Ruegan una oración en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Javier Ignacio Labayru participa con profundo dolor su fallecimiento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, Maria Eugenia, Ana María, Sebastián, nietos y bisnietos te despedimos con profundo dolor querida Martita, entrañable amiga de la familia y acompañamos a Hilda, Susanita, Carlos e hijas en este momento de gran tristeza, descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Meli Ibarra y Freddy Baldiviezo, sus hijos Federico y Verena; Luciana y Gonzalo ; Agustina y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marta y acompañan a su esposo, hijas y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Los compañeros de trabajo de su esposo Dr. Alberto Rodríguez Carlsson: Rafael Jimenez, Martín Ávila, Constanza Leturia, Luciana Baldiviezo, María José Jarma, Mercedes Navarro, Andrea Moisés, María Eugenia Jimenez Pagani, Raúl Almada y Mariana Bauque lamentan su fallecimiento y lo acompañan en este momento de pesar junto a su familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marcelo Anibal Espeche y Ana María Bruchmann acompañan en el dolor a su esposo, hijos y nietos.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Carlos, Olga y Fabiola Montesinos Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de la entrañable amiga y vecina y acompañan a su mamá, a sus hermanos, a su esposo e hijas en tan irremediable pérdida.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora, y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con profundo cariño a su familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marcela Landriel Prieto lamenta profundamente su fallecimiento, abraza a Carolina con hondo afecto ante irreparable pérdida de su madre y ruega a Dios por el eterno descanso de su alma.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, y sus hijos Cecilia María, Luciana María y Diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Eloy Villegas y flia. expresan sus condolencias, acompañando al amigo de la adolescencia, Alberto, a superar este trance tan difícil.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Hugo H. Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentín, Rocío y Hugo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. José Ricardo Jiménez, participa con dolor el fallecimiento de la querida Martita y acompañan con afecto a toda su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. María Alejandra Jiménez, sus hijos Santiago José, María de los Milagros, Facundo, hijos políticos Edgar Pablo Quaranta, Lorena Pérez Elías y nietos Federico, Faustino y Benicio Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. María Isabel Zavalía de Meneghini y sus hijos Javier, Agustín, Federico, Carolina, Isabel, Magadalena y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rodolfo Legname participa con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Alberto. Eleva una oración por su eterno descanso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Marcelo Ahumada participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Susana en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Agustina Sayago Medrano, sus hijos Agustina, Lorenzo e Isabel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa su fallecimiento. Acompaña a su hermana Susana en tan difícil momento.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Valentina y Roberto; Rodolfo y Soledad; y su nieta Pilar acompañan en estos tristes momentos a su amigo Alberto y a sus hijos Carolina, Natalia, Eugenia y sus respectivas familias elevando oraciones en su querida memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Domingo Abdala y flia. participan con sincero pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijas en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Tu inesperada partida nos deja desolados. Descansa en paz Graci. Siempre estarás entre nosotros. Su hermana Mirta, sus sobrinas Gabriela y Nadia Galeano, sobrino político Facundo Aragón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus sobrinos: Esteban, María José y Viviana De Bonis y sus repectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus ahijados Luis Mario Moyano, María José De Bonis y Nadia Galeano, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La Dirección de Nivel Superior, el Equipo Técnico y el Equipo de Investigación acompañan con cariño a Viviana Chamut y a toda su familia en tan dolorosa pérdida.

CHAMUT, ARMANDO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano lamentan participar con enorme dolor la partida a la casa del Padre Bueno del amigo de tantos años y gran dirigente de nuestro querido gremio mercantil. Descansa en la paz del Señor querido Armando.

