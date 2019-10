Cáncer de mama: aseguran que las afectadas están mejor informadas

03/10/2019 - 22:52 Santiago

En el marco del mes de concientización del cáncer de mama, y del lanzamiento de la campaña “Mama Mía, te vuelvo a ver”, expertos remarcaron que las mujeres cada vez toman un rol más activo hacia su enfermedad, informándose para preguntar con conocimiento y prestando atención a aspectos como calidad de vida, imagen corporal y la posibilidad de continuar con su vida laboral y social durante el tratamiento que deban atravesar.

La Dra. Lorena Lainati, subjefa del Servicio de Oncología del Municipio de San Isidro, que comprende el Hospital Central de San Isidro y el Municipal de Boulogne, describió que invitan a sus pacientes a que exijan un cuidado de salud de calidad, una atención integral que además incluya el manejo del dolor, si fuera necesario, pero también el manejo de aspectos emocionales y sobre su imagen.

Interés

“Hoy las pacientes, sobre todo las más jóvenes, están muy informadas y buscan respuestas precisas y concretas. Con frecuencia, realizan interconsultas, no por desconfianza, sino porque realmente quieren información. Son muy activas frente a su enfermedad y quieren todo lo que podamos ofrecerles. Esto implica también observar qué calidad de vida tendrán durante el tratamiento, un capítulo enorme que abre el juego a cómo vamos a cuidar su piel, su estética, su posibilidad de seguir trabajando, de ser mamás o de tener vida social. Hay un desafío permanente de las pacientes hacia nosotros y lo vemos como algo bueno”, reconoció la Dra. Lainati.

Según los especialistas, muchas de las mujeres querrán saber todos los detalles sobre lo que les pasa y otras elegirán conocer sólo algunos aspectos, pero todas deben comprender la información médica para poder decidir.

El médico debe dar la información a la paciente, nombrando la enfermedad

“Es importante que, frente al cáncer de mama, los médicos comuniquen el diagnóstico nombrando la enfermedad. En ocasiones, evitan utilizar la palabra cáncer reemplazándola por carcinoma o tumor, lo que confunde y desorienta a los pacientes porque no lo asocian a la malignidad de la enfermedad. La paciente debe comprender su diagnóstico para poder tomar las decisiones que crea conveniente”, señaló la Lic. María Lis Zanin, coordinadora de la Unidad de Psicooncología del Hospital Dr. José Ramón Vidal, de la provincia de Corrientes.

Por otra parte, se vuelve muy valioso todo el abordaje multidisciplinario que debe hacerse de la persona, en el que claramente interviene el oncólogo en temas médicos, pero también el psicooncólogo, para brindar herramientas que permiten sostenerse emocionalmente, el nutricionista, para garantizar un buen aporte de nutrientes durante el tratamiento, y otros actores que ayuden en aspectos como la relajación, el buen descanso nocturno, la realización de actividad física o el cuidado personal y estético. Todo contribuirá a que la mujer cuente con más elementos para sobrellevar la situación que le toca atravesar.

Los cambios en el tratamiento según al tipo que se presenta

Todos los tipos de cáncer de mama son distintos. En líneas generales, están los tumores que van a responder a tratamientos hormonales, aquéllos que no, y aquellos que presentan una proteína para dos genes específicos denominado HER 1 y HER 2 y los que no. Conocer qué subtipo de cáncer de mama presenta la paciente es información crítica para que el médico indique aquel tratamiento que más va a beneficiarla dadas las características específicas de su tumor. Para cada caso, el comportamiento de la enfermedad también es muy distinto.

“Hoy contamos con múltiples opciones terapéuticas que inclusive permiten retrasar la necesidad de quimioterapia, que es una opción válida, pero con mucha toxicidad y que además implica mucho tiempo de la paciente en el hospital. El tiempo es un valor no renovable; cuanto más tiempo tenga la paciente para seguir su vida normal, mejor”, indicó la Dra. Lainati.

“La mujer pone el cuerpo y sobrelleva cambios físicos, psíquicos, familiares y sociales que eso conlleva, es decir, debe afrontar la realización de estudios, los efectos adversos de los tratamientos, los trámites con su prestador de salud, organizar su familia, su casa, sus hijos, coordinar su trabajo para hacer frente y adaptarse a todo ello. Transitar la enfermedad sola es muy difícil, por eso siempre remarcamos la importancia de estar acompañadas. Es notable la diferencia de pacientes que están acompañadas y pueden adaptarse a las exigencias que implica la enfermedad, a las que se encuentran solas y que en ocasiones no terminan los tratamientos por cuidar de su familia, en particular de sus hijos pequeños”, enfatizó la Lic. Zanin.

Para la Dra. Lainati también es importante el trabajo multidisciplinario. “Se necesitan mujeres que quieran llevar las riendas de su enfermedad, pero hay que ayudarlas. Hoy es muy frecuente trabajar en forma coordinada con equipos de Psicooncología, para que las pacientes fortalezcan su estructura emocional. En mi servicio, les ofrecemos mindfulness, yoga, terapia de visualización, relajación, las invitamos a que desdramaticen la enfermedad, con responsabilidad, no desde un lugar dramático sino desde la posibilidad de sanar”, sostuvo.