FÚNEBRES | 4 de octubre de 2019

04/10/2019 - 00:06 Funebres

Fallecimientos

- María Felipa (Dpto. Silipica)

- María Esther Juárez (Loreto)

- Carlos Alberto Muñoz

- Juan Manuel Campana

- Delia del Valle Castaño de Rodríguez

- Clara Luz Quintana de Esperguín

Sepelios Participaciones

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. Sus hijos Giovi, Guillermo y Sonia h. políticos Luciana, Mabel y Daniel nietos Pablo, Evelin, Santiago, Ivo y Candela. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor el cortejo partirá de calle Plata 162 s/v SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. "Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada". Su hijo Jovi Campana y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la ciudad de Fernández.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Su hija CPN. Sonia Campana, su yerno Dr. Daniel Gallardo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro Amado Pedro Juan M. Campana. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de la Ciudad de Fernandez.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Gladys Castillo (Lili) e hijos Maria Fernanda, Silvina y Natali acompañamos con profundo dolor a nuestros queridos Soni y Dani. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. Con tristeza despedimos al padre de nuestra querida Soni; "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Lolo Lafort, Silvina Gallardo y Julieta Penida, ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. Eduardo Soisa, Fernanda Gallardo, Luciana, Joaquín y Nico participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Soni, acompañando a la familia en este momento tan difícil.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Arq. Edgar Pablo Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta, sus hijos Edgar Pablo, Luisina María, Ramiro y María Antonella y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Martita. Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Víctor Barquín y Piqui Pilán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a Alberto, sus hijas y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijos Marcela del Valle, Martha, Lidia Rodriguez, h. pol Gustavo Cardona, nietos Guillermina, Josefina, Pedrito, Cardona y demás Familiares participan su fallec. sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad. 9 hs. casa duelo P.L. Gallo 330 s.v.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su hermano político Luis Eduardo Yanucci y sus hijos Sebastián Eduardo y Verónica del Carmen con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Lidia Yanucci de Gallo y sus hijas María Beatriz Gallo y fli; María del Pilar Gallo y flia participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Las amigas de su hija Dra, Marta Rodriguez, acompañan con profundo dolor la pérdida irreparable de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria. Anita, Araceli, Veronica y Maria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Gabriela Ortiz y Emilio Nazar acompañan a tus hijas y nietos en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Marcelo Nazar y familia acompañan en este momento a sus familiares y amigos y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Crusamen Santiago del Estero, participa el fallecimiento de su miembro de Comisión Directiva y abraza con dolor a sus hijas y nietos por esta pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Ing. Aníbal Pellegrini, Estela Urrere y Raul Urrere, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amigo Dany. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su esposa Esther, hijos Diego, Sabrina, Alan, h. pol. Sandra, Alvaro, Claudia, nietos bisnietos y demás fliares. participan su fallec. sus restos serán inhumados 10 hs. cementerio La Piedad, casa duelo P.L.Gallo 330 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Su hija política Claudia Villagra, tus amigos Fernanda Argañaraz, Roberto Ontivero, Erika Muro y Franco Herrera, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Propietarios, personal administrativo y de ventas y técnicos de Línea Blanca S.R.L., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Sabrina, Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Diego A. Díaz, su esposa Gabriela Terrera y sus hijos Gonzalo, Candela, Álvaro y Tiago, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Sabrina. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Laura Bruchman, Gaby Díaz, Flor Gómez, Xime Sauco, Franco Espeche, Mirta Camus y Gaby Terrera, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Sabrina. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Gringa Rodríguez de Terrera sus hijos Germán y Cecy, Diego y Gaby con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su sobrina y prima política Sabrina. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus consuegros Dito Ibáñez y Mirta Graciela Rodríguez, sus hijos Álvaro y Maria Elvira, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposa: Marta Gutiérrez, sus hijos: Virginia y Juan Santiago Muñoz, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su madre Mercedes Norma, sus hermanos Mónica, Diego y José Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su hermana Mónica Cristina Muñoz, Cesar Guillermo Terrosa e hijos Andrea, Bruno y Lara, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus primos Liliana, Alfredo y sus hijos Ignacio, José y Santiago, participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlitos. Rogamos oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus cuñadas Romina y Mery, su cuñado Noni, sus sobrinos Marianella, Bruno, Lara, Gonzalo, Milagros, Tomas, Bautista y Pilar, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Con gran tristeza despedimos al amigo, mentor y colega Carlitos, quien fuera reconocido hace unos días como profesional destacado de la Ingeniería en Alimentos de Sgo. del Estero por su entrega profesional y humana. Sin duda estará por siempre en la memoria de todos nosotros por su generosidad y excelencia. Acompañamos a Marta su esposa e hijos en este profundo dolor. AGICA.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Integrantes de la promoción 1970 del Colegio San José, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañero Lito. Elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de Humanidades Cs. Sociales y de la Salud. Docentes, egresados y alumnos, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Dra. Marta Gutiérrez e hijos en este momento de profundo pesar ante la irreparable pérdida.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Silvia Rodríguez y familia, acompañan con inmenso dolor a Marta, a Santiago y Virginia y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Jorge Ruiz López, Andrea Luna y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Ing. Alexia Mukdsi y Esc. Luis A. Karam participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Más allá del sol yo tengo un hogar bello hogar, más alla del sol". Compañeros de trabajo de su hermana Ing. Mónica Muñoz: Chiqui Díaz, Geru, Antonio Emmanuel, Chester Brandán participan con profundo dolor la pérdida de su hermano

