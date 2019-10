Siciliani viene a Santiago para conocer a los protagonistas del sueño que representa en el Bailando

03/10/2019 - 21:19 Pura Vida

Griselda Siciliani vendrá a la provincia antes del próximo domingo 20. Lo hará para conocer Las Tinajas, localidad en la cual está la Escuela Nº 474 Divino Niño Jesús. Precisamente, por el sueño de los niños y adolescentes que allí concurren ella participa en el Bailando de Marcelo Tinelli, junto con su partenaire Nicolás Villalba.

“Ella está muy comprometida con el sueño. Quiere realmente que se haga la creación del Colegio Secundario en Las Tinajas y con rectoría propia para que no tengan que depender de Yuchán. Está pidiendo por eso y está insistiendo permanentemente. Se lo tomó como muy personal gestionar esto”, destacó, a EL LIBERAL, Sonia Silva, docente y titular de la Fundación Ángeles de Esperanza.

“Va a estar en Santiago un par de días. Ella me avisó que termina de hacer teatro, en Buenos Aires, el 15 de octubre. Y me dijo que a partir de allí coordinaremos su venida a Santiago. Más allá de que gane o no, ella quiere arrancar desde ahora inclusive me dijo que realizaríamos una campaña para conseguir materiales de construcción. Me dijo que si ella tiene que aportar dinero de su bolsillo lo hará. Ella está con todas las pilas para empezar”, precisó.