Valenzuela: “Cumplí un sueño al jugar en esta cancha”

03/10/2019 - 02:30 Deportivo

Está teniendo un año soñado y anoche, cumplió un anhelo que tuvo siempre de chico: jugar en la cancha de Mitre. Fernando “Chiche” Valenzuela, fue el mejor de Barracas Central y anoche, contó sus sensaciones de haber jugado de manera oficial por primera vez en su Santiago natal y en el estadio del club del que es hincha.

“Estoy muy contento por haber venido a jugar a Santiago. Cumplí un sueño al jugar en la cancha de Mitre y así de llena como estaba. Soy muy hincha del club desde chiquito. No se dio el resultado que esperaba, pero me pone feliz haber jugado aquí. Ya debemos pensar en lo que viene nosotros. Perdimos pero tenemos revancha ante un duro equipo como Morón”, contó el delantero.

“En lo personal estoy feliz, en lo colectivo no porque perdimos. Uno siempre busca dar lo mejor. Quise siempre representar bien a Santiago, que es mi provincia. No pudimos ganar pero me voy con la alegría de haber podido jugar en mi provincia”, agregó Valenzuela.

Respecto a su convocatoria al seleccionado Sub 23, “Chiche” destacó: “Estoy pensando en el club. Quiero hacer bien las cosas aquí para pder ir a la selección con confianza. La convocatoria al Sub 23 es un mimo para mí. Me da felicidad, pero debo antes hacer bien las cosas en mi club”.

Por último, habló del juego de ayer: “Hicimos un mal primer tiempo. Los goles vinieron de errores nuestros. No podemos cometerlos si queremos pelear arriba. Ya debemos dar vuelta la página”, cerró “Chiche”. l