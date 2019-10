Daniel Angelici: “Me preocupa más lo que está mirando el VAR”

03/10/2019 - 02:14 Deportivo

Después de la primera semifinal entre River y Boca por la Copa Libertadores de América, en la que el “Millonario” se impuso por 2 a 0 y dio un gran paso a la final, fueron muchas las repercusiones que aparecieron y una de ellas fue la del propio presidente de la entidad de la Ribera, Daniel Angelici.

¿Qué dijo el Tano con respecto a la influencia del VAR que esta vez favoreció a River con un penal cobrado a los pocos minutos de juego?, obviamente que lo intranquilizó un poco y aprovechó la oportunidad para expresar lo que siente en este sentido.

“¿Si me preocupan los árbitros? Me preocupa más lo que está mirando el VAR, o las cámaras del VAR, que siempre ponen un ángulo que muestra si es penal o no, lo grave es que lo miren ellos solos...”, expresó Angelici cuando apuntó especificamente al gol de penal que marcó el colombiano Rafael Santos Borré y que le abrió las puertas de la victoria para el elenco de Marcelo Gallardo.

“Lo que pasa es que el hincha de Boca cree que el VAR se usa sólo para River. Es la creencia que hay. Pero yo tengo que ser responsable por el cargo que ocupo y quiero creer en los cambios que está implementando Conmebol. Ojalá que el VAR mejore lo que tenga que mejorar y sea una herramienta útil”, apreció.

Y a propósito de su cargo, el titular boquense también trató de ser políticamente correcto en diálogo con La Red, a la hora de avizorar lo que se vendrá en 20 días, la revancha en la Bombonera que puede sentenciar no solamente la participación de los dirigidos por Gustavo Alfaro en el certamen, sino también el futuro del propio entrenador y varios jugadores, a poco más de un mes para que haya elecciones en el club de la Ribera.

“Nadie nos tiene que dar por muertos porque somos Boca. Quedan 90 minutos y vamos a revertir la llave. Boca concretó muchísimas hazañas a lo largo de la historia. Tengo una fe total, porque sé lo que es jugar en la Bombonera con nuestra gente”, enfatizó.

“Pero también se debe ser sincero y cuando otro equipo te supera, hay que decirlo. Y la verdad es que River nos superó, ganó bien. Más que nada nos superó en el segundo tiempo. Después, Boca tuvo sus posibilidades, pero no pudo meterlas. Pero igualmente hay que confiar, porque lo peor que pueden hacer ellos es darnos por muertos. Por eso el equipo va a trabajar estos 20 días que quedan para revertir ese 2 a 0”, concluyó.

Macri derrochó confianza para la revancha

El presidente Mauricio Macri afirmó que Boca Juniors puede “dar vuelta” la semifinal contra River Plate por la Copa Libertadores, tras la caída 0-2 en el partido de ida jugado en el estadio Monumental.

“Como digo que ‘sí se puede’ el 27 dar vuelta la elección, lo mismo puede pasar con Boca cinco días antes remontando un 2 a 0”, aseguró Macri, quien perdió por 16 puntos las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias ante el candidato del Frente Para Todos, Alberto Fernández, el 11 de agosto pasado.

Macri se mostró públicamente esta tarde en el marco de la gira del “Sí se puede” en la ciudad santafesina de Rafaela y reconoció que es un día “doloroso” para los hinchas de Boca.

“Hay que reconocer que ellos jugaron un gran segundo tiempo, nos superaron marcadamente en el segundo tiempo, pero falta la revancha”, analizó sobre el partido el mandatario. l