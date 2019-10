El 12º capítulo del Clausura saldrá a escena mañana por la tarde y promete emociones

03/10/2019 - 22:07 Amateur

La Liga de los Clásicos Barriales del Sur programó para mañana a la tarde el duodécimo capítulo de su Torneo Clausura, que promete muchas emociones porque ésta puede ser una fecha decisiva en las aspiraciones de varios equipos, tanto en la categoría C20 como en la C33.

Los partidos darán comienzo a las 15, 16 y 17, respectivamente, con una tolerancia de 30 minutos únicamente para los del primer turno.

El programa completo de la jornada de la tarde sabatina es el que se detalla a continuación:

En Mosconi: Barrio Rivadavia Juniors vs. Gomería Hugo (20), Los Gedes FC vs. Barrio Rivadavia FC (30) y Barrio San Martín vs. Los Gedes Juniors (20). En Villa María: Barrio Libertad vs. Vagos de Mosconi (20), Villa María Juniors vs. Amigos de Pitu (209 y Villa María FC vs. Kiosco Benja (30).

Más partidos

En Santa Lucía: Juveniles de la Ancha vs. Santa Lucía Juniors (20), Santa Lucía vs. Pasaje 445 (20) y Stilnovo vs. Mónaco FC (30).

En Telefónicos: La Barra de Gento Juniors vs. Vinalar FC (20) y La Barra de Gento FC vs. Los Secos (30).

En Gril: La Monteauri vs. Rejunte de la Gobernador (20), Pibes del Cáceres vs. Mateo Pereyra (20) y Eli FC vs. Amigos de Monte (30).

En Los Sucios: La Mormonera vs. Los Carpas (20), La Gruta vs. 8º Pasaje (20) y Los Sucios vs. Taller N. Juárez (30). En Solís: Amigos de Gallo vs. Amigos de Chepe (20), Los Kokas vs. Pibes del Solís (20) y Fénix Juniors vs. Pibes del Medio (20). En Virgen del Valle: Ciclón Juniors vs. Yanda FC (20), Amigos de Cacho vs. Trofeo JJ (20) y La 403 vs. La Castelli (30).

En Tradición: Tradición vs. La Ancha (20), La Güemes vs. Primera Mariano Moreno (20) y Pibes Tradición vs. John Kennedy (20).

En Pitufos: Taller Liviano vs. Pibes de la 67 (20), Mariano Moreno vs. Amigos de Lucho (20) y Amigos de Mica vs. Gente del Polaco (20).