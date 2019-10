Empezó a faltar el gasoil para el transporte y la siembra local

02/10/2019 - 23:00 Economía

Distintos sectores de la actividad económica local, empezaron a sufrir las consecuencias del congelamiento de precios en el gasoil, en especial aquellas que demandan grandes volúmenes que no cuentan con toda la disponibilidad que necesitan como el transporte de cargas y pasajeros y los productores agropecuarios que incluso viven la paradoja de pagar el combustible mayorista, más caro que lo que pagan los minoristas en el surtidor de una estación de servicio.

Esta situación ya había sido anticipada hace unas semanas desde la Cámara de Expendedores como uno de los efectos que traería el congelamiento de precios que rige hasta el 14 de noviembre.

Desde el sector agropecuario la situación del abastecimiento está mostrando algunas luces amarillas que no estaban en el escenario hasta hace 2 ó 3 semanas. “Por ahora hay gasoil, sí sucede que surgen algunas restricciones cuando uno quiere comprar 3 mil litros, entonces te venden la mitad. En el campo se está pagando a $51 promedio el litro, pero esperemos que no se profundice aunque no se sabe qué puede pasar, porque cuando hay congelamiento de precios interno, pero los precios internacionales aumentan, entonces no sabemos qué puede suceder”, indicó Pablo Karnatz, secretario de la Federación de Asociaciones Agropecuarias (Faas).

A su turno, Pedro Tévez, gerente de la cooperativa de transporte de pasajeros La Unión, señaló que “hay un grave problema con el combustible porque las petroleras han subido el precio a granel, pero eso no ha sucedido en las estaciones de servicio, por eso hoy pagamos más caro los que compramos mayorista que lo que vende la estación de servicio”. En este sentido por una compra de 25 mil litros para mover sus colectivos, pagan $52 el gasoil normal, mientras en surtidor, está en $47.

Otro productor de la zona de riego y titular de Apra Raimundo Romero, señaló que “por ahora se consigue gasoil, pero si vas a cargar un tanque de 4.000 litros te cargan la mitad y no sabemos cómo se va a poner la situación más adelante, pero lo que pasa es que tampoco hay todavía una demanda muy fuerte, pero sí la vamos a tener en unos días más”.

Preocupan “altos costos” y el “desabastecimiento en ruta”

La Federación de Transportes de Carga (Fadeeac) a través de su representante en Santiago del Estero, Federico Lo Bruno presidente de la Cámara local, describió como “preocupante el escenario de desabastecimiento y altos costos del combustible, a la par que reclamó soluciones urgentes” a la Secretaría de Energía de la Nación.

Desde la Fadeeac, plantearon la problemática derivada del congelamiento: “Duró solo una semana; el incremento de precios del combustible a granel promedia el 15% en YPF y ronda entre el 20 y el 25% en Axion y Shell”, a la par que indicaron que “paradójicamente las refinadoras de petróleo ‘congelaron’ el valor pagado por flete al sector en nombre de la medida”.

“El panorama se complica ya que hay provincias donde hay una situación alarmante de desabastecimiento”, señalaron. A su turno, José, propietario de una flota de transportes de traslado de hacienda, indicó que “llenar el tanque de un camión demanda unos 500 litros de gasoil, pero nos venden de a 50 litros. Hay veces que el camión debe parar en cada estación para cargar, con la pérdida de tiempo y el gasto que implica. Hoy se paga entre $56 y $58 el gasoil normal en la ruta”.

Llorvandi: “Está complicado, no hay gasoil en los mayoristas y se va a agravar cuando el campo salga a buscar”

“La situación está complicada y la tendencia es de agravarse porque no existe combustible en el mercado para poder ir abasteciendo la demanda mayorista, con lo cual al no estar ese combustible, esa demanda se está volcando al sector minorista, lo que va a impactar directamente en que las estaciones de servicio se van a empezar a quedar sin producto”.

El presidente de la Cámara de Expendedores local y secretario de Cecha, Pedro Llorvandi, indicó que “la problemática está dada respecto de dónde va a aparecer el combustible que hoy no está. Y, si aparece, ¿a qué precio? Nosotros decimos que esta complicación las petroleras no tienen intención de solucionarla, con lo cual el producto mayorista que aparezca lo va a hacer entre un 14 y 18% más caro en el mayorista porque la obligación de las petroleras ante la Secretaría de Energía es abastecer solo sus estaciones y sus contratos”.

Indicó que “esta problemática se va a dar sobre todo sobre la zona agrícola de Santiago ni bien lleguen las primeras lluvias, en una semana o dos, o quizá menos. Cuando salgan a buscar el gasoil, el campo no va a tener otra opción que comprar mayorista al precio que le ofrezcan que hoy es un 18% más caro”. Llorvandi, señaló que “nosotros no justificamos ninguna práctica incorrecta, pero el mayorista está vendiendo al mayor precio que la petrolera le entrega, no se queda con la diferencia”.

Llorvandi, señaló que “nosotros no justificamos ninguna práctica incorrecta, pero el mayorista está vendiendo el producto al mayor precio que la petrolera le está entregando o sea no es que se queda con la diferencia. Las estaciones de servicio blancas hoy están cambiando la plata porque compran a un 18% más y tienen que vender a precio congelado, con lo cual hay una problemática muy importante a tener en cuenta. Nos están obligando a realizar una práctica que si bien es legal, en los hechos es incorrecta porque la estación de servicio blanca está cambiando la plata al comprar y vender el producto y a fin de mes se tiene que hacerse cargo de sus costos y eso es muy problemático”.

Puntualizó que “no se avizora ninguna solución hasta el vencimiento del congelamiento pero desde Cecha, estamos terminando un borrador de proyecto que le vamos a llevar a Energía sobre cómo desandar desde el día 91 en adelante el descongelamiento en una solución progresiva y para que no caiga todo el peso de la devaluación en el bolsillo de la gente”. l