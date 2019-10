Nicolás Juárez anticipa un juego complicado en Gualeguaychú

04/10/2019 - 02:06 Deportivo

Güemes logró un importante triunfo el pasado fin de semana, al derrotar como local a Central Norte. Con ese resultado quedó como único líder de la zona Norte del torneo Federal A. Por ese motivo, el mediocampista central Nicolás Juárez aseguró sentirse contento, pero anticipó que no pueden relajarse porque el certamen recién empezó.

El fernandense también palpitó el juego que protagonizarán el domingo desde las 16.30 ante Juventud Unida de Gualeguaychú y anticipó que será otro partido complicado.

“El ganar siempre te permite trabajar de buena manera. Es lindo verse en lo más alto de la tabla. Pero hay que mantener los pies sobre la tierra y entender que este torneo es largo y muy complicado. No empezamos bien, pero pudimos levantar y ahora es tarea tratar de mantenerse”, comenzó reflexionando el volante central Nicolás Juárez.

El ex Independiente de Fernández también se refirió al cruce ante Juventud Unida.

“Sabemos que es un equipo con experiencia y que hasta hace poco jugó una categoría más arriba. El hecho de que no hayan arrancado bien no significa que el partido nos resulte fácil. Perdieron en la última fecha, y ante su gente con seguridad buscarán levantarse. Nosotros debemos estar atentos y desplegar el fútbol que pretendemos”, anticipó.

Güemes mostró buenos funcionamientos en condición de visitantes, y no fue del todo claro en sus tres partidos en la Isla. Para Nicolás Juárez eso tiene una explicación.

“De local, uno siempre busca ganar y va para adelante. Eso nos hace dejar huecos en la defensa. Pero vamos mejorando en eso. De visitantes, quizás el hecho de que salgan a jugarnos, nos facilita un poco más”, manifestó.

El fernandense también recordó cómo fue el encuentro con el “Cuervo” salteño.

“Fue un partido muy trabado, ante un equipo complicado que hacía mucho tiempo que no perdía. Nos conocían bien, pero supimos sacarlo adelante. Y si no sufrimos, no seríamos Güemes. Por suerte triunfamos y buscamos ganar fortaleza en nuestra cancha”, cerró.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador Pablo Martel no definió el equipo y recién comenzaría a probar su idea. Se estima que la formación no tendría variantes y que el cuerpo técnico volvería a repetir a los mismos once, teniendo en cuenta los buenos resultados de las últimas fechas.

Por otra parte, el sexto capítulo se abre esta noche cuando a partir de las 22, Central Norte de Salta busque volver al triunfo ante su gente, recibiendo la visita de Defensores de Pronunciamiento en el estadio mundialista Padre Martearena.