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresan sus condolencias por el fallecimiento del esposo de la Docente y Responsable del Área de Programas y Proyectos de la facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud., Lic. Marta Gutiérrez. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Hebe Navarro de Terrosa y sus hijos César y Verónica con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Estela Elias y Miguel Simón, participan con inmensa tristeza el fallecimiento de Carlos. Elevan oraciones para su descanso eterno.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Los amigos de su esposa Marta; Kity, Susy, Claudia, Silvana, Eva, Adriana, Analí, Hector, Gallego, Alfonso, Pablo, Carol, Luis, Viviana y Pino, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Julio Navarro, su esposa Ana Maria y sus hijos Gustavo, Luis, Eugenia y Anita, acompañan a Monica y familia en estos momentos de angustia.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Ing. Manuel Sánchez Cantero participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga y colega Marta Elena Gutiérrez de la Facultad de Humanidades de la UNSE. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sergio Pizzi y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Erika Ávila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus vecinos Olga Cárdenas, Mariano y Sonia Valeria Jiménez, acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Lic. Josefina Fantoni y el equipo de Gestión junto a la Comunidad de la Unidad Académica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participan con pesar el fallecimiento del esposo de su docente Dra. Marta Leguizamón y acompañan con afecto a su familia en este difícil momento.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos". El equipo Cátedra de Medicina Preventiva I. F H Cs y S de la UNSE; Myriam Matouk, Katherine Ferreyra y Lucy Escobar, acompañan a la Dra, Marta Gutierrez y flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. José, Cecilia, Fernanda y July, participan con profundo dolor el fallecimiento de mi amigo - hermano Carlos, acompañamos a su flia. en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra colega y amiga Marta Elena Gutiérrez de la Facultad de Humanidades de la UNSE. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Nelba, Cecy, Fabián, Nora, Carlos y Beatriz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Carlos y acompañan a su familia.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. A su mesa me sentaré durante largo, largo tiempo". Sus amigos Victor López y Marta Carrizo, sus hijos Mariana, Joaquin y Sebastián, participan con mucho dolor su inesperado fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Amigos de su hijo Juan; Micaela, Facundo, Exequiel, Milagros, Fernanda y Pablo, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tus amigos Adriana, Claudia, Mónica y Héctor, Mercedes y Pablo, Mónica y Carlos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Guillermo Ramón Orellana, Mercedes Navarro y sus hijos Romina, Guillermo, Gabriela y Virginia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido yerno Diego. Rogamos que nuestro Dios les dé fortaleza a sus amadas familias.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Provincia de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del esposo de la compañera Marta Gutiérrez y a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Coordinador, docentes, administrativos y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la UNSE, acompañan a la Dra. Marta Gutierrez e hijos, profesora de la Carrera en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Susana Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez, te despedimos con profundo dolor querido primo. Ruegan por su descanso eterno y consuelo para su familia.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Ramon Alvarez y Silvia Gigena, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta e hijos. Ruegan por su descanso en paz.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Coordinadores de las Carreras de Lic. en Enfermería, Lic. en Sociología y Lic. en Trabajo Social de la FHCSyS de la UNSE y miembros de Proyecto de Extensión, compañeros y colegas de su esposa Marta Gutiérrez; lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a toda su familia en esta triste situación.

