Arde la pelea entre Trump y el Congreso por el “impeachment”

02/10/2019 - 23:47 Mundo

WASHINGTON, Estados Unidos. El conflicto de poderes en Estados Unidos por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump dio otra vuelta de tuerca, luego de que el Congreso advirtiera que la resistencia del Ejecutivo a permitirle interrogar a testigos podría equivaler también a un delito susceptible de otros procesos de destitución.

De visita en Italia, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020, y que está en el centro de la investigación lanzada por la oposición demócrata.

En conferencia de prensa, Pompeo, un férreo defensor de Trump, volvió a acusar a los demócratas de “hostigamiento e intimidación”, un día después de haber advertido que no iba a permitir que funcionarios de la cartera a su cargo cumplan con citaciones a declarar y órdenes de entregar documentos, emitidas por el Congreso.

Sin embargo, los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, lograron agendar encuentros con dos personas que ya no están bajo las órdenes de Pompeo, el ex enviado especial para Ucrania Kurt Volker y la ex embajadora en Kiev Marie Yovanovitch, para hoy y la semana próxima.

En una señal de la virulencia que está tomando el enfrentamiento, Trump tuiteó que la investigación de juicio político en su contra por presunto abuso de poder es un “golpe” que pisotea la voluntad popular.

La escalada de acusaciones y advertencias agrava aún más la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desatada la semana pasada por la decisión de los demócratas de iniciar una investigación de juicio político contra el republicano Trump.l