LIVELLO, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposa Maria Luna, su hija Beatriz Villarreal, su hijo politico Adrian Veliz sus nietos Vanina Villareal, Esteban Gomez y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALDAÑO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Directivos y personal de Senna Automotores SA. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE TEVES, VIOLETA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus hijos Valeria y Mariano, sus hijos pol. Emanuel y Luciana, sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su esposa. Carmen Lucía García participa con profundo dolor su fallecimiento.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos Nicolás y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hijo político Santiago Ríos, su esposa Rosana Selmi y Santiaguito participan con profundo dolor su fallecimiento.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su madre política Antonia Sánchez de García y sus hijos Pety, David e Itela con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belén y sus nietos Leandro y Amira, acompañan a su querida hermana y sobrinos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. José Villalba y flia. ( Tintina ) acompañan con profundo dolor a la flia. de Orlando Selmi. Elevan oraciones en su memoria.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Pedro Quiña e hijos acompañan en el dolor a la flia. de Orlando Selmi por su fallecimiento.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia; pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys Suárez con gran cariño la despedimos en su viaje a la casa de Dios. Abrazamos a toda la flia. en estos momentos de dolor y elevamos oraciones por la paz de su alma.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVALOS, MIRIAM GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su madre, esposo, tíos, primos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida al mundo celestial. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORDERO VDA. DE ALFARO, ZENOBIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Queda en nuestra casa, tu presencia tan intensa y permanecerá por siempre. Una persona luchadora, que supo seguir adelante, ante la pérdida de su querido hijo y se sostuvo por tantos años, con el cariño de sus nietos y que fuiste mi compañera, hermana, amiga, no puede morir jamás. Hoy a las 20 hs. nos reuniremos en la iglesia Santo Cristo para rogarle al Padre misericordioso por tu llegada al reino celestial. Rogamos oraciones en tu memoria. Agradecida desde ya tu hermana Lilia Celina Cordero Macedo.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. Su esposo Mario, hijos Estela María y Marito y sus respectivas familias, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20 hs. en la capilla Sto. Cristo del Bº Libertad.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. "Más allá del sol, hay un bello hogar, Dios me preparó una morada junto a El". Betty querida, tus hermanos en la fe del grupo de oración San Esteban, oraremos por tu descanso en paz, en la parroquia Santo Cristo, del Bº Libertad, a celebrarse en el día de la fecha a las 20, acompañando a tu familia. Siempre estarás en nuestro corazón.

FLORES DE FARÍAS, ISABEL YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/19|. "Señor tu hija está ante tí. Permítele el ingreso a tu Reino". Son los deseos de Coca Herrera de Flores y tus sobrinos Carlos Eduardo y flia, Raúl Humberto e hijos, Pedro Guzmán e hijas y Mónica Viviana e hijos, quienes invitan a la misa al cumplirse nueve días de su partida. Será hoy en la Iglesia Santo Cristo a las 20:30hs.

HEREDIA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/08|. Sus amigos de siempre que nunca lo olvidarán Arturo Curi, Carlos Viano, Rubín Avendaño y otros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un año más de su desaparición física. Ruegan oraciones por su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hijo Carlos, su hija pol. María Eva Paz y sus nietas Gabriela, Eugenia y Lucrecia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hija Ada, su hijo pol. Ricardo Fares, sus nietos Mariana, Ricardo y Carlitos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su hijo Eduardo y sus nietas Natalia, Paola, Carla, Andrea, Erica, Mariana y Florencia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Su nieta Eugenia y su nieto pol. Julio Barrionuevo, sus bisnietos Carlitos y Emilia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Madrina, siempre estarás en nuestros corazones por ser una persona de bien y muy solidaria, tu vida entregada a Dios y a todos los que te necesitaban. Sabemos que gozarás de la paz y alegría en el reino celestial. Tus ahijados Ely, Daniel, Ricardo, María, Negra, MAtaco y Anselmo Juárez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus hijos Oscar y Ana Maria su hija politica Analia Nazar, sus nietos Mariana, y Gabriel Castañares Federico, Maria Eugenia Pereyra y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S/V SAN JUAN Y BELGRANO TEL 4219787.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. ''Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. El gran amor que te tenemos calma el profundo dolor que sentimos. Que Dios te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hijo Oscar, su hija política Analía Nazar y sus nietos Federico y María Eugenia, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice- intendente Roger Nediani; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del abuelo del No Docente Lic. Gabriel Castañares, Prof. Oreste Pereyra, quien fue Doctor Honoris Causa por la UNSE. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La Subsecretaria de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. Gabriela Moyano y sus compañeros de trabajo, expresan sus condolencias por el fallecimiento del abuelo del Lic. Gabriel Castañares, Prof. Oreste Pereyra, quien fue Doctor Honoris Causa por la UNSE. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Gringa de Cordero, Salvio Grela, Jorge Llugdar, Victor Farhat, Ricardo Arredondo, Aída Noriega, Rita Banegas, Mercedes Ledesma, Carlos Hid, Roxana Castillo, Beatriz Torres, Rosa Jimenez y Estela Aguirre participan con dolor el fallecimiento del exconcejal y ex sanmartiniano. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Alfredo Campiantico (Cnel. R) y su esposa Aída Noriega participan con dolor el fallecimiento del ex-concejal y ex-sanmartiniano. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. ''Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin''. Norma Luna, participa con profundo dolor el fallecimiento del apreciado Sr. Chichín y acompaña a su flia. en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. ''Amigo que Dios te reciba en sus brazos y que brille para tí la luz que no tiene fin''. Dra Norah Paz Lines y flia Pacheco Zegarra. Elevan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (YOYI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "Sentimos tu ausencia terrenal, pero tu luz espiritual está presente en nuestros corazones e ilumina nuestras vidas". Tus hijos, nietos y bisnietos invitamos a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20,30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Adela Haron de Soria y familia participa con profundo dolor y acompaña a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su familia.

