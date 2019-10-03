×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de octubre de 2019

A LAS 09.00 MORFI TODOS A LA MESA.

- 21:48 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. BARRACAS CENTRAL

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX
06.24 EL SECRETO DE ADALINE
08.39 ¿SÓLO AMIGOS?
10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
13.04 JURASSIC PARK III
14.50 PERFUME DE MUJER
18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
20.14 JURASSIC PARK III
22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
TCM
08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT
11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED
12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY
BENTHAM
16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED
17.22 BULLETPROOF MONK
19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS
20.24 EL MEJOR
23.00 EL ÚLTIMO DEBER
TNT
06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.36 CONTAGION
09.28 WRATH OF THE TITANS
11.06 FIREWALL
13.05 UN GRAN DINOSAURIO
14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE
AMOR
22.00 AMERICAN SNIPER
SPACE
06.20 7 MINUTES
07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
LEYENDA DEL DEPORTE
10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.07 DIFÍCIL DE MATAR
13.56 THE SALVATION
15.37 MAVERICK
18.02 THE QUICK AND THE DEAD
20.02 LA VENGANZA DE JANE
22.00 SHANGHAI KID
23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM
CINECANAL
11.50 BRIDGET JONES’S DIARY
13.35 GUERRA DE PAPÁS 2
15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR
17.20 SINGULARITY
19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
22.00 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓNCINEMAX06.24 EL SECRETO DE ADALINE

CINEMAX

07.55 MI PRIMER AMOR

09.41 SIEMPRE ALICE

11.38 ELVIS Y ANABELLE

13.40 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

15.25 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

17.27 IN/MORTAL

19.40 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

22.00 LA ALDEA

TCM

07.32 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

11.17 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1

12.08 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

15.51 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 22 - THE FINALE. PART 1

16.42 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

17.52 EL EXPRESO POLAR

19.52 KARATE KID 4

22.00 S.W.A.T.

TNT

08.59 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

10.42 UN GRAN DINOSAURIO

12.20 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

14.56 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

17.13 ZOOTRÓPOLIS

19.07 HOTEL TRANSYLVANIA

20.47 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.30 EL CONTADOR

SPACE

06.54 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

08.25 EL VENGADOR DEL FUTURO

10.24 SHANGHAI KID

12.22 JANE TOMÓ LAS ARMAS

14.14 MAVERICK

16.36 RÁPIDA Y MORTAL

18.34 TERROR EN LO PROFUNDO

20.19 MIEDO PROFUNDO

22.00 DESTINO FINAL 5

23.46 DESTINO FINAL 2

CINECANAL

11.10 LOS MILAGROS DEL CIELO

13.25 SÚPER 8

15.25 LOS SIMPSON

17.05 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

19.30 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

22.00 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

*HOY, A LAS 22, TALLER RECREATIVO DE ZAMBAS.

*MAÑANA, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ NANCY VENTURA.

DON FIDO

(BELGRANO Y A. ÁLVAREZ)

*HOY, A LAS 23, “LA NOCHE DE LUIS MARTINELLI” Y EL HADA DEL ÚLTIMO RANCHO.

PEÑA “MIKUNA”

(BELGRANO 2200, BANDA)

*MAÑANA, NOCHE A PURO FOLCLORE CON PABLO CARABAJAL, VILLAGRAS, DÚO TURAYQUI, LA REPERCUTA, EL HUMITO, SEBA “CHAYNA”, ENTRE OTROS. EN BENEFICIO DEL COL. SECUNDARIO RENÉ FAVALORO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

04 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 ) 04,05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

04/10 - 18:30 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

04,05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs (subt)

EL GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 04/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

05/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

04/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) 04,05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

Más noticias de hoy

Lo último de Política

Según consultoras, el Gobierno usa las reservas...

Desde el Pami local negaron que exista una deuda con Bioquímicos

Del Caño: “La juventud no se conforma con la miseria del presente”

“Hay una Argentina mejor para nosotros”, afirmó Macri

El presidente Macri propone la enseñanza de inglés desde el jardín...

Lo último de Policiales

Rescatan a un joven que intentó quitarse la vida...

Sujeto fue a retirar a su hijo de la casa de su ex pareja y tras discutir,...

Policías héroes ayudaron a dar a luz a una mujer

Salvaje agresor de agentes seguirá detenido en hospital

Rescatan a una niña de 4 años sin DNI ni vacunas y en extrema situación...

Lo último de Deportivo

Los Pumas se jugarán todo ante Inglaterra

Lucas Ortiz: “El inicio da confianza para seguir creciendo”

Quimsa va por su primer triunfo ante Instituto de Córdoba

La santiagueña Lourdes Salas sumó un nuevo título en natación

Vélez de San Ramón expone la punta ante Central Argentino

Lo último de Mundo River

Quintero y Ponzio recibieron el alta médica y...

“Iremos a ganar en la Bombonera”, anticipó el mediocampista uruguayo...

Santos Borré: “Lo importante es ganar, no importa quién haga...

Para Enzo Pérez se logró el 50 por ciento de la clasificación y...

“River fue un justo ganador porque asumió riesgos”, declaró...