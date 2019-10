Se enojó con una agente de tránsito y le tiró ¡su pierna ortopédica!

03/10/2019 - 10:27 Mundo Web

Neuquén. Este martes en la provincia de Neuquén se vivió un incidente poco habitual. De acuerdo con lo informado por el Director de Transito de Transito, “un hombre estaba estacionando sobre la rampa y la senda peatonal, por lo que se acerco una inspectora a pedirle por favor que corre el vehículo del lugar mientras le tocaba el silbato, y fue allí cuando empezó una situación particular con el conductor”.

Tras la advertencia, desde el interior del auto el sujeto comenzó a agredirla verbalmente y se justifico: “mirá la rampa es para mí, a mí no me tenés que hacer una multa, porque yo soy discapacitado”, sostuvo. Rápidamente la inspectora respondió que su discapacidad no justificaba que estacione mal, a lo que el agresor minimizó la situación aclarando que estaba esperando a una persona que estaba realizando una compra.

Posteriormente la agente insistió en que corra el vehículo del lugar y que vaya a dar una vuelta, sino le tendría que hacer una multa. El hombre enfurecido se sacó la pierna ortopédica y se la tiro con intención de agredir físicamente a la mujer, sin embargo no logró el cometido ya que la pierna rebotó con la puerta del auto.

Por su parte el Director de Transitó comunicó que están llevando a cabo una investigación para dar con los datos del conductor, y que intervenga el área de legales del municipio, ya que en ese momento no se pudo debido a que el sujeto abandonó el lugar junto con la persona a la que esperaba.

Por último la máxima autoridad de Transito remarcó el correcto accionar de la inspectora, que tuvo como primera intención advertir la falta cometida, y no labrar un acta. Además repudió la violencia de género sufrida por la mujer que cumplía con su obligación laboral.

