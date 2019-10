La subsidiariedad y solidaridad del bono provincial

04/10/2019 - 07:35 Opinión

Por Pbro. Dr. Marcelo Trejo. Director Observatorio Provincial c/Trata

Es un hecho que las políticas claramente neoliberales del gobierno nacional sólo lograron desabastecer a la nación argentina en sus fundamentales necesidades sociales. También los recortes en la coparticipación federal ponen en jaque a las provincias en sus gestiones locales de administración económica. Muchas de estas ya con deudas adquiridas y otras con “estrés fiscal”.

Por una ingeniería financiera de gobierno, la provincia de Santiago del Estero ha mantenido un equilibrio fiscal, aún en esos tiempos de borrascas. Logró sostener sueldos estatales al día, continuar con las obras públicas, procurar infraestructura básica de servicios y construir nuevos canales de afluencias económicas, sobre todo con la veta turística y deportiva.

Te recomendamos: Todos somos inteligentes

“Somos una provincia que está sin deudas y mantenemos un presupuesto equilibrado”, afirma el gobernador Gerardo Zamora.Sin embargo, el tobogán de recesión argentina de estos últimos años con devaluaciones de la moneda, altos costos fiscales y fugas de capitales ha puesto en graves aprietos el bienestar popular.

Con un ingenio que no se duerme, el gobierno de Santiago del Estero instituye una “política económica contracíclica” (Gerardo Zamora) en función de atemperar la macro-crisis nacional y minimizar el efecto cíclico de un proyecto neoliberal vigente. De allí que, el bono en Santiago del Estero no se ubica como un hecho asistencial de plus monetario; entenderlo así sería minimizar su valía, degradar la gestión gubernamental y, sobre todo como en los viejos tiempos, convalidar la dádiva popular.

Te recomendamos: De la “pobreza cero” a 1,2 millones más de pobres

El bono se constituye como un instrumento nuevo, fluido y equilibrante del sistema económico en favor de los intereses santiagueños. Actúa en contextos paliativos que sostiene la vida doméstica familiar, permite proyectarse en lo cotidiano y moviliza la micro actividad comercial y empresarial del medio.Un dispositivo que custodia responsablemente la estabilidad financiera lograda en Santiago del Estero y se mantiene atento a las vulnerables coyunturas sociales mientras que pondera el aporte conveniente a otorgar.

Estrategia sobresaliente que ejercita cabalmente el “principio de subsidiaridad estatal” en marcos caóticos nacionales; al punto de convertirse también en un “principio de solidaridad institucional”.