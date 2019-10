Le robó la bicicleta, se la devolvió y le pidió disculpas: “Fue un acto de grandeza”

03/10/2019 - 17:08 Policiales

Catalina Parodi, la psicopedagoga que recibió un pedido de disculpas por parte de un ladrón que ingresó a su casa para robarse su bicicleta, habló en TN sobre lo sucedido en la ciudad de Quimilí, lo cual alcanzó repercusión a nivel nacional.

“Mis amigos empezaron a compartir la publicación de Facebook hasta que se viralizó en todo Quimilí. Al regresar a casa, después del trabajo, estaba la bicicleta adentro de la casa. Había llovido, había caído granizo”, narró Parodi

Y agregó: “En el asiento había un papelito envuelto con una bolsa de plástico, pero no me di cuenta en ese momento. Le cuento a mis hermanos, y ahí veo el papel. Decía que ahí estaba la ‘bici’, que me pedía disculpas y que lo había hecho por necesidad”.

“Hasta el momento no sabemos quién pudo haber sido. Mi hermano hizo la denuncia y hasta ese momento no habíamos tenido información al respecto”, agregó la joven.

Al ser consultada sobre sus sensaciones ante el gesto del presunto ladrón, no lo dudó: “Ha sido sorpresivo, no lo podía creer. ¡Tocaba la bicicleta para ver si era cierto! Fue más que nada un acto de grandeza de esta persona. Eso nos enseña muchísimo”.

“Lo lindo de todo esto es poder sacar un mensaje, de que podemos arrepentirnos. Tenemos que ver las necesidades de la gente, más allá de la discusión de todos los días sobre la pobreza, el dólar y demás. Hay que ponerle al cuerpo y ayudar al que necesita”, cerró.