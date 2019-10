Coleoni y el partido ante San Lorenzo: “No vamos a pasear, vamos en la búsqueda de un resultado”

04/10/2019 - 01:37 Deportivo

Central Córdoba tendrá mañana una dura y exigente prueba en su visita a San Lorenzo en el marco de la 9ª fecha de la Superliga. Y aunque llega motivado tras cortar la racha de tres derrotas ante Godoy Cruz, deberá tomar sus recaudos.

“Cada equipo de Superliga tiene sus fortalezas y sus debilidades. San Lorenzo tiene jugadores de muchísima jerarquía y renombre. No se cuántos euros habrá en la cancha, pero seguramente muchos. Nosotros, con nuestras seguridades, nuestras fortalezas y nuestro laburo, vamos a tratar de achicar todas las diferencias dentro de la cancha. No vamos a pasear, vamos en la búsqueda de un resultado. Ojalá que lo podamos plasmar. Tengo muchísima fe en el trabajo y en los jugadores. Quisiera ver cómo se da el partido, tengo muchas ganas de ver el partido porque realmente estamos muy bien nosotros”, dijo Gustavo Coleoni, entrenador ferroviario, en un mano a mano con EL LIBERAL .

El Ferro se caracteriza por su intensidad, pero no será sencillo ejecutarlo mañana. “Primero hay que tener muy sabido y muy entrenado el lugar donde yo tengo que emplear esa intensidad, esa agresividad. Después, saber los caminos por donde poder lastimar a un San Lorenzo muy sólido y que todos vemos que está muy bien. Tenemos que estar seguros de nuestra idea, plan y de nuestras fortalezas. Y nuestras debilidades, tratar de esconderlas lo más que se pueda. Pero no es un tema menor el buen pie que tiene el rival y las dimensiones de la cancha”, reveló el DT.

Coleoni celebró que el triunfo ante Godoy Cruz “llegó en un momento justo porque ya veníamos de una meseta importante y había que salir rápido. Y el equipo tuvo la templanza para jugar este partido con mucha paciencia e intensidad para poder ganarlo”.

Consultado si podrá tener a disposición a los lesionados Joao Rodríguez, José Valencia y Hugo Vera Oviedo para el cruce de Copa Argentina, respondió: “Va a depender de los kinesiólogos, de los jugadores y del tiempo. Hay un tiempo que hay que respetar en todo tipo de lesión, los chicos están trabajando a full con eso y vamos a ver cómo siguen. Pero falta mucho para eso, tenemos este partido con San Lorenzo y después once días para el cotejo de Copa Argentina. Ese parate nos va a venir bien para replantear cosas y descansar”.

“Pero tenemos un escollo muy lindo para disfrutar ahora que es San Lorenzo y vamos a tratar de hacer nuestro partido. Sueño con estar a la altura de la circunstancia”, agregó.

Por último, se refirió al tema descenso: “Esto termina el año que viene. Uno debe transitar este camino sumando de a uno, de a poco. No se puede ganar cinco partidos seguidos, es imposible. Entonces de a poquito vamos sumando, vamos acercándonos ahí”, señaló.

“Hay equipos grandes de Primera que no les gusta y se sienten incómodos cuando se ven ahí. La idea es que nosotros trabajemos. En realidad lo tenemos trabajado psicológicamente con los chicos de no desesperarnos por estar en esta zona. Belgrano durante tres años estuvo fuera de la zona de descenso, estuvo en las dos últimas fechas y se fue. Entonces, que estemos dos, tres, cinco o diez fechas en el año no me interesa. El tema es estar afuera la última fecha y vamos a pelear por eso”, concluyó.