QUINTANA DE ESPERGUÍN, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su esposo: René Esperguin, sus hijos: Javier, Romina y Denis, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) ÓRGANO. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

QUINTANA DE ESPERGUÍN, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su cuñado José Pereyra y sus sobrinos Diego Pereyra Quintana y Mayda Pereyra Quintana participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

QUINTANA DE ESPERGUÍN, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. El personal docente de la Esc. Nº 342 Dr. José F. L. Castiglione, acompañan en el dolor a la Sra. directora por el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Roberto D. Vittar, su mamá Esperanza, su esposa, hermanos y demás familiares, despiden al querido Orlando en este triste momento, recordando los años de su infancia compartidos en Tintina, rogando por su descanso en paz y por la cristiana resignación para su familia.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Cuca de Argañaraz, sus hijos Piki y Emma y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Miguel Ángel Basualdo, su esposa María Ivana Vittar y sus hijos María Milagros, Valentín y María Sol Basualdo participan con dolor su fallecimiento.

TREJO, MARCELINO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. El Club Atlético Central Córdoba, participa con profundo dolor el fallecimiento del Empleado del Club Estudiantes de Huaico Hondo, y acompañamos en el dolor a sus familiares, directivos y socios del Club. Ruegan por su eterno descanso.

Invitación a Misa

GOITEA, MAGDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/19|. Sus hijos, nietos y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Hoy se cumple 6 meses de su desaparición física " Chiqui, toda tu familia te extraña, te recuerda con gran cariño. Aun parece imposible que no estés entre nosotros. Rogamos a Dios que te tenga en la gloria y que nos ayude a superar este gran dolor por tan irreparable pérdida. Padres, hermanos y sobrinos invita a la misa en su memoria que se celebrará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral Basílica.

OVEJERO, LUIS GILBERTO (Piquino) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Luchaste hasta el final y llegó la hora de partir, Dios te quiso a su lado, siempre te recordaremos descansa en paz. Su familia invita a la misa que se celebrará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, hoy a las 20.30 hs al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

AUAD, ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Sus hijos: Silvia, Alberto, Inés, Nora y Reina y demás familiares agradecen profundamente a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en tan dificil y doloroso momento, rogando a Dios le de un lugar de privilegio en su eterno descanso junto a nuestra madre.

Recordatorios

EDIPPO DE CASTAGNO, FRANCISCA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/68|. En el día de tu Santo, tus nietas Lucy y Miky Kobylañski te recuerdan con nostálgica ternura y piden al Señor, que nos permitan imitarte en la fortaleza, alegría de vivir; amor intenso por la música y las artes en general, y pasión por la naturaleza.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Hoy 4 de octubre es el día de tu natalicio. Las palabras son pocas y no puedes explicar lo que el corazón siente cuando tiene un inmenso dolor por la pérdida de un ser querido al que no veremos físicamente, si lo viveremos a diario en los recuerdos, en sus cosas, en sus enseñanzas y sus ejemplos de lucha por la vida. Hijo querido, hoy prenderé tu vela de Cumpleaños y la apagaré. Tu madre Elva, tu hermana Silvana y tu compañera Fabiana rezaremos una oración en tu querida memoria. Dios dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin.

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. En este día de tu natalicio y onomástico, tu esposa: Lucy, tus hijos: Pedro, Cecynés y Pablo; Jorgelina y Pablo y Roberto Francisco; tus nietos Luciana y Francisco; Florencia y Constanza; Valeria, Verónica y Victora, te recuerdan con gran cariño y piden al Santo de Asís, al que seguiste en su humildad, apostolado, firme fe, inalterables valores, amor por la naturaleza, que siga bendiciéndote y nos permita imitar tu ejemplo de vida.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARRAZA, SUSANA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijos Luis, Diego, Marcos, Maria, Jose, Rosa, Gustavo, Marina y Zulma, hijos poli. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de La Capilla. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

