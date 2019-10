Empresa La Unión B, Arquitectos y Sara Mañu FC, primeros clasificados

03/10/2019 - 22:09 Amateur

Con los resultados registrados el pasado fin de semana, se conocieron los primeros clasificados a la zona Campeonato del Torneo Clausura 2019, que organiza la Liga Amateur del Sur.

En la categoría C40, Empresa La Unión B (líder de la zona B con 28 puntos) se aseguró un lugar en la fase campeonato, al igual que Arquitectos (26) y Sara Mañu FC (25), por la zona C. En tanto, la zona A sigue siendo la más pareja y, a falta de tres fechas para el final de la fase regular, son varios los equipos que cuentan con chances de meterse entre los cinco mejores (además se clasifica el mejor sexto de los tres grupos).

Empresa La Unión B mantuvo el invicto al golear 6 a 0 a Las Heras, para cumplir así con su primer objetivo. Arquitectos, otro de los invictos, goleó 5-2 a El Porvenir mientras que Sara Mañu FC apabulló 6-1 a Club 504.

Mañana, desde las 15 y 17, se jugará la undécima fecha del certamen, correspondiente a las categorías C33 y C40. El programa es:

En El Liberal, Club 504 vs. Peluquería Jaime (33) y La Gaucho vs. Calle 14 FC (40). En Boca de Los Flores, La Boutique Deportiva vs. La Pachanga (33) y Necochea FC vs. La Feria (40). En París, Súper Kids vs. Academia Pel. Luis (33) y Sportivo París vs. Empresa La Unión B (40). En Los Halcones 1, La Brown vs. La Verdulería (33) y Sportivo Araujo vs. Profesores (40). En San Martín de Vuelta de La Barranca, San Martín vs. Los Monkikis (33) y San Martín vs. Club 504 (40). En San Pedro, Los Santos vs. Los Pasajeros (33) y El Porvenir vs. Gomería Santa Rita (40). En Ciclón de Flores, Repuestos El Globito vs. Taller El Amigo de Fdez. (33) y Ceferino Namuncurá vs. Expreso Lo Bruno (40).

En Santa María, Pritty FC vs. El Templo FC (33) y Pritty FC vs. San Carlos (40). En Las Monjitas, Playa Lorenzo FC vs. Rotisería Thiago y Zoe (33) y Parque Sur vs. Coy Unidos (40). En El Sur de Vuelta de La Barranca, Villa Yocca vs. San Carlos (33) y Arquitectos vs. Agrup. MartínFierro (40).

En Sara Mañu, Sara Mañu FC vs. París FC (33) y Repuestos El Globito vs. Villa Antonia (40). En Villa Yocca, La Gaucho vs. Bobinados Iver Pereyra (33) y RG Neumáticos vs. Villa Carolina (40). En Las Heras, Las Heras vs. Villa Reconquista (33) y Las Heras vs. La Brown Malagueña (40). En Vélez de Maquito. En Ocho Hermanos, UTA vs. La Pampa (33) y Villa Yocca vs. Loreto Fútbol Unidos (40).

En Los Pichones 2, La Pachanga vs. Los Cirujas FC (33) y París FC vs. La Joya Gramajo (40). En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. Villa Las Delicias (33) y Centinelas Unidos vs. Sara Mañu FC (40). En Zanjón 1, Calle 14 FC vs. Kiosco Yoel (33) y Zanjón vs. La 59 FC (40). En Peñarol de Los Flores, Sportivo Peñarol vs. Los Mojones (33) y Villa Reconquista vs. Los Santos (40). En Árraga, Empresa La Unión vs. Zanjón (33) y Atlético Alianza vs. Cioccolani (40). En La Cuchilla de Fernández, Chacarita de Fdez. vs. Gráfica Idearte (33) y Fernández vs. La París (33). Barrio Cáceres GP a La Castelli (33) y Academia Peluq. Luis GP a Taller El Porteño (40).