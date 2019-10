Gervasio Núñez aseguró que se deben un triunfo de visitante

04/10/2019 - 01:30 Deportivo

El volante de Central Córdoba Gervasio Núñez habló ayer en conferencia de prensa y aseguró que “nos debemos un triunfo de visitante”, aunque anticipó que San Lorenzo será un rival “muy difícil”.

“Será un partido difícil ante un gran rival que viene peleando ahÍ arriba. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, con un planteo inteligente. Sabemos que las dimensiones del campo de juego son distintas al nuestro y trataremos de estar bien parados y de salirle de contra, pero por momentos trataremos de sacarles la pelota también”, analizó.

“Vamos a San Lorenzo con la cabeza en alto, con ganas de traer un triunfo porque nos debemos un triunfo de visitante, pero sabemos que es un rival muy difícil”, agregó el “Yacaré”.

Núñez tuvo un trago amargo en el partido ante Godoy Cruz al malograr un penal. “Obviamente que uno siempre quiere convertir los goles, no solamente por el penal, si no que tuve otras situaciones y no era una noche para mí porque la pelota no quería entrar. Pero terminé contento porque el equipo ganó. Lo demás es secundario, son momentos”, comentó. El volante elogió el buen funcionamiento que tuvo el equipo en la victoria 1-0 ante el “Tomba”.

“Los primeros 20 minutos no podíamos encontrar el juego, después de la expulsión fue todo nuestro. Creamos mucho juego, fuimos efectivos, tal vez no a la hora de definir porque no se nos podía abrir el arco. Pero estamos felices por el triunfo, necesitábamos ganar acá en casa con nuestra gente y gracias a Dios se nos dio, por ahí sufriendo que no es de la manera que uno quiere, pero ya los tres puntos se quedaron en casa y nos debemos un triunfo afuera ahora”, reiteró.

Núñez sabe las precauciones que deberán tomar ante el elenco de Pizzi. “Tenemos que estar atentos los 90 minutos, es un equipo que ataca mucho por afuera, con mucho desdoble. Vamos a tratar de hacer lo mismo y, cuando nos quede, contraatacar porque tenemos jugadores rápidos por afuera. Pero ante todo tenemos que ser inteligentes, estar bien parados y no desesperarnos porque tenemos 90 minutos para hacer un gol”, manifestó.

Al ahondar sobre las amplias dimensiones del campo de juego del Nuevo Gasómetro, Núñez reveló que “lo hemos trabajado en la semana, con los dos delanteros un poco más retrasados para ser un equipo más corto y de ahí en adelante ser fuerte, intenso a la hora de la marca, no ser tan flojos porque ellos desdoblan por afuera y tienen jugadores rápidos”.

Por último, se refirió al compromiso que tiene para la marca. “A todos nos gusta atacar, pero estamos en el fútbol argentino donde te exigen marcar y más en este equipo en el que tenemos que correr todos porque no nos sobra nada”, concluyó el volante.