HARON DE BELTRAMINO, RASMIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Juan Carlos Beltramino, docente de Nivel Superior de esta casa de estudios. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada" Se ruega oraciones en su memoria. Que Dios la tenga en la Gloria y derrame Paz en el corazón de su flia y pronta resignación.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus hijos Alicia y Exequiel, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio San Agustín previo oficio religioso en la capilla San Cayetano del barrio 24 de Septiembre. Elevan una oración en su memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su hermana Loly, y sobrinos Leilio y Daniel, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su sobrino Néstor Gómez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Las amigas de su hermana Loly Marta y Mariela Ludueña Tula participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Susana Monti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Loly de Chayep y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Los compañeros de trabajo y amigos de la Unidad Fiscal Frías, acompañan en el sentimiento a su hijo Exequiel Hintermeister y familia en tan difícil momento rogando al altísimo una pronta resignación y consuelo. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Marta Isla de Beltramelo, amiga de su hermana Loly participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Amigas de su hermana Loly: Nora, Alicia, Gladys y Marina acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La Gran Comunidad San Cayetano del B° 24 de Septiembre participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro vecino y amigo y acompañan a toda su familia en en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Papi ya estás en los brazos del señor descansando, el borrará tus dolencias te aras un ángel para que desde el cielo nos cuides. Tus hijos Elda Viviana Leguizamón, José Gervasio Leguizamón, Gustavo Ariel Leguizamón y tu fiel compañera Estela Gómez de Leguizamón, lloran tu partida. Que descanses en paz papi.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. La comunidad educativa de la escuela Nº 1099 P.L.G, participa del fallecimiento del hermano de la profesora Dina Verón, Docente del establecimiento haciendo llegar sus condolencias a toda su familia pidiendo a Dios le de fortaleza y resignación.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Pero tu haz puesto en mi corazón más alegría que cuando abunda el trigo y el vino. Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Salmo 4. Personal directivo, docente y de maestranza del centro experimental Nº3 Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestros colegas José y Viviana Leguizamón, rogando a la Virgen de Loreto envíe una cristiana resignación de tan irreparable pérdida. Amén.

NÚÑEZ DE PAZ, EVA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposo Luis Paz, sus hijos Marita, Alejandra, Vanesa, h. politicos Carlitos, Pequi, nietos Damian, Aldana, Francisca, Diego, Guadalupe, su bisnietos Fabian y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Los Nuñez EL CORTEJO PARTIRA DE CHAUCHILLA DTO RIO HONDO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOTELO FLORES, LUCIANO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Señor ya está ante ti. Recíbelo con tus brazos de misericordia. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Saenz de Laprida participa con dolor el fallecimiento del hijo de la docente de esta institución, Soledad Sotelo Flores. Choya.

SOTELO FLORES, LUCIANO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Saenz de Laprida participa con dolor el fallecimiento de su ex alumno. Ruega oraciones en su memoria y acompaña a su familia en este duro momento. Choya.

SOTELO FLORES, LUCIANO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Mabel Ledesma de Rodriguez y flia desde Laprida participa con dolor el fallecimiento. Acompaña a la familia en este duro trance. Choya.

SOTELO FLORES, LUCIANO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Confiamos en tu palabra Señor. Jesús Serrano y flia, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CLEMENTE, ARTURO (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. "Mi querido Rulito tu partida fue un golpe muy fuerte y que no me esperaba, es una de esas pesadillas que no pensé que se fuera a hacer realidad. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre me hará sonreír. Hay un espacio donde tu presencia habita dulcemente y es en lo más profundo de mi corazón, se que me sonríes desde el cielo y por eso cerraré los ojos por el puro placer de encentrarme con mi recuerdo. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duelo respirar tu ausencia, fui muy feliz a tu lado y en mi recuerdo siempre vivirás…y se volvió una postal de hermosos recuerdos el portón blanco de tu gomería, era nuestro lugar de encuentro para compartir tantos secretos y tan gratos momentos. No pido que vuelvas pero como me hubiese gustado que nunca te hubieras ido donde quieras que estés te tengo en mi mente y no te das una idea lo que te extraño. Mi querido amigo Rulito siempre estarás en mi corazón. "Gordito Gómez. Las Termas.