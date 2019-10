El sector privado analiza cómo será el día “no laboral con fines turísticos” del próximo lunes 14

03/10/2019 - 23:45 Santiago

Muchos se preguntan ya si el segundo fin de semana de este mes se extenderá hasta el lunes, debido a que el 12, en que se celebra el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, cae sábado y se trasladaría al lunes 14.

Lamentablemente, no todos podrán ver satisfechas sus expectativas de descanso, ya que el próximo lunes 14 de octubre se declaró como “día no laboral con fines turísticos”, y sólo se verán beneficiados con la medida los empleados públicos, pues esos días no suele haber actividad en el sector. Pero, quienes trabajan en el sector privado dependerán de la decisión de sus empleadores.

En este sentido, en nuestra ciudad hoy habrá una reunión entre los directivos de la Cámara de Comercio e Industria y del Sindicato Empleados de Comercio, para analizar y consensuar cómo será la actividad tanto el sábado como el lunes.

“No estamos en tiempos como para cerrar las puertas del negocio un sábado, así que vamos a ver cómo nos manejamos”, deslizaron desde el sector comercial, mientras que desde el sindicato sostienen que por tratarse de un feriado nacional, el sábado no se debería trabajar.

De todos modos, desde ambos sectores aseguraron que existe total predisposición para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos sectores.

“Nosotros entendemos perfectamente la situación y estamos seguros que se tomará una medida razonable”, especularon desde el sindicato.

Otros sectores

Mientras tanto, el lunes estarían garantizados los servicios públicos, ya que según adelantaron desde el área respectiva de la Municipalidad de la Capital, “hay equipos de operarios que trabajan los fines de semana y los feriados en la limpieza y en la recolección domiciliaria de residuos”.

También se definirá en las próximas horas cómo será la atención de los bancos, mientras que será nula la actividad en los organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, lo que alcanza también al sector de la educación.

Normativa

Según el artículo 167º de la ley de Contrato de Trabajo, los días no laborales con fines turísticos. “El trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

Además, agrega que “en caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”, explica la norma, que establece que se abonará como cualquier otro día de trabajo.

En materia de feriados, para lo que resta del año, queda el Día de la Soberanía Nacional que se adelantará del miércoles 20 de noviembre al lunes 18, por lo tanto será otro fin de semana largo. Diciembre cerrará con dos feriados inamovibles: el domingo 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el miércoles 25 de diciembre (Navidad).