BASUALDO, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hermanos Dario, Felipe, Ester, tios, primos pol. sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs cementerio La Misericordia. casa duelo, S. Juan y Soldado Díaz 25 Bº B. Vertiz. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BAZÁN, ERNESTO AMABLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijos Gustavo, Mariano, Rolando, Gabriela hijos pol. nietos binietos participan el fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del sol. a las 9 hs. casa duelo S.V. L. B. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Hoy despedimos a una persona admirable, que Dios le conceda el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos: Silvia, Mary, Miguel e Isabel Aguila y Mariela Braiero y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos, elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Alicia Ida Fernández de Polido despide al maestro y amigo conmovida por su partida. Quedan los recuerdos de muchas actividades compartidas entre cuentos y poesías en el transcurso de los años. Que descanses en paz y sus hijos nietos y demás familiares reciban las más sentidas condolencias.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Nélida Sahab y su familia participan su fallecimiento con profundo dolor. Amigo querido y admirado como persona, profesional y escritor. Que sus hijos, nietos y familiares transiten estos dolorosos momentos con cristiana resignación.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Participan con profundo dolor su partida sus compañeros de Registro Único de Proveedores de la Prov. de Santiago del Estero. Iván, Mónica, Carolina, Claudia, Laura, José, Mario, Fernando y María del Huerto acompañan a nuestro querido compañero C.P.N. Federico Pereyra en este difícil momento.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. José Isa Assan, Delia León de Assan participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Caminante incansable de cultura. Refugio familiar y de amigos. Árbol que daba sombra acogedora a quienes recurrían a él en busca de enseñanzas. Ejemplo de hombría de bien. Ciudadano ilustre de la tierra que lo viera nacer y partir. En ella dejo un espacio que será difícil de cubrir. Profesora Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff, Marta Degano de Manfredi y sus respectivas familias elevan oraciones por el descanso eterno del profesor Pereyra junto a Mary su compañera de toda la vida.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Silvina Marinoff Manfredi despide con dolor a quien con sabiduría, le brindo sabios consejos y enseñanzas en su paso por los escenarios, donde la comedia Bandeña, encendió la antorcha de la cultura actoral. Querido Prof. Pereyra descanse en paz.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Prof. José Oscar Kairuz, representante Provincial del Instituto Nacional del Teatro y María E. Villalba Asistec., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. La Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda, acompaña en el dolor a la familia del ilustre profesor y ciudadano Sanmartiniano Oreste E. Pereyra. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Daniel Neme y Patricia Santos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El cónsul Honorario de la República Árabe Siria en Santiago del Estero Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Roberto A. Díaz Chevalier, lamenta profundamente la partida de Don Oreste Pereyra, humilde mentor y fuente de inspiración, por siempre vivo en universo de letras.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Dr. Carlos Alvarado Larroucau, Adrián Roberto Díaz Chevalier, esposa e hijos, participan con dolor la partida del ilustre Dr. Oreste Pereyra.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Dr. Carlos Alvarado Larroucau, participa con profundo dolor la partida del Ciudadano ilustre Dr. Oreste Pereyra. Pide una oración a su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Adrián R. Díaz Chevalier, esposa e hijos, participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Con profundo dolor participamos del fallecimiento del papá de nuestra amiga Ana María y flia: Juan Carlos Gómez, Blanca Pellene y Julio Esteban Gómez Pellene. Rogamos una oración en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Taller de Libre Esp. Musical de la 3º Edad ''Ciudad de La Banda'', con hondo pesar, participa el fallecimiento de un gran colaborador del taller y haber compartido momentos culturales de relevancia. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Yolanda Gabbarini de Arias, sus hijas Miryam y Mónica Arias y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ana María, Oscar y sus respectivas familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Josesito a 10 meses de tu partida sentimos tu ausencia. Señor Dios todopoderoso y eterno Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Santísimo sacramento del altar en ti confiamos dulce corazón de María ampáranos. Que la bondad de su corazón y la nobleza de su alma que lo hicieron querer por cuantos lo conocieron su memoria será siempre recordada y vivirás por siempre en los corazones de tus padres José, Marta, hnos y su amada familia invitan a la misa que se oficiará hoy 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de la Banda. Oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BUENA, MARÍA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus hijos, Nony, Carmen, Susana, Ely, Raquel, Humberto y Viviana, h. pol nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Manogasta Dpto. Silipica.Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Los amigos de su hermanaLoli H. de Chayep, lamentan con gran pesar su fallecimiento. Familias: Aguila Liendo, Albornoz, Ciafardini, Miranda, Morra, Zangrando y Franck. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

HINTERMEISTER, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Paz Saavedra" participa con gran pesar el fallecimiento del hermano de su socia María Hintermeister (Loli) y eleva oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación a toda su flia.

JUÁREZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposo Hugo Artaza, sus hijos César, Guillermo, Víctor, Sandra, Fabiola, Celeste e Iván, h pol, Giovanni, Ricardo, Diego, Xiomara y Micaela, nietos Alex, yeraldin y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL 4219787.

LUNA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposa Rosa Ferreyra, sus hijos Raúl, Sonia, Daniel, Romina y Pamela h. políticos nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de paraje la Firmesa Monte Quemado Dpto Copo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Su esposo Maria Villalba, su hija Melani, su padre Ignacio Villalba, hnos y demás fliares. participan su fallec. sus restos serán inhumados 10 hs. cementerio zonal casa duelo Weisbrug, Dto. Moreno Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.