Javier Pinola: “En este plantel de River no hace falta hablar tanto”

04/10/2019 - 01:57 Mundo River

Javier Pinola volvió de una lesión en el superclásico de la semifinal de Libertadores con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, cuando en los días previos se aseguraba que la titularidad en la zaga central sería para el chileno Paulo Díaz, y él se muestra orgulloso “por la confianza de los compañeros”, pero asegura que “en este plantel de River no hace falta hablar tanto, porque está compuesto de personas muy inteligentes”.

“Es un orgullo tremendo y una alegría por la confianza que me dan mis compañeros y cuerpo técnico. Esa responsabilidad uno trata de llevarla de la mejor manera para dejar bien representado al club y al equipo”, destacó Pinola en diálogo con el canal oficial del club de Núñez.

“En el grupo tratamos de hablar cada día, de ir planteando cómo está cada uno, cómo piensa y se siente. Realmente, hablar tanto no hace falta porque es un grupo de personas inteligentes. Sabemos lo que queremos. Tenemos una línea que baja el cuerpo técnico, la respetamos y seguimos. Es lo que nos representa y caracteriza. En determinados momentos reforzamos con pequeñas cosas la cabeza de cada uno”, advirtió.

El nacido en la ciudad bonaerense de Olivos hace 36 años siguió regodeándose con el plantel que integra y al respecto enfatizó que “da placer estar con estos compañeros. Es gente inteligente, a la que no hace falta hablarle tanto. Acá tenemos una idea y no la negociamos. Y lo que nos hace sentir cómodos es ese convencimiento”.

Convencimiento

“Por eso disfrutamos dentro de la cancha, por esa idea. Después, sabemos lo que representa una semifinal contra Boca. Pero si uno sigue convencido de lo que hace, a la larga son mejores los resultados que cuando empezás a dudar de lo que tenés que hacer. Hay que seguir así, por este camino, y tratar de que no se resienta este estilo de juego cuando hay dos o tres cambios. Por eso tenemos un gran desafío por delante”, alertó.

“Y ese desafío consiste en no desviar el foco más de la cuenta. Tenemos un partido el fin de semana para seguir sumando puntos y estar prendidos en la lucha. River está obligado a pelear todo. La semana que viene vamos a tener un partido de Copa Argentina, donde tenemos que seguir compitiendo. Ya habrá tiempo para pensar en la vuelta con Boca. Pero no podemos gastar energías, sino en tratar de ir a ganar cada partido”, apuntó.

En el final de la entrevista el ex Racing Club, Rosario Central y Atlético Madrid reveló un detalle curioso sobre una costumbre que mantiene “desde hace diez años: me pongo de espaldas cuando hay un penal a favor nuestro, pero no porque desconfíe del compañero que va a ejecutarlo, sino que es una cábala que me dio resultado y por eso quiero que se siga dando”.

Pinola dio esta nota después del entrenamiento de ayer en que el director técnico Marcelo Gallardo empezó a preparar el equipo que el próximo domingo a las 17.45 afrontará en el Monumental el encuentro por la Superliga ante Patronato, de Paraná.

Pero más allá de que Gallardo dispondrá de todos los titulares que tenga a mano para ese juego con los entrerrianos, las novedades estarían enfocadas en dos mediocampistas que ya tienen el alta médica: Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero.