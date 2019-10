Paraíso recibe a Coronel Lugones, por otra fecha del torneo Anual

03/10/2019 - 22:04 Amateur

El torneo Anual denominado Gaseosas Secco, tendrá continuidad mañana con una importantes cartelera que ofrece la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, para sus cinco categorías.

En la misma, se destaca el enfrentamiento entre Paraíso y Coronel Lugones, por la división 45. No menos importante será el cotejo que protagonizarán los equipos de Villa Suaya y Besares, a las 16.30, por la categoría 40.

La cartelera completa se desarrolla a continuación.

Programación

Categoría 34

En cancha de Villa Unión, Villa Unión vs. Dep. Rincón. En Independencia, Independencia vs. Transporte Yamila. En Nueva Esperanza, Nueva Esperanza vs. Fénix. En Produnoa 1, Def. de Dany vs. Real Avenida. En River Plate, River Plate vs. Belgrano. En El Cruce, El Cruce vs. 12 de Octubre.

En Quilmes, Quilmes vs. San Juan. En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Pablito. En Coronel Lugones, Coronel Lugones vs. Irma. En Paraíso, Paraíso vs. Alto Verde. En Argentinos del Sur, Argentinos del Sur vs. Villa Além. En Aristóbulo del Valle, Aristóbulo del Valle vs. Dep. Alem. En San Lorenzo, Soler vs. Las Palomas. En La Higuera, La Higuera vs. Villa Suaya.

Categoría 40

En River Plate, River Plate vs. Dep. Alem. En Güemes, Soler vs. Los Cardones. En Produnoa 1, Produnoa vs. Alto Verde. En Argentinos del Norte, Argentinos del Norte vs. Palermo. En Irma, Irma vs. Grimalt. En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Bandidos. En Río Dulce, Zahuy vs. Los Simpson.

En Coronel Lugones, Coronel Lugones vs. Chacarita. En Argentinos del Sur, Argentinos del Sur vs. Def. Los Lagos. En 17 de Octubre, Transporte Yamila vs. Independencia B. En Belgrano, Villa Unión vs. Belgrano. En Independencia, Independencia vs. Cabildo. En Central Norte, Los Cardones vs. Hual y Central Norte vs. Central Norte B.

Categoría 45

En Besares La Guarida, San Javier vs. Rosario Central. En El Cholo, Los Lagos vs. La Fraternidad. En Produnoa 2, Platense vs. Italiano. En Los Pavones, Besares vs. Dep. Walter. En Dep. Alem, Dep. Alem vs. Independencia. En Argentinos del Norte, Río Dulce vs. Argentinos del Norte. En Hual, Hual Club vs. San Isidro. En San Juan, San Juan vs. 25 de Mayo. En Paraíso, Paraíso vs. Coronel Lugones.

Categoría 50

En Aristóbulo del Valle, Aristóbulo del Valle vs. Güemes. En Villa Suaya, Villa Suaya vs. Principitos Unidos. En Las Palmas, Las Palmas vs. Hual Club B. En Villa Inés, Villa Grimanesa vs. Sarmiento. En Def. de Vilmer, Independiente de Media Flor vs. Quilmes. En Tabique, Villa Raquel vs. Cable Express. En Produnoa 2, Diablos Rojos vs. Argentinos del Norte. En Irma, Hual Club vs. Irma. En Parque Municipal, Soler vs. El Polear.

En San Juan, Defensores de Pompeya vs. San Juan. En El Cruce, El Cruce vs. Avenida. En San Andrés, San Andrés vs. San Isidro. En De Pablo, Credenciales NOA vs. Polirrubro DG. En Irma, Irma B vs. Agua y Energía.

Categoría 20

En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. El Tuscal. En Río Dulce, Río Dulce B vs. Villa Suaya. En Quilmes, Quilmes vs. Las Palmas. En Deportivo Alem, Deportivo Alem vs. Avenida City. En Matadero, Banfield vs. Matadero Viejo. En Río Dulce, Río Dulce vs. Matadero. En Alto Verde, Alto Verde vs. Villa Inés. En San Lorenzo, Soler vs. Transporte Yamila.