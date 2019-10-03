CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. BARRACAS CENTRAL
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.55 MI PRIMER AMOR
09.41 SIEMPRE ALICE
11.38 ELVIS Y ANABELLE
13.40 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
15.25 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
17.27 IN/MORTAL
19.40 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
22.00 LA ALDEA
TCM
07.32 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM
11.17 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1
12.08 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED
15.51 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1
16.42 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA
17.52 EL EXPRESO POLAR
19.52 KARATE KID 4
22.00 S.W.A.T.
TNT
08.59 STEP UP. LA REVOLUCIÓN
10.42 UN GRAN DINOSAURIO
12.20 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
14.56 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
17.13 ZOOTRÓPOLIS
19.07 HOTEL TRANSYLVANIA
20.47 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
23.30 EL CONTADOR
SPACE
06.54 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
08.25 EL VENGADOR DEL FUTURO
10.24 SHANGHAI KID
12.22 JANE TOMÓ LAS ARMAS
14.14 MAVERICK
16.36 RÁPIDA Y MORTAL
18.34 TERROR EN LO PROFUNDO
20.19 MIEDO PROFUNDO
22.00 DESTINO FINAL 5
23.46 DESTINO FINAL 2
CINECANAL
11.10 LOS MILAGROS DEL CIELO
13.25 SÚPER 8
15.25 LOS SIMPSON
17.05 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
19.30 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
22.00 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)
*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50
*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244)
*HOY, A LAS 22, TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.
*MAÑANA, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ NANCY VENTURA.
DON FIDO
(BELGRANO Y A. ÁLVAREZ)
*HOY, A LAS 23, “LA NOCHE DE LUIS MARTINELLI” Y EL HADA DEL ÚLTIMO RANCHO.
PEÑA “MIKUNA”
(BELGRANO 2200, BANDA)
*MAÑANA, NOCHE A PURO FOLCLORE CON PABLO CARABAJAL, VILLAGRAS, DÚO TURAYQUI, LA REPERCUTA, EL HUMITO, SEBA “CHAYNA”, ENTRE OTROS. EN BENEFICIO DEL COL. SECUNDARIO RENÉ FAVALORO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D)
AVENTURA (ATP)
04 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+13 ) 04,05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs (subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)
04/10 - 18:30 hs (Cast)
IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)
04,05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs (subt)
EL GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 04/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)
00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
05/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs
(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
04/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) 04,05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)
06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10
CASTELLANO 3D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30