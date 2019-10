CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de octubre de 2019

03/10/2019 - 21:48 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. BARRACAS CENTRAL

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.24 EL SECRETO DE ADALINE

08.39 ¿SÓLO AMIGOS?

10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

13.04 JURASSIC PARK III

14.50 PERFUME DE MUJER

18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

20.14 JURASSIC PARK III

22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

TCM

08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT

11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED

12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY

BENTHAM

16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED

17.22 BULLETPROOF MONK

19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS

20.24 EL MEJOR

23.00 EL ÚLTIMO DEBER

TNT

06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.36 CONTAGION

09.28 WRATH OF THE TITANS

11.06 FIREWALL

13.05 UN GRAN DINOSAURIO

14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

22.00 AMERICAN SNIPER

SPACE

06.20 7 MINUTES

07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA

LEYENDA DEL DEPORTE

10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.07 DIFÍCIL DE MATAR

13.56 THE SALVATION

15.37 MAVERICK

18.02 THE QUICK AND THE DEAD

20.02 LA VENGANZA DE JANE

22.00 SHANGHAI KID

23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM

CINECANAL

11.50 BRIDGET JONES’S DIARY

13.35 GUERRA DE PAPÁS 2

15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR

17.20 SINGULARITY

19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

22.00 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

CINEMAX

07.55 MI PRIMER AMOR

09.41 SIEMPRE ALICE

11.38 ELVIS Y ANABELLE

13.40 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

15.25 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

17.27 IN/MORTAL

19.40 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

22.00 LA ALDEA

TCM

07.32 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

11.17 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1

12.08 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

15.51 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1

16.42 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

17.52 EL EXPRESO POLAR

19.52 KARATE KID 4

22.00 S.W.A.T.

TNT

08.59 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

10.42 UN GRAN DINOSAURIO

12.20 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

14.56 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

17.13 ZOOTRÓPOLIS

19.07 HOTEL TRANSYLVANIA

20.47 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.30 EL CONTADOR

SPACE

06.54 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

08.25 EL VENGADOR DEL FUTURO

10.24 SHANGHAI KID

12.22 JANE TOMÓ LAS ARMAS

14.14 MAVERICK

16.36 RÁPIDA Y MORTAL

18.34 TERROR EN LO PROFUNDO

20.19 MIEDO PROFUNDO

22.00 DESTINO FINAL 5

23.46 DESTINO FINAL 2

CINECANAL

11.10 LOS MILAGROS DEL CIELO

13.25 SÚPER 8

15.25 LOS SIMPSON

17.05 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

19.30 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

22.00 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

*HOY, A LAS 22, TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.

*MAÑANA, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ NANCY VENTURA.

DON FIDO

(BELGRANO Y A. ÁLVAREZ)

*HOY, A LAS 23, “LA NOCHE DE LUIS MARTINELLI” Y EL HADA DEL ÚLTIMO RANCHO.

PEÑA “MIKUNA”

(BELGRANO 2200, BANDA)

*MAÑANA, NOCHE A PURO FOLCLORE CON PABLO CARABAJAL, VILLAGRAS, DÚO TURAYQUI, LA REPERCUTA, EL HUMITO, SEBA “CHAYNA”, ENTRE OTROS. EN BENEFICIO DEL COL. SECUNDARIO RENÉ FAVALORO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

04 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 ) 04,05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

04/10 - 18:30 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

04,05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs (subt)

EL GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 04/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

05/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

04/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) 04,05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30