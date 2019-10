Rescatan a una niña de 4 años sin DNI ni vacunas y en extrema situación de vulnerabilidad

04/10/2019 - 01:06 Policiales

Una denuncia por una supuesta agresión e intento de abuso sexual permitió a la Policía y la Fiscalía descubrir el estado de vulnerabilidad en la que se encontraba una niña de 4 años, indocumentada, sin control médico ni vacunas, ni escolarizada, a cargo de una mujer con retraso madurativo.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención de la Subnaf y desde el organismo se resolvió que fuera alojada en un hogar de tránsito para menores de la Fundación Haciendo Camino.

De acuerdo con lo manifestado, hace una semana una denuncia movilizó a la Policía y la Fiscalía para establecer cómo habían sucedido los hechos.

Una mujer de 35 años, llegó a la casa donde residía con sus familiares (un paraje cercano a Colonia Dora, Avellaneda) y ante éstos aseguró que momentos antes, un hombre de su entorno -familiar político- la había interceptado en un camino vecinal y la había agredido físicamente para luego intentar abusarla sexualmente.

Los familiares de la mujer se dirigieron de inmediato ante la Policía y radicaron la denuncia.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Andrea Darwich, la cual dispuso que se cite a prestar testimonio a los familiares de la damnificada, que la supuesta víctima sea examinada por el médico de Policía y el Cuerpo Médico Forense.

De los testimonios se habría podido establecer que el supuesto agresor, no había sido el responsable de las lesiones que sí presentaba la mujer.

Se estableció que la damnificada de 35 años, tenía un severo retraso madurativo y las lesiones las habrían producido sus hermanos -también con un grado de retraso- producto de peleas y malos tratos.

En medio de ese contexto, los funcionarios policiales se dieron con una niña -en principio- de 4 años que residía en el inmueble. La pequeña sería hija de la supuesta víctima, no tiene documento de identidad, no tiene carné de vacunación, nunca habría recibido asistencia médica y no está escolarizada.

Los uniformados alertaron de inmediato a la Dra. Darwich de esta situación, la cual ordenó que se dé intervención a la Subnaf.

Desde el organismo constataron el estado de vulnerabilidad de la pequeña, ya que además ningún familiar podía hacerse cargo de ella. En consecuencia, junto con la Defensoría de Menores, se dispuso que quede alojada en El Refugio, un hogar de tránsito para menores judicializados, dependiente de la Fundación Haciendo Camino.

Paralelamente, la Justicia también dispuso que la madre de la niña sea alojada en un hogar de la ciudad de Añatuya para una mejor asistencia.